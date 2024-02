Dal 22 febbraio 2024 nei cinema italiani con Sony Pictures e Eagle Pictures Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Verso l’allenamento dei Pilastri. Trattasi di un nuovo lungometraggio diretto da Haruo Sotozaki e basato sul celeberrimo manga e anime nato dalla fantasia di Koyoharu Gotōge.

“Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Verso l’allenamento dei Pilastri” – comprende l’episodio 11 dell’Arco de “Il villaggio dei forgiatori di katana” in cui si conclude la feroce battaglia tra Tanjiro e Hantengu, la quarta Luna Crescente, e Nezuko guarisce dal problema del sole. A questo seguirà l’inedito primo episodio dell’arco de “L’allenamento dei Pilastri”, in cui avrà inizio l’allenamento in vista della battaglia conclusiva contro Kibutsuji Muzan.

Dopo che il manga di Gotouge, Haeniwa no Zigzag, pubblicato su Weekly Shōnen Jump nel 2015, non è riuscito a diventare un’opera serializzata, Tatsuhiko Katayama, il primo editore di Gotouge, suggerì a Gotouge di iniziare una serie con un “tema di facile comprensione”. L’opera d’esordio di Gotouge, Kagarigari, sarebbe diventata la base per una bozza iniziale, intitolata Kisatsu no Nagare poiché conteneva concetti come spade e demoni, che sarebbero stati familiari al pubblico giapponese. Tuttavia, a causa del tono serio, della mancanza di sollievo comico e della storia cupa, questa bozza non fu accettata per la serializzazione, quindi Katayama chiese a Gotouge di provare a scrivere un personaggio più brillante e normale calato nella stessa ambientazione.

Il titolo originale era Kisatsu no Yaiba, ma ritenevano che il personaggio “satsu” (lett. “uccidere”) nel titolo fosse troppo evidente. Sebbene sia una parola inventata, “kimetsu” sembrava facile da capire, quindi Gotouge ha pensato che sarebbe stato interessante abbreviare il titolo della serie in questo modo; la parola “yaiba” (lett. “lama”) implica una spada giapponese. Secondo Gotouge, le tre maggiori influenze della serie sono Le bizzarre avventure di JoJo, Naruto e Bleach. Tatsuhiko Katayama, un editore del manga Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ha detto nelle interviste che Tanjiro dai capelli rossi e dalla faccia segnata da una cicatrice è stato ispirato da Rurouni Kenshin, un manga degli anni ’90 su uno spadaccino dal disegno simile, Himura Kenshin.