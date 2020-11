Dirty Dancing 2: il sequel con Jennifer Gray non sostituirà il personaggio di Patrick Swayze

Dopo un prequel / rivisitazione e un remake televisivo che non hanno lasciato traccia, lo scorso agosto abbiamo appreso che un Dirty Dancing 2, sequel diretto del film originale del 1987, è ufficialmente in sviluppo e vedrà il ritorno di Jennifer Grey ne panni di “Baby” e anche in veste di produttore esecutivo.

Dopo quell’annuncio l’attrice ha recentemente confermato in un’intervista a People che il film non tenterà di sostituire il Johnny del compianto Patrick Swayze morto nel 2009 per un cancro al pancreas.

Tutto quello che posso dire è che non c’è modo di sostituire qualcuno che è morto – non provi mai a ripetere qualcosa di magico come quello. Devi solo andare in una direzione diversa.

Il film originale, che ad un certo punto ha visto Val Kilmer come prima scelta e non Patrick Swayze, è diventato un successo a sorpresa con un incasso di 170 milioni di dollari in tutto il mondo e una memorabile colonna sonora da 32 milioni di copie vendute con classiche hit anni 60, un brano interpretato da Swayze (“She’s Like the Wind”) e una canzone originale “(I’ve Had) The Time of My Life” di Bill Medley & Jennifer Warnes premiata con un Oscar.

Il CEO di Lionsgate Jon Feltheimer ha commentato l’annuncio del sequel promettendo ai fan che il film “Sarà esattamente il tipo di film romantico e nostalgico che i fan del franchise stavano aspettando”.

Patrick Swayze dopo ruoli in I ragazzi della 56ª strada, Fratelli nella notte e Alba rossa viene lanciato da Dirty Dancing che lo trasforma in un sex symbol, successo enorme e immediato che Swayze fatica a metabolizzare, un disagio che porterà l’attore ad abusare di droghe e alcol. Seguono ruoli in Il duro del Road House, Ghost, altro successo clamoroso, e Point Break con il ruolo cult del surfista e rapinatore di banche Bodhi che consolidano il successo dell’attore a cui nel gennaio del 2008 diagnosticano un cancro del pancreas.