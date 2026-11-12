Il Signore degli Anelli 3: i primi quattro episodi ti terranno incollato al divano

La serie torna nella Terra di Mezzo cinque anni dopo la seconda stagione, quando la guerra tra gli Elfi e Sauron per il controllo degli Anelli del Potere è ormai esplosa. La nuova stagione, disponibile sulla piattaforma dalle prime ore del mattino, spinge subito sul conflitto principale e riporta in primo piano Galadriel, Elrond, Númenor, Khazad-dûm e il mistero dell’Unico Anello, ancora da compiere.

La storia riparte dopo un salto temporale di cinque anni. Sauron non si nasconde più e prova ad allargare il suo dominio oltre Mordor. Le sue armate avanzano, le roccaforti elfiche tengono, ma l’equilibrio è appeso a un filo. Lindon e Gran Burrone, protette anche dalla forza dei Tre Anelli elfici, restano per ora fuori dalla sua presa diretta.

Non siamo più davanti a una minaccia lontana. La guerra è già cominciata. Galadriel combatte al fianco di Arondir, mentre Elrond cerca alleati in una Terra di Mezzo sempre più spaccata. I primi episodi hanno il passo di una lunga vigilia: incursioni, prigionieri, sospetti, messaggeri che arrivano quando il peggio è già vicino.

A cambiare la partita è Marnûkh, un Orco interpretato da Adam Young, che si presenta agli Elfi con notizie sui piani dell’Oscuro Signore. Racconta che Sauron ha un esercito enorme e sta cercando di forgiare un anello capace di dominare tutti gli altri. Arondir non gli crede. Galadriel sì, o almeno decide di ascoltarlo. Non per fiducia. Per necessità.

Sauron, Celebrimbor e quel segreto che manca all’Unico Anello

Nei nuovi episodi, Sauron lavora alla creazione dell’Unico Anello, ma qualcosa ancora non funziona. A Mordor, il tentativo di forgiare l’anello finisce in modo brutale: un Orco, costretto a offrirsi come vittima, brucia vivo, mentre il metallo si fonde con lui senza dare il risultato sperato.

Tre guerrieri osservano l’avanzata nemica su un campo di battaglia in fumo, immagine della guerra che si intensifica nella stagione 3.

Il punto resta Celebrimbor, il fabbro elfico morto nella stagione precedente ma ancora presente nella mente di Sauron. La serie gioca su questa figura — fantasma, visione o rimorso — lasciando il dubbio aperto. “Ti manca qualcosa”, sembra dirgli il ricordo del fabbro. Non la tecnica, non il potere, ma quel legame creativo che aveva permesso agli Elfi di riuscire nell’impresa.

Da qui nasce la nuova mossa dell’Oscuro Signore. Se non può ricreare da solo i segreti di Celebrimbor, deve trovare chi li conosceva. O chi ha lavorato alla forgiatura degli Anelli. Intanto la sua presa si rafforza a est, nel Rhûn, dove le delegazioni inviate dallo Stregone Oscuro Pallando, interpretato da Ciarán Hinds, vengono piegate alla sua legge: sopravvive chi accetta il sangue.

Tra i passaggi più pesanti c’è l’investitura di Khamûl, interpretato da Zubin Varla, che riceve uno dei Nove Anelli. Sauron gli spiega che non apparterrà più soltanto al mondo dei vivi, ma resterà sospeso tra il piano fisico e quello spirituale. È uno dei primi passi verso la nascita degli Spettri dell’Anello.

Galadriel ritrova Celeborn, ma Gundabad si chiude come una trappola

La linea più forte dei primi quattro episodi è quella di Galadriel, diretta verso Gundabad insieme ad Arondir e all’ambiguo Marnûkh. La missione nasce per salvare alcuni prigionieri legati ai segreti di Celebrimbor, ma presto diventa qualcosa di più personale. E molto più doloroso.

Durante il viaggio, la diffidenza resta altissima. Marnûkh confessa di essere stato un torturatore a Eregion, un dettaglio che Arondir non riesce a mandare giù. Eppure l’Orco mostra crepe inattese, gesti che sembrano rivelare un rancore vero verso Sauron. Non è una redenzione pulita. È una scelta sporca, arrivata tardi.

A Gundabad, il fabbro elfico che il gruppo sperava di trovare è morto da mesi. Al suo posto, però, Galadriel scopre un prigioniero destinato a cambiare il peso emotivo della stagione: Celeborn, interpretato da Jamie Campbell Bower, noto al grande pubblico anche per Stranger Things. Per chi conosce Tolkien, il nome dice già tutto: Celeborn è il marito di Galadriel, creduto perduto.

Il ricongiungimento dura pochissimo. Sauron arriva a Gundabad in sella a una creatura alata e stringe la trappola attorno ai fuggitivi. Marnûkh aiuta Galadriel, Celeborn e Arondir a scappare, pagando un prezzo altissimo. Poi arriva il colpo più duro: il Nazgnagôl che dà la caccia al gruppo è Theo, ormai corrotto. Sauron gli ordina di uccidere Arondir. Theo obbedisce. Arondir muore, mentre Galadriel e Celeborn fuggono su un’Aquila.

Númenor, Khazad-dûm e Rhûn: regni spaccati prima dello scontro decisivo

Mentre la guerra avanza, Númenor e Khazad-dûm mostrano fratture interne che rischiano di pesare quanto gli eserciti di Sauron. A Númenor, Ar-Pharazôn, interpretato da Trystan Gravelle, ha rafforzato il proprio potere, ma l’opposizione legata a Tar-Míriel non è sparita. Isildur, interpretato da Maxim Baldry, tenta persino di assassinarlo. Fallisce, lasciandosi dietro prigionieri e conseguenze.

La storia di Eärien, divisa tra legami familiari e manovre politiche, precipita quando conduce il padre in una trappola senza capirne davvero la portata. Quando comprende di essere stata usata, sceglie di togliersi la vita. Isildur resta davanti alle conseguenze, senza riuscire a reagire. Una scena asciutta, quasi senza parole.

A Khazad-dûm, lo scontro è tutto dentro la linea di successione. Durin IV, interpretato da Owain Arthur, vuole entrare nella guerra contro Sauron e non accetta che i Nani restino ai margini. Il fratello Thrain, interpretato da Eddie Marsan, contesta però il suo diritto al trono e rivendica per il popolo nanico un ruolo diverso nella vicenda degli Anelli del Potere.

Sul fronte del Rhûn, infine, Gandalf continua il suo cammino accanto a Tom Bombadil, interpretato da Rory Kinnear, e scopre qualcosa sullo Stregone Oscuro: anche lui era uno degli Istari inviati nella Terra di Mezzo, ma avrebbe tradito la propria missione uccidendo un compagno. Da qui, per Gandalf, nasce una certezza: la sua presenza nella Terra di Mezzo non è casuale. E lo scontro che si prepara non riguarda più soltanto gli Elfi.