Dopo anni di sviluppo bloccato, Constantine 2 torna a far parlare di sé — e stavolta con un tono inaspettatamente ottimista. Il regista Francis Lawrence ha

Dopo anni di sviluppo bloccato, Constantine 2 torna a far parlare di sé — e stavolta con un tono inaspettatamente ottimista. Il regista Francis Lawrence ha dichiarato pubblicamente di nutrire una «rinnovata speranza» per il sequel del film del 2005 con Keanu Reeves, e il motivo è direttamente legato all’uscita di James Gunn e Peter Safran dalla guida di DC Studios, avvenuta il 9 novembre 2026.

Lawrence non usa mezze parole su Gunn e Safran

La dichiarazione di Francis Lawrence è netta, senza diplomatismi. Parlando con la stampa americana, il regista ha detto chiaramente: «Le persone che erano alla DC erano un ostacolo alla realizzazione del film». Una frase che descrive con precisione chirurgica la natura del problema — non si tratta di difficoltà creative o di budget, ma di un blocco imposto dalla dirigenza stessa dello studio.

Gunn e Safran avevano assunto la guida di DC Studios con l’obiettivo di rilanciare l’universo cinematografico DC attraverso un piano narrativo coerente e a lungo termine. Questo approccio, però, aveva di fatto escluso o congelato numerosi progetti legati alla vecchia guardia del franchise, tra cui proprio Constantine 2. Il film con Keanu Reeves non rientrava nella visione del nuovo universo DC che i due co-head stavano costruendo, e il progetto era rimasto in un limbo produttivo difficile da sbloccare.

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Uno sviluppo che dura dal 2022

La storia di Constantine 2 come progetto attivo risale al 2022, quando Warner Bros. aveva annunciato ufficialmente che il sequel era in sviluppo con Francis Lawrence alla regia e Keanu Reeves confermato nel ruolo del protagonista. Alla sceneggiatura era stato chiamato Akiva Goldsman, sceneggiatore premio Oscar noto per lavori come A Beautiful Mind e I Am Legend, mentre tra i produttori figurava anche J.J. Abrams.

Sulla carta, un team di assoluto peso. Nella pratica, quattro anni di sviluppo senza che il progetto arrivasse a una fase concreta di pre-produzione. La gestione Gunn-Safran aveva costruito una muraglia invisibile intorno a titoli come questo, che non si integravano nel nuovo DC Universe pianificato dalla coppia. Constantine, con la sua natura ibrida tra horror, noir e soprannaturale, difficilmente si prestava a essere inserito in un universo condiviso con regole narrative rigide.

Il cambio al vertice di DC Studios apre uno scenario nuovo

L’uscita di Gunn e Safran il 9 novembre 2026 ha rimescolato le carte. A partire dal 1° dicembre 2026, la presidenza e il ruolo di chief creative officer di DC Studios passeranno a Jeremy Latcham, che ha già lavorato con Gunn su Guardians of the Galaxy. Un nome che conosce bene le dinamiche dei franchise cinecomics, ma che arriva in un momento in cui le priorità dello studio potrebbero essere ridefinite.

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Per Francis Lawrence, questo passaggio di consegne rappresenta un’apertura concreta. Il regista non ha nascosto il sollievo: con una nuova dirigenza, il dialogo su Constantine 2 può ricominciare da capo, senza i vincoli ideologici e strategici imposti dalla gestione precedente. Non è una garanzia di produzione, ma è la prima volta in anni che il progetto sembra avere una traiettoria plausibile.

Perché il sequel di Constantine è ancora rilevante

Il film originale del 2005, diretto proprio da Lawrence e interpretato da Keanu Reeves nel ruolo dell’esorcista John Constantine, è diventato nel tempo un titolo di culto. Non fu un trionfo di critica alla sua uscita — il personaggio dei fumetti DC/Vertigo, originariamente britannico e biondo, era stato americanizzato in modo controverso — ma il film ha costruito un pubblico fedele e duraturo, alimentato anche dalle successive versioni televisive del personaggio.

Il ritorno di Reeves in questo ruolo, a distanza di oltre vent’anni, ha un peso specifico notevole. L’attore è oggi una figura di riferimento nell’immaginario popolare globale, e la sua disponibilità a tornare nei panni di Constantine — confermata ufficialmente — aggiunge al progetto un valore commerciale e simbolico che pochi sequel possono vantare. La scrittura affidata a Goldsman garantisce una base solida sul piano della costruzione narrativa, mentre la presenza di Abrams tra i produttori porta con sé una capacità di sviluppo e di attrazione di risorse non trascurabile.

Il progetto esiste, il team è in piedi, e ora — per la prima volta dal 2022 — l’ostacolo principale sembra essere stato rimosso. Variety ha riportato le dichiarazioni di Lawrence come un segnale concreto di ripartenza, non come semplice ottimismo di facciata. Se la nuova gestione di DC Studios sceglierà di ascoltare, Constantine 2 potrebbe finalmente uscire dal limbo in cui è rimasto per quattro anni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.