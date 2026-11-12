Nel libro di Jay Glennie, Tarantino racconta come ha licenziato Mélanie Laurent dopo una lettura terribile e rifiutato Isabelle Huppert per assenza al table read.

Tarantino e Inglourious Basterds: il libro svela i licenziamenti di Mélanie Laurent e Isabelle Huppert

Un libro appena pubblicato riaccende i riflettori su uno dei momenti più turbolenti nella storia del casting di Inglourious Basterds: Quentin Tarantino racconta senza filtri come abbia licenziato non una ma due attrici di primissimo piano durante la pre-produzione del suo film di guerra revisionista del 2009, rivelando una fase creativa molto più accidentata di quanto il pubblico abbia mai saputo.

Il libro di Jay Glennie e le rivelazioni sul casting di Inglourious Basterds

Il volume si intitola The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds, firmato da Jay Glennie, ed è uscito nel novembre 2026. Non si tratta di una semplice celebrazione del film, ma di una ricostruzione approfondita della sua genesi, che include dichiarazioni dirette del regista su decisioni di casting che fino ad ora erano rimaste nell’ombra. La fonte primaria delle rivelazioni è Variety, che ha anticipato i passaggi più significativi del libro, portando il tema dell’inglourious basterds casting al centro del dibattito cinefilo internazionale.

Il libro affronta una domanda che molti appassionati si sono posti nel corso degli anni: come si arriva a costruire un cast del genere? La risposta, almeno per il ruolo centrale di Shosanna Dreyfus, è stata tutt’altro che lineare.

Mélanie Laurent licenziata dopo una lettura “terribile”, poi riassunta

Mélanie Laurent è oggi indissolubilmente legata al personaggio di Shosanna, la giovane ebrea che sopravvive al massacro della sua famiglia e costruisce la sua vendetta attraverso il cinema. Ma secondo quanto riportato nel libro di Glennie, Tarantino l’aveva già scaricata prima che il film entrasse in produzione.

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Il motivo? Una lettura del copione — il cosiddetto table read — che il regista ha definito “terribile”. Il table read è una fase cruciale nella pre-produzione hollywoodiana: gli attori si siedono attorno a un tavolo e leggono l’intero copione ad alta voce, spesso davanti al regista, ai produttori e al resto della troupe creativa. È un momento di verifica dove emergono le alchimie tra i personaggi, il ritmo dei dialoghi e la tenuta emotiva delle interpretazioni. Evidentemente, quella sessione con Laurent non convinse Tarantino.

Quello che rende la vicenda ancora più interessante, però, è il seguito: Laurent non accettò passivamente il licenziamento. Contattò il regista, chiese una seconda possibilità e riuscì a riconquistarsi il ruolo. Il risultato è storia del cinema: la sua interpretazione di Shosanna è considerata uno dei punti di forza del film, un personaggio che porta sulle spalle il peso morale dell’intera narrazione. La capacità di Laurent di ribaltare la situazione dice qualcosa tanto sulla tenacia dell’attrice quanto, forse, sulla disponibilità di Tarantino a rivedere i propri giudizi quando la determinazione è autentica.

Isabelle Huppert esclusa per non essersi presentata alle prove

Il caso di Isabelle Huppert è diverso, e per certi versi più netto. Secondo il libro, Tarantino la escluse dal progetto perché l’attrice francese non si presentò al table read. Nessuna spiegazione aggiuntiva viene fornita nelle informazioni verificate disponibili sul perché Huppert non fosse presente, ma la conseguenza fu immediata e definitiva: fuori dal cast.

La scelta di escludere Huppert per un’assenza è significativa se si considera il profilo dell’attrice. Huppert è una delle interpreti europee più celebrate degli ultimi decenni, più volte premiata ai César e ai Golden Globe, protagonista di film di Michael Haneke, Claude Chabrol e molti altri autori di primo piano. Tarantino, evidentemente, non ritenne che il nome o la reputazione di un’attrice fossero ragioni sufficienti per tollerare un’assenza in una fase così delicata della preparazione.

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Questo episodio illumina un aspetto del metodo di lavoro di Tarantino che i suoi collaboratori hanno spesso descritto: il regista considera il processo di preparazione tanto importante quanto le riprese vere e proprie. Il table read non è una formalità, è un impegno professionale. Non presentarsi equivale, nella sua visione, a non essere davvero dentro il progetto.

Cosa ci dicono queste storie sul metodo Tarantino

Inglourious Basterds è un film del 2009 che ha ridefinito il genere bellico revisionista, mescolando tensione da camera, dialoghi labirintici e violenza stilizzata in un’operazione che ha diviso la critica ma conquistato il pubblico. Il suo inglourious basterds casting finale — con Brad Pitt, Christoph Waltz e appunto Laurent — è oggi considerato uno degli ensemble più riusciti della filmografia di Tarantino. Waltz vinse l’Oscar come miglior attore non protagonista per il ruolo del colonnello Hans Landa.

Ma il libro di Glennie ricorda che quel cast non è caduto dal cielo. Dietro ogni scelta definitiva ci sono stati ripensamenti, licenziamenti e, nel caso di Laurent, un recupero straordinario. La storia dell’inglourious basterds casting è anche la storia di come un film si costruisce attraverso errori, correzioni e, talvolta, la fortuna di dare una seconda chance.

Il volume di Glennie arriva in un momento in cui Tarantino è al centro dell’attenzione per le sue riflessioni sul proprio percorso creativo. Le rivelazioni sul trattamento riservato a Laurent e Huppert non sono necessariamente scandalo: sono il ritratto di un regista che considera il casting una fase ad alto rischio, dove le decisioni si prendono in fretta e si pagano con altrettanta rapidità. Che Laurent abbia saputo ribaltare il verdetto iniziale rende la sua performance in Shosanna ancora più carica di significato retrospettivo.

Per i lettori appassionati di cinema, The Making of Quentin Tarantino’s Inglourious Basterds si preannuncia come uno di quei libri che cambiano il modo di guardare un film già conosciuto — non perché ne alterino il valore, ma perché ne mostrano la fragilità originaria, quella zona d’ombra tra il copione e lo schermo dove i film potrebbero sempre diventare qualcos’altro.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.