Disclosure Day di Spielberg in sala dal 10 giugno: con Emily Blunt, Josh O’Connor e Colin Firth | IL TRAILER

C’è un modo per misurare il livello di attesa intorno a Disclosure Day: ed è sicuramente il copione. Quando Josh O’Connor ha voluto dare una occhiata alla sceneggiatura, una motocicletta lo ha raggiunto nel suo hotel durante le riprese di Wake Up Dead Man.

Il ritorno di Spielberg alla fantascienza: la grande attesa

La mattina successiva un’altra motocicletta è tornata a ritirarlo pretendendo il plico chiuso. Nessuna copia lasciata incustodita, nessuna possibilità di fuga dell’informazione. Per un film che racconta la rivelazione pubblica di segreti governativi sugli extraterrestri, il controllo dell’informazione era già parte dell’esperienza prima ancora che le riprese finissero.

Disclosure Day esce nelle sale italiane il 10 giugno 2026, distribuito da Universal Pictures. Negli Stati Uniti debutta il 12 giugno. È il primo film di fantascienza di Steven Spielberg dopo La guerra dei mondi, successo globale con Tom Cruise protagonista pubblicato nel 2005: ventun anni di distanza. Le riprese si sono svolte in gran segreto tra febbraio e maggio 2025 in New Jersey, Atlanta e New York, con il titolo di lavorazione Non-View.

La trama di Disclosure Day

Margaret Fairchild (Emily Blunt) è una meteorologa di una televisione locale di Kansas City. Durante una diretta, perde improvvisamente la parola e comincia a emettere una serie di sinistri ticchettii — suoni che vengono rapidamente identificati come di origine aliena. L’evento scatena quello che il film definisce Disclosure Day, ovvero il Giorno della Rivelazione: il governo non riesce più a contenere la verità sulla presenza extraterrestre. Un gruppo di individui sostiene che questa verità appartenga ai sette miliardi di persone che abitano il pianeta. E decide di svelarla…

Josh O’Connor interpreta Daniel Kellner, esperto di cybersicurezza legato ai dossier classificati della WARDEX, l’organizzazione che custodisce i file ipersegreti sugli avvistamenti UFO. Colin Firth è Noah Scanlon, il leader storico della WARDEX: non un villain da fumetto, ma un uomo convinto sinceramente che rivelare la verità possa destabilizzare l’ordine sociale e diventare pericoloso non tanto per i potenti, quanto per la gente comune. Nel cast anche Eve Hewson, Colman Domingo e Wyatt Russell. Sceneggiatura di David Koepp su storia originale di Spielberg.

Perché Disclosure Day è un evento

Le prime proiezioni hanno generato reazioni che il marketing ha amplificato con l’etichetta, magari frettolosa di… “miglior film Spielberg degli ultimi vent’anni”. Che sia vero o no lo diranno le sale e il pubblico, ma il ritorno del regista di E.T. e Incontri ravvicinati del terzo tipo al genere che lo ha reso leggendario è di per sé un evento cinematografico. Spielberg non si era mai allontanato così a lungo dalla fantascienza: “Ci sono tornato – ha dichiarato – perché mi mancava e perché la domanda su che cosa succederebbe se scoprissimo di non essere soli non ha ancora una risposta soddisfacente nel cinema contemporaneo”.

Disclosure Day è la sua risposta: nei cinema italiani da mercoledì prossimo, 10 giugno.