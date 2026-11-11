La domanda è semplice, la risposta no: un direttore della fotografia è un artista o un tecnico? Marek Zydowicz, fondatore e direttore di Camerimage, il principale festival mondiale dedicato all’arte della cinematografia, non ha dubbi. In un’intervista pubblicata l’8 novembre 2026 su The Hollywood Reporter, a pochi giorni dall’apertura della 34ª edizione del festival, Zydowicz ha preso una posizione netta: il cinematografo è «un artista, non un tecnico che opera una macchina da presa». Una dichiarazione che suona quasi come un manifesto, in un momento in cui il dibattito sulla cinematografia e l’intelligenza artificiale sta ridisegnando i confini del mestiere visivo.

Trentatré anni di festival, una sola idea centrale

Zydowicz ha fondato Camerimage nel 1993, con una scommessa che all’epoca sembrava di nicchia: costruire un festival interamente dedicato all’arte della fotografia cinematografica, non al film come prodotto finito, ma all’immagine come atto autoriale. In oltre tre decenni, quella scommessa si è rivelata lungimirante. Camerimage è diventato il punto di riferimento globale per direttori della fotografia, registi, produttori e tecnici che considerano la luce, la composizione e il movimento della macchina da presa elementi narrativi a pieno titolo — non servizi al servizio della regia.

La 34ª edizione del festival arriva in un momento di pressione inedita sull’intera industria audiovisiva. Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa stanno moltiplicando le possibilità di produzione visiva a costi sempre più bassi, mettendo in discussione il ruolo di molte figure professionali. In questo contesto, la posizione di Zydowicz non è nostalgica: è strategica. Rivendicare l’autorialità del cinematografo significa anche definire dove l’IA può entrare nel processo creativo e dove, invece, non può sostituirlo.

Cinematografia e intelligenza artificiale: dove Camerimage traccia il confine

Il festival non chiude le porte alla tecnologia. Secondo quanto dichiarato da Zydowicz nell’intervista, Camerimage continua ad abbracciare le nuove tecnologie, incluse quelle basate sull’intelligenza artificiale, riconoscendole come strumenti che possono espandere il vocabolario visivo del cinematografo. La distinzione che il fondatore introduce è però precisa: il festival traccia una linea netta contro i film completamente generati dall’intelligenza artificiale.

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Non è una posizione di principio astratto. È una scelta curatoriale che riflette la filosofia fondativa di Camerimage: al centro del cinema c’è una scelta umana, una visione, un punto di vista che nessun algoritmo — per quanto sofisticato — può sostituire. Il cinematografo che usa l’IA come strumento rimane un autore. Un film prodotto interamente dall’IA, senza la mediazione di una sensibilità umana riconoscibile, è qualcosa d’altro.

Questa distinzione è più complicata di quanto sembri. Nella pratica industriale del 2026, la linea tra «assistenza tecnologica» e «generazione automatica» è spesso sfumata. I software di virtual production, le pipeline di color grading assistite da IA, i sistemi di simulazione della luce: tutti questi strumenti sono già integrati nei flussi di lavoro dei migliori direttori della fotografia del mondo. Camerimage li accoglie. Quello che rifiuta è la logica per cui la macchina possa sostituire interamente il giudizio estetico umano.

Il nodo dell’autorialità visiva nell’era dell’automazione

La questione che Zydowicz mette al centro non è nuova nella storia del cinema, ma non è mai stata così urgente. Ogni volta che una nuova tecnologia ha trasformato la produzione delle immagini — dal sonoro al colore, dal digitale all’high frame rate — si è aperto un dibattito su cosa restasse «cinematografico» e cosa diventasse qualcos’altro. La cinematografia e l’intelligenza artificiale rappresentano oggi la versione più radicale di questo confronto, perché per la prima volta la tecnologia non si limita ad ampliare le possibilità espressive del cinematografo: propone di sostituirlo.

È in questo contesto che la frase di Zydowicz acquista tutto il suo peso. Definire il direttore della fotografia «un artista, non un tecnico» significa rifiutare la logica per cui il suo ruolo sia riducibile a una serie di operazioni parametrizzabili e quindi automatizzabili. Un’operazione tecnica si può replicare, ottimizzare, delegare a un sistema. Una scelta artistica — la decisione su come illuminare un volto, su dove mettere la macchina, su quale obiettivo usare per raccontare una determinata emozione — implica un’intenzione che non si genera da sola.

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Il riferimento a Darren Aronofsky che compare nelle fonti legate all’intervista suggerisce che Zydowicz abbia usato esempi concreti del cinema d’autore contemporaneo per articolare questa posizione, anche se i dettagli specifici di quel ragionamento non sono stati resi pubblici nella versione disponibile dell’intervista.

Perché Camerimage conta, oggi più che mai

In un panorama festivaliero sempre più orientato al mercato e alla visibilità mediatica degli attori, Camerimage rimane un’anomalia produttiva: un festival che mette al centro il mestiere visivo, che premia chi fa le immagini prima ancora di chi ci recita dentro. Questa scelta, che potrebbe sembrare elitaria, ha prodotto nel tempo un effetto culturale importante: ha contribuito a costruire un’identità professionale per i direttori della fotografia, riconoscendoli come autori a pieno titolo del testo filmico.

Nell’era della cinematografia e dell’intelligenza artificiale, questa operazione culturale diventa ancora più rilevante. Se il dibattito pubblico tende a rappresentare l’IA come una forza che «democratizza» la produzione visiva — chiunque può generare immagini cinematografiche senza competenze specifiche — Camerimage risponde che quella competenza specifica è esattamente ciò che distingue un’immagine da un’opera. Non è snobismo: è una posizione sul valore del sapere artigianale e artistico in un’industria che rischia di svalutarlo in nome dell’efficienza.

L’intervista a Zydowicz, pubblicata l’8 novembre su The Hollywood Reporter, arriva in un momento in cui il settore ha bisogno di voci che sappiano distinguere tra l’uso intelligente della tecnologia e la sua delega totale. Camerimage 34 si posiziona esattamente su quella linea: aperto all’innovazione, ma custode di un’idea di cinema che non si lascia ridurre a un output algoritmico. È una posizione scomoda, necessaria, e probabilmente destinata a diventare sempre più centrale nel dibattito sull’industria audiovisiva dei prossimi anni.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.