Tutto per la mia famiglia, Omer rischia l’espulsione: questa volta ha esagerato

Dietro lo scontro ci saranno le mosse di Emir e Tolga, decisi a colpire Omer usando il cugino contro di lui. E per i due ragazzi il rischio sarà pesante: l’espulsione.

All’Istituto Ataman tutto partirà come una normale iniziativa scolastica. Il preside annuncerà una competizione di ballo interna: gli studenti dovranno scegliere, con il loro voto, chi rappresenterà la scuola in una gara tra istituti superiori. Una sfida di talento, certo. Ma anche di popolarità.

Tra i partecipanti ci saranno Omer e Susen, pronti a esibirsi davanti ai compagni. Per il giovane Eren sarà un momento importante, quasi una tregua dalle tensioni familiari che lo accompagnano da tempo. Un’occasione per sentirsi parte della scuola, almeno per qualche minuto. Ma dietro le quinte, qualcuno starà già preparando lo sgambetto.

Emir e Tolga, infatti, continueranno a muoversi contro Omer e contro chi gli sta accanto. Quella che dovrebbe essere una festa diventerà il posto giusto per una vendetta costruita nei corridoi, tra provocazioni e sguardi d’intesa. Non una semplice rivalità tra ragazzi. Qualcosa di più cattivo.

Il ricatto di Emir e Tolga: Ogulcan costretto a sabotare Omer

Il punto debole scelto da Emir e Tolga sarà Ogulcan, cugino di Omer e spesso trascinato, suo malgrado, nei guai dell’istituto. I due riusciranno a prendergli il motorino e useranno quel mezzo come arma di pressione. Il messaggio sarà chiaro: se lo rivuole, deve fare quello che gli viene chiesto.

Ogulcan finirà così in trappola. Da una parte il bisogno di recuperare il motorino, dall’altra il legame con Omer, già segnato da incomprensioni e vecchie ferite. Messo alle strette, farà la scelta peggiore. Durante la gara saboterà il cugino, sporcandolo con della vernice davanti a tutti.

Il piano di Emir e Tolga funzionerà. In pochi istanti l’atmosfera cambierà: risate, imbarazzo, sorpresa. Omer si ritroverà umiliato davanti agli altri studenti. Ogulcan proverà a restare dentro una situazione ormai fuori controllo, ma sarà troppo tardi. E per Omer il colpo farà ancora più male, perché arriverà da uno di famiglia.

La lite tra cugini degenera e finisce davanti alla scuola

La reazione di Omer sarà immediata e durissima. Ferito dall’umiliazione e convinto di essere stato tradito da Ogulcan, perderà la calma davanti ai compagni. La discussione tra i due cugini salirà di tono in fretta e finirà in uno scontro fisico. Le parole non basteranno più. Nemmeno i tentativi di fermarli.

A quel punto la scuola non potrà far finta di nulla. Docenti e responsabili dell’Istituto Ataman dovranno intervenire: la lite è avvenuta davanti agli studenti, durante un evento organizzato dall’istituto. Non potrà essere liquidata come una ragazzata. Il caso finirà così davanti al consiglio disciplinare.

Per Omer e Ogulcan si aprirà una fase delicatissima. Sul tavolo ci sarà anche l’espulsione, una punizione che potrebbe pesare sul futuro di entrambi. Per Omer, soprattutto, l’Ataman rappresenta una possibilità concreta di cambiare strada. Ogulcan dovrà raccontare il ricatto subito da Emir e Tolga, ma senza poter cancellare il sabotaggio. Una posizione scomodissima.

Il salvataggio al cantiere e il futuro di Omer appeso al consiglio disciplinare

Mentre Emir e Tolga penseranno di aver ottenuto ciò che volevano, la storia prenderà una piega ancora più grave fuori dalla scuola. Ogulcan, nel tentativo di recuperare il motorino, arriverà al cantiere di Hasdal e resterà intrappolato in una fossa proprio mentre starà per essere effettuata una colata di cemento. Un gioco crudele, spinto troppo oltre.

Sarà Omer a intervenire e a salvarlo, lasciando da parte rabbia e rancore. Solo dopo quel momento il rapporto tra i due cugini potrà iniziare a ricucirsi, almeno in parte. Il pericolo corso da Ogulcan farà capire quanto siano gravi le azioni di Emir e Tolga. Anche Harika, inizialmente vicina a Emir, potrebbe cominciare a vedere la situazione in modo diverso.

Resterà però il nodo del consiglio disciplinare dell’Istituto Ataman. La pace tra Omer e Ogulcan non basterà a cancellare quello che è successo durante la gara di ballo. La scuola dovrà decidere se punire i due ragazzi con l’allontanamento o tenere conto del ricatto e del salvataggio al cantiere. Per Omer, stavolta, la posta in gioco sarà altissima: perdere il posto all’Ataman vorrebbe dire mettere a rischio un percorso già pieno di ostacoli.