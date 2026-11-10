Questi sono i 3 thriller spettacolari di Netflix che non puoi perderti questa settimana

Tre film tra horror, mostri e catastrofi promettono una settimana ricca di adrenalina su Netflix. Ecco perché meritano attenzione e cosa sapere sulla disponibilità italiana.

Una settimana di novembre può trasformarsi in una maratona di tensione, soprattutto quando il catalogo Netflix propone storie capaci di tenere incollati allo schermo.

Tra horror e fantascienza, grandi creature e catastrofi naturali, tre film molto diversi puntano su ritmo, spettacolo e personaggi alle prese con situazioni estreme. La selezione riguarda il catalogo statunitense dal 9 al 15 novembre 2026, quindi la disponibilità in Italia può essere differente. Vale la pena scoprire che cosa distingue questi titoli e quale può essere la scelta giusta per una serata ad alta tensione.

Resident Evil: il cult del 2002 che ha trasformato l’horror videoludico in azione sci-fi

Prima dei molti ritorni al cinema e in streaming, Resident Evil di Paul W.S. Anderson, uscito nel 2002, aveva già scelto una strada chiara: prendere l’universo del videogioco Capcom e portarlo dentro un action horror fantascientifico secco, rumoroso, senza troppi freni.

Al centro c’è Alice, il personaggio interpretato da Milla Jovovich, che si sveglia senza memoria in una villa isolata vicino a Raccoon City. Da lì la discesa è rapida: l’Alveare, la struttura segreta della Umbrella Corporation, è stato sigillato dalla Regina Rossa, un’intelligenza artificiale, dopo la diffusione di un virus letale.

Il film non cerca il realismo. Non ci prova nemmeno. Va dritto su corridoi metallici, luci gelide, soldati armati fino ai denti e zombie pronti a comparire quando la tensione sembra calare. Funziona proprio perché non si prende troppo sul serio. Tra laser, mutazioni e fughe nel buio, Resident Evil 2002 resta uno degli adattamenti da videogioco più riconoscibili di sempre.

Godzilla Minus One: il monster movie che racconta trauma, colpa e rinascita

Con Godzilla Minus One, film giapponese del 2023 diretto da Takashi Yamazaki, il mostro non è solo una creatura che arriva dal mare e rade tutto al suolo. È il peso di un Paese ferito, il Giappone del dopoguerra, ma anche il fantasma personale di chi è rimasto vivo.

Il protagonista, Kōichi Shikishima, interpretato da Ryunosuke Kamiki, è un ex pilota kamikaze che non riesce a liberarsi dalla vergogna per non aver portato a termine la missione. Quando Godzilla torna a distruggere città, navi e vite, il film non si limita al disastro. Racconta la paura, il trauma, la colpa. E poi il tentativo, fragile ma ostinato, di reagire. Le istituzioni appaiono lente, impreparate; intanto una comunità prova a organizzarsi come può.

Anche il dato produttivo ha fatto parlare: realizzato con un budget molto lontano dagli standard hollywoodiani, il film ha vinto nel 2024 l’Oscar per i migliori effetti visivi. Un premio importante, e per molti spettatori più che meritato. Perché le scene con il kaiju colpiscono forte, ma senza mettere in ombra la parte umana.

The Day After Tomorrow: il disaster movie tornato di tendenza tra spettacolo e allarme climatico

The Day After Tomorrow, diretto da Roland Emmerich e uscito nel 2004, è il classico disaster movie che su Netflix torna a correre ogni volta che rientra tra i titoli più visti. C’è tutto il repertorio del grande cinema catastrofico: città travolte, famiglie separate, panico globale e un conto alla rovescia che non lascia respirare.

La storia segue Jack Hall, paleoclimatologo interpretato da Dennis Quaid, convinto che il cambiamento climatico possa provocare un raffreddamento globale improvviso. Quando eventi estremi iniziano a colpire varie zone del pianeta, il suo allarme diventa realtà. Intanto il figlio Sam, interpretato da Jake Gyllenhaal, resta bloccato a New York e trova riparo con altri sopravvissuti nella New York Public Library.

La scienza viene semplificata, come spesso accade nei film di Emmerich, ma la presa resta immediata: il gelo che avanza tra i grattacieli, le evacuazioni verso sud, un padre che attraversa un Paese paralizzato per raggiungere il figlio. A vent’anni dall’uscita, la domanda al centro del film suona ancora più vicina: quanto siamo preparati davanti a una crisi climatica fuori controllo?