Stranger Things torna su Netflix con la serie prequel: ci sarà una grande sorpresa per i fan

Netflix prepara un nuovo capitolo dell’universo di Stranger Things e un teaser ha acceso le teorie dei fan. Tra indizi misteriosi e grandi nomi, cresce l’attesa.

L’universo di Stranger Things è pronto ad allargarsi ancora, con un nuovo progetto televisivo che promette di riportare i fan dentro misteri rimasti irrisolti.

Dopo l’annuncio arrivato durante lo Stranger Things Day, l’attenzione si concentra su una produzione destinata a esplorare una fase diversa della storia. La piattaforma Netflix ha lasciato trapelare pochi indizi, sufficienti però ad alimentare ipotesi su ambientazione e personaggi. Tra teaser e anticipazioni, restano domande importanti sul racconto e sulle sorprese riservate agli spettatori.

Stranger Things Day, l’annuncio di Netflix: il prequel arriverà nel 2028

La nuova serie, secondo quanto comunicato da Netflix e riportato anche da Deadline, debutterà nel 2028. Sarà una produzione live-action, dunque con attori in carne e ossa, e non un progetto animato come Stranger Things: Tales from ’85.

La piattaforma ha scelto un giorno tutt’altro che casuale: lo Stranger Things Day, celebrato ogni anno il 6 novembre dai fan, è ormai diventato l’appuntamento fisso per anticipazioni, ricordi e novità legate alla saga dei fratelli Duffer. Stavolta, però, il segnale è ancora più netto.

L’universo di Stranger Things non si fermerà alla serie madre. Si allargherà. Other Worlds: A Stranger Things Adventure arriverà tra due anni e già dal titolo lascia intuire una storia pronta a uscire dai luoghi più conosciuti della serie.

Dal 1955 in Nevada alle origini di Henry Creel: cosa svela il teaser

Il dettaglio più interessante è l’ambientazione. Non si ripartirà subito da Hawkins, in Indiana, ma da Marion, in Nevada, nel 1955. Il teaser sembra indicare anche una data precisa: 19 aprile 1955. Un salto molto indietro rispetto agli eventi di Stranger Things, poco prima del cosiddetto Nevada Experiment, già richiamato nello spettacolo teatrale The First Shadow.

Ed è qui che potrebbe nascondersi la sorpresa più attesa: il prequel dovrebbe fare luce su alcuni passaggi ancora poco chiari legati alle origini di Henry Creel, destinato poi a diventare una figura centrale nella mitologia della serie.

C’è anche un indizio sonoro che non è passato inosservato: nel teaser si sente “Sh-Boom” dei The Chords, lo stesso brano che nella stagione finale accompagna la visita di Max nei ricordi di Henry. Un richiamo piccolo, certo. Ma difficilmente casuale. Per ora, da Netflix, nessuna sinossi ufficiale. Solo frammenti. E un silenzio studiato, perfetto per far partire le teorie.

Duffer, Kate Trefry e Joe Wright: chi c’è dietro il nuovo prequel

A guidare il progetto ci saranno Matt e Ross Duffer, creatori di Stranger Things, insieme a Kate Trefry, sceneggiatrice della serie madre dalla seconda stagione e autrice di The First Shadow, lo spettacolo teatrale che ha già iniziato a scavare nel passato della saga.

Dietro la macchina da presa, almeno per i primi tre episodi, ci sarà Joe Wright, regista britannico noto per film come Orgoglio e pregiudizio, Espiazione e L’ora più buia. Una scelta che fa pensare a un tono più cupo, forse più adulto, comunque diverso dal semplice omaggio agli anni Ottanta che ha reso celebre la serie originale.

I Duffer, in passato, avevano raccontato di aver cominciato a ragionare su uno spin-off di Stranger Things già durante la quarta stagione. Ora quel progetto prende forma: anni Cinquanta, Henry Creel, il Nevada e un mistero da raccontare molto prima che Hawkins diventasse il cuore dell’incubo.