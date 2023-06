Diversity Media Awards 2023: La Timidezza Delle Chiome miglior film italiano agli “Oscar dell’inclusione”

Proclamati stasera – nel corso di una serata-evento benefica al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano condotta da Matilda De Angelis e Alberto Boubakar Malanchino – i vincitori e le vincitrici dell’ottava edizione dei Diversity Media Awards – i riconoscimenti che premiano i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone per genere e identità di genere, orientamento sessuale ed affettivo, etnia, età, disabilità, aspetto fisico – che saranno trasmessi su Rai 1 sabato 1° luglio in seconda serata.

Intervallati da speech e spettacolari performance, si sono susseguiti sul palco numerosi riconoscimenti. Ornella Vanoni è stata eletta Personaggio dell’Anno, “per essersi riconfermata, nei mesi passati, una libera pensatrice, icona di una vecchiaia creativa e allegra, e per essersi esposta con numerose dichiarazioni sul tema della salute mentale, ancora troppo stigmatizzato e poco affrontato da media e istituzioni”, come si legge nelle motivazioni del premio.

Mara Maionchi è salita sul palco per ritirare il Premio al Miglior Programma Tv per “Quelle Brave Ragazze”, vinto a parimerito con lo show condotto da Antonella Clerici “The Voice Senior”. La regista del film documentario “La Timidezza delle Chiome”, Valentina Bertani, insieme ai due protagonisti Joshua e Benjamin Israel, hanno ritirato il premio al Miglior Film, mentre il riconoscimento alla Miglior Serie TV Italiana è stato vinto da “Prisma” e ritirato dall’attrice Caterina Forza e dalla sceneggiatrice Alice Urciolo.

Il premio per la Miglior Serie Tv Kids è andato a “Super Benny” che ha visto salire sul palco Benedetta Rossi, protagonista della serie cartoon. Fabio Canino e Laura Piazzi hanno ritirato il riconoscimento come Miglior Programma Radio per “I Miracolati”, mentre “Storia del Mio Nome” è stato eletto Miglior Podcast. Creator dell’anno è stata proclamata Aida Diouf Mbengue, mentre Giulia Paganelli alias Eva Stai Zitta ha ritirato il premio come Miglior Prodotto Digital per il contenuto “Diet Culture. Ripassimo Smart”. La vittoria per la Miglior Serie Tv Straniera se l’è aggiudicata “The Umbrella Academy”.

Durante la cerimonia di premiazione sono stati attribuiti anche i riconoscimenti all’informazione: Miglior servizio TG al TG3 (per il servizio “Ius scholae e diritto alla cittadinanza: a che punto siamo?” di Cristiana Palazzoni), Miglior Articolo Stampa Quotidiani a La Stampa (per l’articolo “Sono stato un bimbo non conforme. Proteggiamo il cuore dei più piccoli” di Jonathan Bazzi), Miglior Articolo Stampa Periodici a 7 Corriere della Sera (per l’articolo “Leggi, percorsi e il balzo tra gli adolescenti. Tutti i punti che dividono” di Greta Sclaunich) e Miglior Articolo Stampa Web a TheWom.it (per l’articolo “Mai Dati: l’inchiesta che denuncia l’assenza di dati sulla legge” di Francesca Polizzi).

I Diversity Media Awards sono un’iniziativa ideata e promossa dalla Fondazione Diversity, no-profit fondata e presieduta da Francesca Vecchioni. Sono prodotti da Fondazione Diversity in collaborazione con YAM112003. Con il Patrocino di: Comune di Milano – Assessorato al Welfare e Salute; Commissione Europea – Rappresentanza a Milano; Glaad.

Con il supporto di IAA Italy, OBE – Osservatorio Branded Entertainment, Valore D. Con il sostegno di Absolut, Google, Lavazza, Meta, Spotify. Partner tecnici: Framesi, Mbility, Moët & Chandon, Mongini Comunicazione, Pedius. Digital Partner: Comunicarlo. Media partner: Rai; Tv Sorrisi e Canzoni.

WINNER E TUTTE LE NOMINATION

ENTERTAINMENT

PERSONAGGIO DELL’ANNO

Ornella Vanoni

Alessandro Michele

Chiara Bersani

Marracash

Paola Egonu

Paola Turci & Francesca Pascale

Samantha Cristoforetti

MIGLIOR SERIE TV ITALIANA

Prisma – Prime Video • Cross Productions

SKAM 5 – Netflix • Cross Productions

5 Minuti Prima – RaiPlay • Panama Film, Rai Fiction

Blocco 181 – Sky e NOW • Sky Studios, Red Joint Film, Tapeless Film

Circeo – Paramount + • Cattleya, VIS, Rai Fiction

MIGLIOR SERIE TV STRANIERA

The Umbrella Academy – Netflix

I may destroy you – Sky e NOW

Heartbreak High – Netflix

Ms. Marvel – Disney +

Ragazze vincenti – Prime Video

Willow – Disney +

MIGLIOR SERIE TV KIDS

Super Benny – Frisbee, Discovery+ • KidsMe

Dead End: paranormal park – Netflix

Di4ri – Netflix • Stand by me

Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa – Rai Yoyo • Animundi, Rai Kids

Unlockdown – DeA Kids • KidsMe

Daniel Tiger – Cartoonito

MIGLIOR FILM ITALIANO

La Timidezza Delle Chiome – Diaviva, Movieplus, distribuzione I Wonder Pictures in collaborazione con Unipol Biografilm Collection

Io e Spotty – Prime Video • Mompracem, Rai Cinema, distribuzione Adler Entertainment

Il Filo Invisibile – Netflix

Il Signore Delle Formiche – Kavac Film, IBC Movie, Tenderstories, Rai Cinema, distribuzione 01 Cinema

L’ Immensità – Warner Bros. Entertainment Italia, Wildside, Chapter 2, Pathè, France 3 Cinema, distribuzione Warner Bros Italia

Le Favolose – Stemal Entertainment, Les Films d’Ici, Rai Cinema, distribuito da Europictures

MIGLIOR PROGRAMMA TV

Ex equo

Quelle Brave Ragazze – Sky e NOW • Blu Yazmine

The Voice Senior – Rai1 • Fremantle

D-side – Il lato diverso delle cose – RaiPlay • Stand by me

Offside Racism – RaiPlay, Rai Gulp • Rai Kids

Tonica – Rai2 • iCompany

Trasformazioni Incredibili – Real Time • Fremantle

MIGLIOR PODCAST

Storia del Mio Nome – Spotify Studios, Chora Media

Maschiacci – Dog-Ear, Spotify Exclusive

Get Under My Skin – Champs – Stop Afrofobia

Fuori Norma – Emanuela Masia

Questione di Famiglia – Spotify Studios, Show Reel Agency

Piacere Mio – La storia del sesso – OnePodcast

MIGLIOR PROGRAMMA RADIO

I Miracolati – Radio Capital

Tre Soldi – Rai Radio 3

Il Mondo Nuovo – Rai Radio 1

Tutta la città ne parla – Rai Radio 3

Say Waaad? – Radio Deejay

Storie Di Rinascita – Radio 24

MIGLIOR PRODOTTO DIGITAL

Eva Stai Zitta – Diet Culture, ripassino smart

Generazione Magazine – I registri di genere ai seggi

Le regole del diritto perfetto – Parliamo di colorismo

LunnyLunnyLunny – Cosa significa crip face

Sofia Righetti – Aggressioni verbali e abilismo

Ariman Scriba – Race Based traumatic stress

CREATOR DELL’ANNO

Aida Diouf Mbengue – @aidaadiouf

Carolina Capria – @lhascrittounafemmina

Francesca Bubba – @francesca_bubba

Jessica Giorgia Senesi – @jessicagiorgiasenesi

Momoka Banana – @momokabanana

Nadia Lauricella – @ironadia_301

INFORMAZIONE

MIGLIOR SERVIZIO TG

Tg3 – “Ius scholae e diritto alla cittadinanza: a che punto siamo?” di Cristiana Palazzoni

Tg1 – “Glass Cliff e gender pay gap: le disparità di genere nel mondo del lavoro” di Monia Venturini

Studio Aperto – “Disabilità e istruzione: le scuole italiane sono accessibili?” di Simone Cerrano

MIGLIOR ARTICOLO STAMPA QUOTIDIANI

La Stampa – “Sono stato un bimbo non conforme. Proteggiamo il cuore dei più piccoli” di Jonathan Bazzi

Il Sole 24 Ore – “Dal cognome alle separazioni, i diritti conquistati dalle mamme” di Monica D’Ascenzo

Corriere della Sera – “Congedo mestruale per le allieve. La scelte del liceo di Ravenna” di Gianna Fregonara

MIGLIOR ARTICOLO STAMPA PERIODICI

7 – Corriere della Sera – “Leggi, percorsi e il balzo tra gli adolescenti. Tutti i punti che dividono” di Greta Sclaunich

L’Espresso – “Melany, Lory, Perla: le transgender vittime dell’apartheid in carcere” di Silvia Perdichizzi

Marie Claire – “Violenza Finanziaria” di Valeria Balocco, Sara del Corona, Cristina Manfredi

MIGLIOR ARTICOLO STAMPA WEB

TheWom.it – “Mai Dati: l’inchiesta che denuncia l’assenza di dati sulla legge 194” di Francesca Polizzi

IlFattoQuotidiano.it – “Disabilità, gli ostacoli alla mobilità: il caso di Roma. Metro da incubo per chi non cammina, spesso senza montascale e con ascensori rotti” di Renato La Cara

VanityFair.it – “Come sono tornato sui tacchi” di Silvia Bombino

