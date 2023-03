Disney 100: nuovi libri e fumetti da Giunti Editore per celebrare i 100 anni di Disney

Disney 100, proseguono le iniziative per celebrare i 100 anni di Disney e tra le prossime uscite vi segnaliamo un ricco piano editoriale che accompagnerà i lettori nel 2023 con storytelling e immagini esclusive per l’Italia della Walt Disney Animation Research Library e con le Graphic Novel dei capolavori dell’animazione.

Era il 16 ottobre del 1923 quando il giovane Walt e suo fratello Roy presentarono al mondo intero la magia Disney per la prima volta, portando la spensieratezza nella vita di milioni di persone per tutte le generazioni future. Nell’ultimo secolo Disney ha infuso meraviglia e speranza, spalancando le porte del suo incredibile mondo a grandi e piccini.

Cento anni dopo, Giunti Editore celebra questo importante anniversario. Dal 1° marzo disponibile in libreria due nuove collane in edizione limitata per il 2023, con logo dell’anniversario – che sottolinea l’unicità della pubblicazione – e con una speciale veste grafica. Speciale Anniversario (12 titoli nel 2023) ripercorre le storie dei film più amati, con immagini e bozzetti inediti; La storia a fumetti del film (20 volumi in totale) racconta attraverso il fumetto i film che hanno fatto la storia dell’animazione disneyana. E, ancora, nel corso del 2023, titoli one shot e altri imperdibili volumi celebrativi.

“Con il piano editoriale del 2023, Giunti celebra questo importante centenario all’insegna di una parola chiave: meraviglia,” spiega Veronica Di Lisio, Head of Division and Editorial Director della divisione Disney per Giunti Editore. “Nessuno come Disney ha saputo esprimere questo incanto attraverso storie e personaggi intramontabili. Con i nostri volumi celebrativi ci auguriamo di far arrivare questa meraviglia ai nostri lettori, sorprendendoli. Come editore siamo orgogliosi di disporre dei contenuti Disney, Marvel e Star Wars; un tesoro di storie e personaggi, molti dei quali diventati icone dell’immaginario di almeno tre generazioni e non solo per i bambini, ma anche per noi adulti, perché fanno parte della nostra storia e vivono in noi attraverso la nostalgia”.

Disney 100 – Le collane celebrative

Speciale Anniversario – Dal 1° marzo saranno in libreria i primi 4 titoli di questa collana: Biancaneve, la prima Principessa Disney, Pinocchio, il grande classico senza tempo, La Sirenetta, l’eroina Disney coraggiosa e Il Re Leone, il film d’animazione che ha battuto tutti i record. I libri sono pubblicati in una prestigiosa edizione limitata al 2023, corredati da copertine con logo Disney100 ed effetto specchiato ed olografico. Ogni volume ripercorre la storia del famoso film attraverso illustrazioni originali e vanta una sezione speciale dedicata al backstage del film, con curiosità e aneddoti sulla sua genesi. Dalla prima idea allo studio dei personaggi, dalla scelta dei colori e delle ambientazioni, fino alle modalità di realizzazione: la Walt Disney Animation Research Library ha aperto i suoi archivi per presentare gli inediti bozzetti dei personaggi e gli schizzi preparatori di questi grandi classici.

La storia del film a fumetti – Collana da collezione, che dal 1° marzo presenta in libreria i primi 8 titoli dei 20 previsti nel 2023 (Peter Pan, Pinocchio, Il Re Leone, La Sirenetta, La Carica dei 101, La Bella e La Bestia, Luca, Encanto) e che raccoglie le storie dei celebri film dell’animazione Disney nella versione a fumetti, ma con la struttura della graphic novel, un genere amato dai più giovani come dagli adulti. Le graphic novel esprimono l’arte di miscelare parole e vignette con tagli e inquadrature particolari, sempre seguendo la trama, ma lasciando anche spazio all’immaginazione. Anche questi volumi sono corredati da una sezione dedicata all’approfondimento dei personaggi. Le celebrazioni per Disney100 proseguiranno per tutto il 2023 con ulteriori novità editoriali e un ricco programma di eventi per tutta la famiglia, che permetteranno di continuare a sognare grazie alle avventure dei personaggi più amati e che culmineranno in ottobre, con la ricorrenza del centenario e poi con il periodo natalizio. Al piano editoriale Disney100 è stato dedicato un grande investimento marketing e promozionale: con web e social advertising ed expo dedicati in tutti i canali trade e online. Inoltre, per ricordare questo anno particolare Giunti editore ha pensato a un magico concorso con un premio incredibile: un soggiorno da favola!