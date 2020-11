Disney Channel lavora ad un remake di Una mummia per amico

Disney Channel sta lavorando ad un remake del popolare film tv Una mummia per amico (Under Wraps). Il sito Deadline riporta che Disney Channel sta sviluppando un “remake comedy contemporaneo” del classico per ragazzi del 1997 che dovrebbe iniziare la produzione questo mese.

Il remake seguirà tre ragazzini di 12 anni di nome Amy, Gilbert e Marshall che qualche giorno prima di Halloween risvegliano accidentalmente una mummia trovata nel seminterrato del loro vicino. Il remake sarà interpretato da Christian J. Simon (Future Man), Malachi Barton (Dora e la città perduta), Sophia Hammons (The Social Dilemma) e Phil Wright (Disney Fam Jam).

Lauren Kisilevsky di Disney Channel ha commentato il nuovo progetto:

Un mummia per amico ha introdotto una generazione di bambini e famiglie a quella che è diventata la spina dorsale della nostra programmazione in tutto il mondo: i film originali di Disney Channel. Siamo entusiasti di dare il benvenuto al nostro pubblico nello spirito di Halloween e celebrare l’improbabile amicizia tra tre bambini e una mummia mentre si imbarcano in un’avventura e alla fine salvano la situazione.

L’originale “Una mummia per amico”, diretto da Greg Beeman e interpretato da Bill Fagerbakke, Adam Wylie, Mario Yedidia e Clara Bryant, è stato il primo film originale di Disney Channel.

Il remake prodotto da MarVista Entertainment sarà diretto da Alex Zamm (Beverly Hills Chihuahua 2, Il Dr. Dolitte 5, R.L. Stine – I racconti del brivido: Non ci pensare!, Picchiarello: il film) con Todd Y. Murata (Come d’incanto, Step Up 2) e Fernando Szew (Un cucciolo per Natale, La magia di Halloween) come produttori esecutivi per MarVista Entertainment.