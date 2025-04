Diamanti, il film di Ferzan Ozpetek arriva in tv e streaming: dove vederlo

Il film che riflette profondamente l’arte di Ferzan Ozpetek approda sulle piattaforme streaming, dopo aver incantato al cinema milioni di persone. Una pellicola che si aggiunge ai 14 titoli, molti dei quali di enorme successo, del regista turco naturalizzato italiano. Diamanti, uscito nel 2024, presenta molte attrici-muse di Ozpetek, tra cui Lunetta Savino, Paola Minaccioni, Vanessa Scalera, Kasia Smutniak, Mara Venier, Milena Vukotic, e molti altri. La pellicola, scritta insieme a Carlotta Corradi ed Elisa Casseri, gioca con i confini tra la vita delle attrici e i personaggi che interpretano, toccando temi come la solitudine, sorellanza, passione e memoria

La trama è intima ed emozionante, ambientata in una sartoria per il cinema e il teatro, nel 1974, gestita da due sorelle, Alberta e Gabriella Canova, interpretate da Luisa Ranieri e Jasmine Trinca. Accanto a loro ruotano le vicende di altre donne – colleghe, sarte, attrici – e dei pochi uomini che gravitano intorno a quel mondo, come il regista Lorenzo (Stefano Accorsi). Il racconto si muove tra realtà e finzione, tra presente e passato, con un forte sguardo femminile sul cinema, il lavoro e i legami.

Descritto come una dichiarazione d’amore alle donne, all’arte sartoriale e al potere emozionale del cinema, il film ha avuto anche critiche contrastanti: “Un’altra summa del cinema di Özpetek che incastona una corale femminile in un meccanismo metacinematografico. Grande cast ma non tutto torna.” Si legge su cinematografo. Il regista turco forse non ha messo tutti d’accordo ma è innegabile che il film cattura e piace, avendo superato i 15 milioni di incasso in Italia. E’ stato inoltre venduto in 40 nazioni, tra cui Spagna, Portogallo, Polonia e Giappone.

Sky Cinema Uno propone Ferzan Ozpetek

In attesa di essere presentato al Barcelona-Sant Jordi International Film Festival nella Selezione Ufficiale – fuori concorso previsto il 24 aprile e il 2 maggio 2025, Diamanti approda in esclusiva su Sky Cinema e NOW.

La pellicola sarà trasmessa domenica 20 aprile alle 21:15 su Sky Cinema Uno, sarà disponibile in streaming su NOW e anche on demand in 4K. Insieme al film, Sky propone anche tre cortometraggi diretti da Ozpetek, raccolti in una trilogia dedicata alla Turchia e ai suoi temi identitari: il cibo (“Meze”), la musica (“Muzik”) e le conversazioni (“Muhabbet”). Questi corti sono disponibili on demand e rappresentano un omaggio affettuoso alla cultura turca e alla città di Istanbul.

“Sono estremamente gratificato da questo enorme interesse a livello internazionale. Quanto succede attorno a Diamanti testimonia il successo della condivisione con il grande pubblico confermato di pari passo dai riconoscimenti della critica. Lo dimostra il percorso esaltante che continua a fare da sei settimane a livello locale e ora sono felice di iniziare il viaggio che nei prossimi mesi mi vedrà accompagnare il film e incontrare il pubblico di così tanti territori internazionali, alcuni già toccati con i miei lavori precedenti ed altri assolutamente nuovi. È il frutto senza dubbio della proficua collaborazione con Greenboo Production e Vision Distribution.” Ha dichiarato il regista in un’intervista.