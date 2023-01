Stasera in tv: “Green Book” su Rai 3

Green Book, su Rai 3 il dramma basato su una storia vera diretto da Peter Farrelly (Tutti pazzi per Mary, Scemo & più scemo) al suo primo progetto non comedy premiato con 3 premi Oscar (Miglior film, sceneggiatura originale e attore non protagonista a Mahershala Ali).

Green Book – Trama e trailer

La trama ufficiale: Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il buttafuori italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un lavoro per mantenere la sua famiglia. Accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley e decide si seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti. Nonostante le differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaurerà una forte amicizia.

La storia vera

Nick Vallelonga, il figlio maggiore di Tony Lip, è cresciuto ascoltando la storia del viaggio di suo padre con Don Shirley. “Questa era una storia che avevo ascoltato per tutta la mia vita, da quando ero un ragazzino”, dice Vallelonga, attore, sceneggiatore, produttore e regista, i cui crediti cinematografici includono Legami di sangue – Deadfall, Stiletto e i pluripremiati film indipendenti, Yellow Rock e Disorganized Crime. Tony era cresciuto nel Bronx e aveva iniziato a lavorare nel locale notturno “Copacabana” – dove ha lavorato per 12 anni – cosa che gli aveva permesso di conoscere diverse celebrità, tra cui Frank Sinatra, Tony Bennett e Bobby Darin. Sebbene avesse smesso di frequentare la scuola molto presto, era loquace e carismatico e si era guadagnato il soprannome “Lip” per la sua capacità di riuscire a persuadere chiunque a fare qualsiasi cosa. “Potrei fare 50 film su mio padre”, dice Vallelonga. “Era uno di quei personaggi esagerati, alla Damon Runyon. Quando entrava in una stanza, si notava che era lì”. Questo ha avuto un grande impatto su suo figlio – così come l’amicizia di Tony con Dr. Shirley e la storia di come si sono incontrati. “Fin da piccolo volevo fare il regista e raccontare delle storie, e questa è stata una delle grandi storie che mio padre mi ha raccontato”, dice Vallelonga. “Faceva parte della tradizione della famiglia, ma sapevo anche che era una storia importante su due persone molto diverse che sono arrivate a cambiare le loro vite e il modo in cui guardavano le altre persone. È una storia edificante, tanto importante e potente oggi come allora”. A Tony, quel viaggio con Shirley nel 1962 aveva aperto gli occhi per la prima volta sulla piaga degli afroamericani nel sud, e sull’enormità di umiliazioni – e pericoli davvero reali – che riversavano sui neri con le leggi razziali e i privilegi dei bianchi. Le leggi di Jim Crow mettevano limiti su dove i neri potessero mangiare, dormire, sedersi, fare acquisti e camminare. Hanno determinato persino quali fontanelle e bagni potessero usare gli afroamericani. In effetti, hanno circoscritto quasi ogni aspetto della loro vita quotidiana. Alcune città del sud hanno persino istituito delle leggi sul coprifuoco, che hanno reso illegale per i neri lo stare fuori dopo il tramonto. L’arresto era la cosa meno terribile che potesse accadere loro se fossero stati catturati.

Curiosità sul film

“Green Book” è ispirato alla storia vera di Don Shirley e Tony Lip (pseudonimo di Frank Anthony Vallelonga), attore e padre di uno degli sceneggiatori del film, Nick Vallelonga.

Il film ha ha ricevuto cinque nomination agli Oscar (miglior film, miglior attore a Viggo Mortensen, miglior attore non protagonista a cMahershala Ali, miglior sceneggiatura originale e miglior montaggio) e vinto 3 statuette al miglior attore non protagonist (Mahershala Ali), miglior sceneggiatura originale e miglior film.

“Green Book” ha vinto il National Board of Review Award per il miglior film del 2018, ed è stato anche scelto come uno dei migliori 10 film dell’anno dall’American Film Institute, e ha anche ricevuto numerose nomination ai premi, tra cui la vittoria del Producers Guild of America Award per il miglior film per le sale e il Golden Globe Award per il miglior film – musical o commedia.

La scena della pizza è tratta dalla vita reale: Nick Vallelonga ha detto che Tony Lip ordinava una pizza intera, senza fette, la piegava e la mangiava. Dopo aver ascoltato l’aneddoto, Viggo Mortensen ha insistito per cercare di adattarlo al film. Peter Farrelly protestò, dicendo che c’erano abbastanza scene divertenti sul mangiare, ma accettò di provarlo. Quando la troupe è scoppiata a ridere, ha accettato di tenere la scena.

All’uscita del film, la famiglia Shirley ha dichiarato che Tony e Doc non erano amici, avevano “una relazione datore di lavoro-dipendente”. Nel gennaio 2019, sono emerse registrazioni audio di un’intervista con Don Shirley in cui affermava: “Mi fidavo implicitamente di lui…Vedi…non solo [Tony] era il mio autista, non abbiamo mai avuto un rapporto datore di lavoro / dipendente. Non ho tempo per quelle stronzate. La mia vita è nelle mani di quest’uomo!…Quindi devi essere amichevole l’uno con l’altro.”

Viggo Mortensen ha davvero mangiato gli hot dog nella scena di Gorman. La troupe di produzione gli ha fornito un secchio per sputare i pezzi masticati tra una ripresa e l’altra, ma lo ha trovato ancora meno allettante del semplice ingoiare gli hot dog. Ha finito per mangiarne 15.

“Green Book” è dedicato a “Larry il Corvo”, un uccello trovato sul luogo delle riprese. Viggo Mortensen si è preso cura del volatile dopo che è stato investito da un’auto.

Il titolo e l’argomento sono un riferimento al “Libro verde degli automobilisti neri”, noto anche come “Libro verde dei viaggiatori neri”. Pubblicato tra il 1936 e il 1966 da Victor Hugo Green, la guida aiutava i viaggiatori afroamericani a trovare alloggio, ristoranti e altre attività che li avrebbero serviti. Alla fine coprì la maggior parte del Nord America, oltre alle Bermuda e ai Caraibi. Questa guida è anche parte della trama della serie tv Lovecraft Country.

Questo è il primo dramma di Peter Farrelly dopo anni trascorsi a realizzare commedie. Mahershala Ali lo ha definito “un regista esordiente con 25 anni di esperienza”.

La collana della Vergine Maria indossata da Viggo Mortensen apparteneva al vero Tony Lip.

Le scene in lingua italiana nella sceneggiatura dicevano semplicemente: “Parlano italiano”. Viggo Mortensen ha interrogato Peter Farrelly al riguardo, e Farrelly lo ha incoraggiato a costruire lui stesso il dialogo italiano. Attingendo alle esperienze personali di Viggo dall’ascolto di italiano a Buenos Aires, il risultato è una combinazione di calabrese e italiano “messo insieme” che si forma nelle comunità della diaspora dove convergono persone di diverse regioni. Si sforzò anche di rendere la lingua antiquata, poiché lo slang e il vocabolario che parlava la famiglia sarebbero risaliti all’epoca dell’immigrazione dei padri Vallelonga e Venere. Viggo lo ha sperimentato di persona dopo aver trascorso la sua infanzia in Argentina ed è tornato da adulto per scoprire che tutto il suo slang era obsoleto.

Circolano poche informazioni su Don Shirley, gli unici documenti disponibili sono gli opuscoli dei suoi album che ha scritto lui stesso. Mentre alcuni dettagli del suo viaggio sono contraddittori, sarebbe entrato a far parte del Conservatorio Rimsky-Korsakov di San Pietroburgo all’età di 9 anni e ha tenuto il suo primo concerto con la Boston Pops Orchestra all’età di 18 anni prima di ottenere diversi dottorati e lauree. Ha anche imparato a parlare diverse lingue. Il suo primo album, Tonal Expressions, fu pubblicato nel 1955 e Stravinsky, un leggendario pianista contemporaneo, disse di lui che “il suo virtuosismo è degno degli dei”. Sebbene fosse destinato a una carriera nella musica classica, Don Shirley fu dissuaso all’epoca dai dirigenti della casa discografica, che pensavano che sarebbe stato difficile per lui essere accettato dal pubblico bianco.

Viggo Mortensen ha messo su 9 chilogrammi per il ruolo di Tony Lip. Si nutriva di cucina italiana, principalmente pizza e pasta. La sua tecnica, che lui sconsiglia perché fa male alla salute, consisteva nel mangiare ricche cene, seguite da almeno un dolce poco prima di andare a letto. Ammette che perdere quei chili è stato molto più difficile e meno divertente che guadagnarli.

Per interpretare i membri della famiglia Vallelonga, Peter Farrelly ha fatto appello agli stessi Vallelonga. Nick Vallelonga, che interpreta il padrino della mafia nel film, ha anche presentato il regista agli amici di suo padre. Questi aggiungono un tocco di autenticità alle scene di Copacabana, sebbene molti di loro non abbiano mai recitato in commedie. Linda Cardellini indossava anche il braccialetto e l’anello che appartenevano al suo personaggio.

Viggo Mortensen è stata la prima scelta di Peter Farrelly per il ruolo di Tony Lip. Il regista gli ha inviato la sceneggiatura senza credere davvero che avrebbe interpretato il ruolo, l’attore è molto selettivo per i ruoli. Viggo è stato subito sedotto dal ruolo e dal progetto, lo ha accettato dopo qualche settimana di esitazione, temendo di non essere all’altezza. Ha poi lasciato la Spagna dove vive per andare a New York dove ha conosciuto la famiglia Vallelonga. Ha anche ascoltato e guardato le registrazioni di Tony fatte da suo figlio, ha girato il Bronx e il New Jersey e ha persino guardato l’intera serie I Soprano.

Mortensen parlando del periodo in cui è ambientato “Green Book” ha pronunciato la parola “negro” durante una conferenza stampa. L’attore si è scusato il giorno successivo, dicendo che “la mia intenzione era di parlare con forza contro il razzismo” e che era “molto dispiaciuto di aver usato la parola intera ieri sera e non la pronuncerò più”.

Quando A spasso con Daisy (1989) ha vinto l’Oscar per il miglior film, il film ha esplorato la relazione tra un autista nero e il suo datore di lavoro bianco. In questo vincitore del miglior film i ruoli sono invertiti.

Tony Lip ha effettivamente preso a pugni l’ufficiale di polizia e di conseguenza è finito in prigione con il dottor Shirley, ma nella vita reale l’incidente è avvenuto un anno dopo, nell’autunno del 1963. Shirley chiamò l’allora procuratore generale Robert Kennedy, che aiutò a tirarli fuori di prigione. Il presidente John F. Kennedy fu assassinato pochi giorni dopo.

L’amicizia tra Don Shirley e Tony Lip è durata più di 50 anni. Dopo il viaggio iniziale di due mesi, il duo è finito in un tour di circa un anno. Il musicista ha quindi chiesto a Tony Lip di diventare il suo autista e guardia del corpo durante il suo tour europeo, ma ha rifiutato perché non voleva più stare lontano dalla sua famiglia. Entrambi gli uomini sono morti nel 2013, a 3 mesi di distanza. Per Nick Vallelonga, Don Shirley era un amico di famiglia.

“Green Book” costato 23 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 321.

Green Book – La colonna sonora

Le musiche originali di “Green Book” sono del compositore e pianista Kim Bowers (Monsters and Men, Dion, The United States vs. Billie Holiday, Space Jam: A New Legacy). Bowers ha anche interpretato i pezzi di Don Shirley/Mahershala Ali sullo schermo. Musicista da quando aveva quattro anni, Bowers compone musica per film da un po’ di tempo, anche se Green Book è la sua prima grande produzione in studio. Come Shirley, Bowers suona esclusivamente su pianoforti Steinway, tutti realizzati a mano, perché “proiettano il suono come nessun altro strumento”.

(Monsters and Men, Dion, The United States vs. Billie Holiday, Space Jam: A New Legacy). Bowers ha anche interpretato i pezzi di Don Shirley/Mahershala Ali sullo schermo. Musicista da quando aveva quattro anni, Bowers compone musica per film da un po’ di tempo, anche se Green Book è la sua prima grande produzione in studio. Come Shirley, Bowers suona esclusivamente su pianoforti Steinway, tutti realizzati a mano, perché “proiettano il suono come nessun altro strumento”. Per prepararsi ad interpretare Don Shirley, Mahershala Ali ha lavorato con il compositore Kris Bowers. L’assenza di filmati d’archivio di Don Shirley, tuttavia, ha reso difficile il suo lavoro. Tuttavia, è riuscito a raccogliere alcune informazioni da Nick Vallelonga e Brian Currie, oltre ad un documentario sulla Carnegie Hall, la sala da concerto di New York sopra la quale Shirley viveva in un loft con altri 60 artisti.

“Go To The Mardi Gras” del Professor Longhair è incluso sia nella colonna sonora (scena KFC) che nei titoli di coda, come un cenno a New Orleans, dove era di stanza la produzione del film.

Il brano per pianoforte con cui Doc stupisce la folla al bar è “Étude Op. 25, No. 11 Vento d’inverno” di Frédéric Chopin. È considerato uno dei pezzi più difficili da suonare, guadagnando un punteggio di 9 (il più alto) nella scala dei livelli di difficoltà di Henle.

