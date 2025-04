Di cosa parla Una Nuova vita, la fiction con Anna Valle: trama e cast

L’attrice Anna Valle tornerà a breve sul palinsesto Mediaset con una nuovissima fiction che, a giudicare dalla storia, potrebbe ottenere già un grande successo. Si chiamerà Una Nuova Vita e verrà trasmessa, nei prossimi mesi, su Canale 5. Da pochissimo sono infatti iniziate le riprese e ancora non si sa quando avverrà la messa in onda, ma di certo sarà trasmessa in prima serata prossimamente. Oltre alla Valle, vedrà anche la partecipazione dell’attore Daniele Pecci. L’attrice si è dimostrata tra l’altro essere negli anni una vera garanzia per la tv italiana, tanto che il suo volto è apparso in più occasioni nel panorama televisivo, partecipando a molte serie tv e fiction.

Nei giorni scorsi c’è quindi stato il primo ciak di Una Nuova Vita, e intanto è stata svelata la trama dettagliata di una storia che farà senz’altro emozionare i fan.

La trama e il cast di Una Nuova Vita

La nuova fiction Mediaset è una coproduzione RTI – Banijay Studios Italia, per la regia di Fabrizio Costa. La trama racconta la storia di una donna che, grazie alla sua forza, deve combattere per dimostrare la propria innocenza e riconquistare così l’amore di suo figlio. Al momento la produzione sta girando a Roma, ma si sposterà molto presto a San Martino di Castrozza (TN). Non è ancora stata resa ufficiale la messa in onda, ma si pensa che possa essere trasmessa dal palinsesto Mediaset durante la stagione televisiva 2025/2026.

La protagonista è appunto Anna Valle, che è tra l’altro ormai diventata un volto di punta delle fiction Mediaset, dato che ha recitato in numerosi progetti come Luce dei tuoi occhi e Le onde del passato. La prima è stata una fiction di 2 stagioni ambientata a Vicenza, mentre la seconda è stata trasmessa nelle scorse settimane su Canale 5 e ha visto la partecipazione di Giorgio Marchesi. Il co-protagonista è invece Daniele Pecci, volto amatissimo della serie tv Cuori con Pilar Fogliati e Matteo Martari. L’attore ha inoltre partecipato alla fiction Le indagini di Lolita Lobosco e alla coproduzione internazionale Hotel Portofino.