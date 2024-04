Deadpool & Wolverine: secondo trailer italiano e nuovo poster di Deadpool 3

Marvel Studios ha pubblicato un secondo trailer ufficiale in italiano, uno spot tv promozionale e un poster per Deadpool & Wolverine aka Deadpool 3 di Shawn Levy (Una notte al museo, Real Steel, Free Guy, The Adam Project).

Dopo aver affrontato alcuni intoppi professionali mentre attraversava una crisi di mezza età. Wade Wilson (Ryan Reynolds) decide di mandare ufficialmente in pensione Deadpool e diventa un venditore di auto usate. Ma quando sono in gioco i suoi amici, la sua famiglia e il mondo intero, Deadpool decide di ritirare le sue katane dal pensionamento. Recluta un Wolverine (Hugh Jackman) riluttante e diffidente non solo per combattere per la loro sopravvivenza ma, in definitiva, per la loro eredità. Quel dannato eroe irresponsabile di Deadpool cambierà con Wolverine la storia dell’MCU !?