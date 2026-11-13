Doc 4 Nelle tue mani: quando andrà in onda

Brutta notizia per i fan di Doc – Nelle tue mani 4. La fiction con protagonista Luca Argentero si è fermata proprio sul più bello: giovedì 12 novembre 2026 la serie non è andata in onda su Rai 1.

Una pausa che ha sorpreso molti telespettatori, soprattutto dopo il finale ricco di tensione dell’ultimo episodio. Ma perché è stata sospesa la programmazione? E soprattutto, quando torneranno Andrea Fanti e gli altri medici del Policlinico Ambrosiano?

Perché Doc – Nelle tue mani 4 non è andato in onda il 12 novembre?

Nessun problema per la produzione e nessuna cancellazione all’orizzonte. Il motivo dello stop è legato a una modifica del palinsesto di Rai 1, che giovedì 12 novembre ha lasciato spazio alla partita Italia-Francia, valida per la UEFA Nations League 2026/2027.

La sfida calcistica, trasmessa in diretta a partire dalle 20:45, ha occupato la prima serata della rete ammiraglia Rai, facendo slittare l’appuntamento con la fiction interpretata da Luca Argentero.

Per chi aspettava di scoprire cosa sarebbe successo dopo gli ultimi avvenimenti, dunque, è arrivata una settimana di attesa in più. Una pausa particolarmente difficile da digerire, considerando il momento in cui si era interrotta la storia.

Il finale dell’ultimo episodio ha lasciato tutti con il fiato sospeso

La sospensione arriva infatti dopo una delle sequenze più sorprendenti della stagione. Andrea Fanti, il medico interpretato da Luca Argentero, è crollato improvvisamente a terra, perdendo i sensi.

Un momento che ha inevitabilmente aperto nuovi interrogativi sulle condizioni del protagonista e sulle conseguenze che il malore potrebbe avere sul suo lavoro e sui rapporti con i colleghi.

L’assenza di Doc rischia di mettere in difficoltà l’intero reparto dell’Ambrosiano, proprio mentre sono ancora aperte diverse questioni delicate. Tra queste, le indagini di Giulia Giordano sulle morti sospette in ospedale e il futuro della struttura sanitaria.

Quando torna Doc 4 su Rai 1: la data della prossima puntata

I telespettatori non dovranno attendere a lungo. Doc – Nelle tue mani 4 tornerà giovedì 19 novembre 2026, sempre in prima serata su Rai 1, con due nuovi episodi.

L’appuntamento è previsto dalle 21:40 circa, con la possibilità di seguire la fiction anche in streaming su RaiPlay.

La serata proporrà gli episodi 13 e 14, intitolati rispettivamente Il mondo sulle spalle e Fino alla fine.

Nel primo episodio, l’assenza di Andrea dopo il malore avrà ripercussioni importanti sul reparto. A cercare di raccogliere le responsabilità lasciate dal medico sarà Riccardo Bonvegna, interpretato da Pierpaolo Spollon. Per lui, però, ci sarà anche una sorpresa sul piano personale: incontrerà Beatrice, una ragazza di cui era innamorato ai tempi del liceo.

Nel frattempo, Giulia Giordano continuerà a cercare risposte sulle morti sospette avvenute all’Ambrosiano e sulla posizione di Stefano Campigli.

Anticipazioni Doc 4: cosa succede negli ultimi episodi?

La puntata del 19 novembre non sarà l’unico appuntamento da segnare sul calendario. Lo slittamento della programmazione coinvolge anche il finale della quarta stagione.

Nel quattordicesimo episodio Andrea e Giulia saranno impegnati in una nuova battaglia: impedire la vendita dell’ospedale a una holding privata. Una situazione che potrebbe cambiare profondamente il destino del Policlinico Ambrosiano.

Anche Lidia dovrà affrontare una situazione personale particolarmente delicata, occupandosi di un paziente a lei molto vicino. Intanto, Enrico e Teresa saranno messi alla prova dal ricovero di Daniele, arrivato in ospedale dopo un sospetto tentativo di suicidio.

Per scoprire come si concluderanno tutte queste vicende bisognerà attendere l’ultimo appuntamento della stagione.

Quando finisce Doc – Nelle tue mani 4?

Salvo ulteriori cambiamenti del palinsesto Rai, la conclusione della quarta stagione è prevista per giovedì 26 novembre 2026.

In quella serata dovrebbero andare in onda gli ultimi due episodi, il numero 15 e il numero 16, che chiuderanno le storie dei protagonisti.

Per i fan della fiction, quindi, l’appuntamento è soltanto rimandato: dopo lo stop per Italia-Francia, Doc è pronto a tornare con nuovi colpi di scena e con tante questioni ancora da risolvere.