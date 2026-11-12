Growth of the Soil, il film norvegese candidato agli Oscar, ha chiuso accordi di distribuzione internazionali con Beta Cinema in Nord America, Regno Unito, Germania e Spa

Growth of the Soil, il film norvegese diretto da Hans Petter Moland e candidato ufficiale di Oslo agli Oscar come Miglior Film Internazionale, ha trovato casa sui principali mercati europei e nordamericani: Beta Cinema ha annunciato a novembre 2026 accordi di distribuzione che coprono Nord America, Regno Unito, Germania e Spagna, aprendo concretamente la strada del film verso la stagione dei premi internazionali.

Beta Cinema porta il film norvegese oscar in quattro mercati chiave

La mossa di Beta Cinema è significativa per più di un motivo. Assicurare la distribuzione in Nord America, Regno Unito, Germania e Spagna in una sola tornata di accordi significa garantire al film una visibilità capillare proprio nei mesi in cui l’Academy Awards comincia a formarsi le sue opinioni. Per un film che punta alla nomination come miglior pellicola internazionale, la presenza nelle sale — e nella conversazione critica — di questi mercati è spesso determinante quanto la qualità del titolo stesso.

Il film norvegese per gli Oscar ha già dimostrato di saper reggere il confronto internazionale: la sua traiettoria festivaliera è partita da Toronto, dove ha ottenuto la world premiere, per proseguire con la European premiere a San Sebastián, dove ha conquistato due premi importanti. Questi risultati hanno costruito attorno al film un’attenzione critica che Beta Cinema può ora capitalizzare commercialmente.

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Una storia di fondazione nella Norvegia del passato

Al centro di Growth of the Soil c’è una coppia di giovani sposi che costruisce una casa e cerca di mettere radici in un paesaggio ostile e affascinante. La dimensione epica del racconto — un periodo storico, una terra da domare, un’esistenza da inventare — è il tipo di materiale che Moland sa maneggiare con precisione. Il regista norvegese è già noto a livello internazionale per aver firmato In Order of Disappearance e il suo remake americano Cold Pursuit, ma Growth of the Soil rappresenta un registro diverso: più intimo, più radicato nella tradizione letteraria e culturale nordica.

I protagonisti sono Asta Kamma August e Herbert Nordrum, entrambi attori capaci di portare sullo schermo quella qualità di presenza fisica e emotiva che un racconto di fondazione richiede. Nordrum è già conosciuto dal pubblico internazionale grazie alla serie Succession, il che contribuisce a dare al film una riconoscibilità immediata oltre i confini scandinavi.

Il percorso verso la nomination: cosa succede adesso

La candidatura norvegese agli Academy Awards è ufficiale: il Norwegian Film Institute ha confermato Growth of the Soil come la scelta del paese per la categoria Miglior Film Internazionale. Ma la candidatura nazionale è soltanto il primo gradino: il film deve ora entrare nella shortlist dell’Academy, che riduce il campo a quindici titoli, e poi ottenere una delle cinque nomination effettive.

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In questo percorso, gli accordi di distribuzione firmati con Beta Cinema diventano uno strumento strategico. Un film che circola in sala a New York, Londra, Berlino e Madrid — e che genera recensioni, passaparola e proiezioni per i votanti — ha un vantaggio concreto rispetto a titoli che restano confinati al solo mercato d’origine. La data di uscita norvegese, fissata al 30 ottobre 2026, ha già avviato il ciclo di attenzione domestica; ora tocca al mercato internazionale fare la sua parte.

Hans Petter Moland e la tradizione del cinema nordico agli Oscar

La Norvegia ha una storia solida nella categoria del Miglior Film Internazionale, con titoli che negli anni hanno saputo conquistare sia la critica che il pubblico dell’Academy. Moland si inserisce in questa tradizione con un progetto che punta sulla forza narrativa di un racconto universale — la costruzione di una vita, la lotta contro l’ambiente, la fragilità e la resilienza di una coppia — raccontato però con un’estetica e una sensibilità inconfondibilmente norvegesi.

Il fatto che il film abbia già vinto due premi a San Sebastián è un segnale importante. Il festival basco è uno degli appuntamenti europei più autorevoli e i suoi riconoscimenti hanno spesso anticipato percorsi di successo nella stagione dei premi. Per un film norvegese in corsa agli Oscar, partire da quella base significa arrivare alla fase decisiva della campagna con credenziali solide.

Con gli accordi di distribuzione ora in mano, Growth of the Soil entra nella fase più intensa e competitiva del suo percorso. I prossimi mesi diranno se Moland e il suo cast riusciranno a portare Oslo fino alla notte degli Academy Awards — ma i presupposti, costruiti festival dopo festival e mercato dopo mercato, sono tra i più solidi che la Norvegia abbia potuto presentare negli ultimi anni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.