Disney prosegue la strategia contro i contenuti razzisti inclusi in film e serie tv, aggiungendo messaggi di avviso più lunghi e approfonditi prima dei film trasmessi dalla piattaforma steaming Disney Plus che non potranno essere ignorati o “skippati”.

Disney si è uniformata da subito alla la lotta contro ogni elemento razzista o potenzialmente tale, ad esempio episodi di serie tv come 30 Rock e Community che coinvolgono “Blackface” (volti dipinti di nero per imitare o interpretare persone di colore), sono stati rimossi da vari servizi di streaming e pellicole come Via col Vento e la parodia Mezzogiorno e mezzo di fuoco di Mel Brooks sono accompagnati su HBO Max da avvisi sulla sensibilità cuilturale.

Il sito Variety riporta che il canale streaming Disney Plus ha incluso dichiarazioni di non responsabilità nelle descrizioni di vari film avvertendo il pubblico che “potrebbero contenere rappresentazioni culturali obsolete”. Ora Disney ha creato una nuova campagna denominata “Stories Matter”:

Come parte del nostro impegno costante per la diversità e l’inclusione, stiamo esaminando la nostra biblioteca e aggiungendo consigli ai contenuti che includono rappresentazioni negative o maltrattamenti di persone o culture. Piuttosto che rimuovere questo contenuto, vediamo un’opportunità per stimolare la conversazione e aprire un dialogo sulla storia che ci riguarda tutti. Vogliamo anche riconoscere che alcune comunità sono state cancellate o dimenticate del tutto e ci impegniamo a dare voce anche alle loro storie. A tal fine, abbiamo riunito un gruppo di esperti esterni alla nostra azienda per consigliarci mentre valutiamo i nostri contenuti e assicuriamo che rappresentino accuratamente il nostro pubblico globale. Mentre ci abbracciamo le storie degli altri, abbracciamo le possibilità. Ed è per questo che ci impegniamo a fare il meglio che possiamo per rappresentare le comunità in modo autentico. Quindi le persone non solo vedono il meglio di sé, ma anche il mondo può vederlo.

Per quanto riguarda gli interventi immediati, invece di inseriere un disclaimer all’interno della descrizione, gli avvisi vengono ora riprodotti prima di film come Gli Aristogatti, Dumbo, Peter Pan e Robinson nell’isola dei corsari e non sono ignorabili.

Questo programma include rappresentazioni negative e / o maltrattamenti di persone o culture. Questi stereotipi erano sbagliati allora e sono sbagliati adesso. Piuttosto che rimuovere questo contenuto, vogliamo riconoscere il suo impatto dannoso, imparare da esso e stimolare la conversazione per creare un futuro più inclusivo insieme.

