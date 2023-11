Dirty Difficult Dangerous: nuove clip in italiano del film di Wissam Charaf (Al cinema)

Dirty Difficult Dangerous, disponibili nuove clip ufficiali in italiano del secondo lungometraggio del regista franco-libanese Wissam Charaf. Il film è stato presentato alla 79. Mostra del Cinema di Venezia come film d’apertura delle Giornate degli Autori, dove ha vinto il Premio Label Europa Cinemas come Miglior Film Europeo.

Il film nelle sale italiane dal 1 novembre, grazie a Intramovies, con la collaborazione di Cineclub Internazionale, è ambientato Beirut e al confine tra Libano e Siria, il film segue l’intensa relazione tra una ragazza etiope e un profugo siriano: una storia d’amore raccontata con un tocco leggero e dai toni fiabeschi. Sullo sfondo, la guerra, i rifugiati, il traffico di esseri umani, tematiche che però lasciano spazio a un autentco e forte senso di speranza che nasce dal coraggio.

Dirty Difficult Dangerous – Il trailer italiano ufficiale

Dirty Difficult Dangerous – Trama e cast

La trama ufficiale: Beirut. Libano. Oggi. Ahmed, un rifugiato siriano, e Mehdia, un’immigrata etiope che lavora come domestica, vivono un amore clandestino fatto di baci furtivi nelle strade di Beirut. Mentre Mehdia cerca di svincolarsi dai suoi datori di lavoro, Ahmed, affetto da una misteriosa malattia, si guadagna da vivere vendendo metalli di riciclo. La loro storia apparentemente non ha futuro, ma non hanno nulla da perdere. Decidono così di fuggire alla disperata ricerca di una vita migliore. Nel frattempo, le condizioni di Ahmed cominciano a peggiorare.

Il film è interpretato da Clara Couturet (Mehdia), Ziad Jallad (Ahmed), Rifaat Tarabey (Ibrahim) e Darina Al Joundi (Leila).

Curiosità sul film

Il film è una coproduzione Francia, Italia e Libano

Wissam Charaf dirige Dirty Difficult Dangerous da una sua sceneggiatura critta con Mariette Désert e Hala Dabaji.

Il cast tecnico: Fotografia di Martin Rit / Montaggio di Clémence Diard / Musica di Zeid Hamdan / Suono di Pierre Bompy / Costumi di Thomas Marini

Dirty Difficult Dangerous – Le nuove clip in italiano

Note di regia

«Ho voluto raccontare l’incontro di due angeli caduti, Ahmed e Mehdia, due emarginati costretti ad affrontare quotidianamente pericoli e discriminazioni razziali – ha dichiarato il regista Wissam Charaf – Un melodramma in cui crudeltà, commedia e tenerezza si intrecciano, offrendo una visione intima della società libanese odierna, descrivendo la tragedia di tre popolazioni attraverso un solo paese: il razzismo verso i lavoratori domestici, la miseria dei rifugiati siriani e la decadenza morale dei cittadini libanesi che li sfruttano. Anche se ispirato a una realtà crudele, ho preferito che il mio film proponesse una realtà rivisitata e un punto di vista differente su miseria e pathos».

Wissam Charaf – Note biografiche

Charaf è un regista, montatore e operatore franco-libanese. Nel 1998 inizia a lavorare come reporter e giornalista con il network franco-tedesco ARTE, coprendo le principali aree di conflitto. Ha diretto sei cortometraggi: Hizz Ya Wizz, A Hero Never Dies, An Army of Ants, After, Unforgettable, Memory of a Friend e Don’t Panic e il documentario It’s All in Lebanon. Il suo primo lungometraggio, Heaven Sent, è stato presentato nella sezione ACID al festival di Cannes nel 2016. “Dirty Difficult Dangerous” è il suo secondo lungometraggio.

Dirty Difficult Dangerous – Il poster ufficiale