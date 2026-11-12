Jessica Chastain torna a Broadway nella primavera del 2027, e lo fa con un progetto che non potrebbe essere più lontano da un ritorno di routine. Lost Lear — la nuova pièce che la vede protagonista a partire dal 29 marzo 2027 — è una rielaborazione oscura e tragicomica del Re Lear shakespeariano, raccontata dal punto di vista di Joy, un personaggio che vive con la demenza. Il ritorno di jessica chastain a broadway in Lost Lear è già uno degli eventi teatrali più attesi della stagione.

Un remix di Shakespeare visto attraverso gli occhi di Joy

Lost Lear non è un adattamento tradizionale. La pièce si definisce esplicitamente un remix del dramma di Shakespeare, ma il punto di vista scelto è quello che cambia tutto: al centro della narrazione c’è Joy, una persona affetta da demenza. È attraverso la sua percezione frammentata, distorta e profondamente umana che il pubblico accede alla storia. Non si tratta di un semplice ribaltamento prospettico — è un atto drammaturgico che interroga cosa significa ricordare, perdere il filo del presente, e tuttavia continuare a esistere come soggetto narrante.

La commedia viene descritta come moving and darkly comic, due aggettivi che raramente coesistono con questa naturalezza. L’elemento comico non è decorativo: serve a tenere aperta una finestra emotiva laddove il dolore rischierebbe di chiudere ogni accesso. È un equilibrio difficilissimo da gestire in scena, ed è esattamente il tipo di sfida che un’attrice del calibro di Chastain sa riconoscere e raccogliere.

Jessica Chastain a Broadway: un percorso che inizia nel 2012

Il ritorno di jessica chastain a broadway in Lost Lear acquista ancora più peso se si considera il percorso che l’attrice ha compiuto sul palcoscenico. Il suo debutto a Broadway risale al 2012, quando interpretò il ruolo principale in The Heiress — adattamento del romanzo di Henry James — raccogliendo consensi unanimi dalla critica. Da allora, la carriera cinematografica l’ha portata lontano dai teatri newyorkesi: due nomination all’Oscar, la vittoria come Miglior Attrice protagonista per The Eyes of Tammy Faye, ruoli in franchise come X-Men e collaborazioni con registi come Terrence Malick e Christopher Nolan.

Eppure il palcoscenico ha un richiamo diverso. Il teatro impone una presenza fisica, una continuità che il cinema non richiede. Ogni sera è una prima. Chastain lo sa, e la scelta di Lost Lear — un testo che richiede di abitare una coscienza che si dissolve — dice qualcosa di preciso sulla direzione artistica che l’attrice vuole dare a questa fase della sua carriera.

Corey Stoll e Michael Urie completano il cast

Accanto a Chastain, la produzione porta in scena due nomi di assoluto rilievo. Corey Stoll — noto al grande pubblico per House of Cards, Ant-Man e più di recente per la sua presenza in produzioni di prestigio sia cinematografiche che televisive — porta sul palco una solidità tecnica e una presenza scenica che raramente deludono. Michael Urie, invece, è un nome che il pubblico di Broadway conosce bene: attore versatile, capace di muoversi tra commedia e dramma con una fluidità non comune.

È un cast che suggerisce ambizioni precise. Non si costruisce una compagnia del genere per un prodotto di consumo: jessica chastain, broadway e Lost Lear formano una combinazione che punta dichiaratamente alla risonanza critica e alla longevità nella stagione. La presenza di Stoll e Urie garantisce che il peso drammaturgico non ricada esclusivamente sulle spalle della protagonista, ma si distribuisca in modo da creare una vera dinamica d’insieme.

Perché Lost Lear arriva nel momento giusto

C’è qualcosa di particolarmente pertinente nel portare una storia sulla demenza — sul perdersi dentro una narrativa familiare come quella di Re Lear — su un palcoscenico di Broadway nel 2027. Il tema della memoria, dell’identità che si erode e di ciò che resta quando il linguaggio comincia a mancare, ha trovato negli ultimi anni una presenza sempre più significativa nella drammaturgia contemporanea. Lost Lear non si inserisce in questa tendenza per convenienza: la scelta di usare Shakespeare come struttura portante, e poi di smontarla dall’interno attraverso lo sguardo di Joy, è un gesto drammaturgico preciso e coraggioso.

Per chi segue il teatro americano, l’apertura delle repliche il 29 marzo 2027 rappresenta una delle date da segnare con più attenzione nella stagione primaverile. Per chi segue Jessica Chastain come attrice — e non solo come star cinematografica — è l’occasione di vederla in un contesto che esalta le qualità che il grande schermo spesso comprime: la fisicità, la continuità, la vulnerabilità in tempo reale. Per approfondire la produzione, il profilo ufficiale su Broadway.com offre una panoramica della sua carriera sul palcoscenico.

Quello che Lost Lear promette — un remix shakespeariano visto attraverso una coscienza che si sgretola, interpretato da una delle attrici più precise della sua generazione — è esattamente il tipo di evento che giustifica il viaggio a New York. La primavera 2027 ha già il suo appuntamento imprescindibile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.