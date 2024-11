Dear Santa: trailer e tutto quello che c’è da sapere sulla “diabolica” comedy natalizia con Jack Black

Dal 25 novembre disponibile in streaming su Paramount+ e in digitale Dear Santa, trattasi di un “diabolica” commedia natalizia con Jack Black nei panni di “Satan Claus”. Il film è diretto dai famigerati fratelli Farrelly di Scemo e più scemo, Tutti pazzi per Mary e Amore a prima svista.

Dear Santa – Trama e cast

Il giovane Liam Turner (Robert Timothy Smith) crede ancora a Babbo Natale. Per dimostrare a tutti i suoi amici increduli che Babbo Natale esiste davvero, scrive una lettera al tizio panciuto invitandolo a mostrarsi. L’unico problema? Liam non è molto bravo con l’ortografia e indirizza la lettera a Satana (Jack Black). Satana, che non riceve mai lettere dai bambini, è lusingato e va ad incontrare Liam. Ne seguono scherzi, caos e risate…

Il cast include anche Keegan-Michael Key, Brianne Howey, Hayes MacArthur, PJ Byrne, Jaden Carson Baker, Kai Cech e Austin Post.

Dear Santa – Trailer ufficiale in lingua originale

La reunion di Bobby e Peter Farrelly per questo film si limita a cosceneggiatori e coproduttori come è avvenuto nell’originale Scemo & più scemo (1994) poiché a dirigere “Dear Santa” è esclusivamente Bobby. Il duo non dirige insieme dal 2014, anno del sequel Scemo & + scemo 2. In solitaria Bobby ha diretto anche Campioni (2023), il remake statunitense con Woody Harrelson del film francese Non ci resta che vincere di Javier Fesser. Peter invece ha diretto “Scemo & più scemo”, Green Book (2018), Una birra al fronte (2022) e Ricky Stanicky: L’amico immaginario (2024).

Bobby Farrelly parlando del film ha detto: “Jack è semplicemente quel tipo di ragazzo che, con le sue sopracciglia arcuate, le sue facce e tutto il resto, è sempre un po’ dispettoso, ma è estremamente simpatico, e questo è proprio Jack. Non abbiamo mai voluto trasformarlo in un film horror o qualcosa del genere. Volevamo che fosse comico. Quindi è stato un gioco delicato interpretare questo personaggio iconico ma farlo in un modo che il pubblico potesse divertirsi. E Jack era il tipo perfetto.

Peter Farrelly ha invece indicato la sua parte preferita è “il messaggio fantastico” che passa attraverso il film, “perché Liam ha chiesto accidentalmente a Satana di venire, così riesce ad esprimere alcuni desideri, e la storia riguarda quelli, cosa fa con quei desideri e chi diventa…e c’è anche un bel colpo di scena alla fine!”.

Dear Santa – Il poster ufficiale del film