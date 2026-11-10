È appena iniziata la produzione di The Hit List , e già il progetto si candida a diventare uno degli action coreani più attesi del prossimo futuro. A dirig

Kim Hong-sun e The Hit List: l’azione coreana con Jung Woo-sung e Wi Ha-jun

È appena iniziata la produzione di The Hit List, e già il progetto si candida a diventare uno degli action coreani più attesi del prossimo futuro. A dirigerlo è Kim Hong-sun, il regista che ha portato il cinema d’azione sudcoreano su scala globale con Project Wolf Hunting e con la terza stagione di Gangs of London. Davanti alla macchina da presa, due delle facce più riconoscibili del cinema e della serialità coreana contemporanea: Jung Woo-sung e Wi Ha-jun. The Hit List, film coreano di arti marziali ambientato nell’era Joseon, è tratto da un webtoon Kakao che ha già superato i 120 milioni di visualizzazioni, e le riprese sono ufficialmente partite a novembre 2026.

Un webtoon da 120 milioni di visualizzazioni diventa film

Il punto di partenza di The Hit List è un webtoon pubblicato sulla piattaforma Kakao, che nel corso del tempo ha accumulato oltre 120 milioni di visualizzazioni. Non si tratta di un dato marginale: in Corea del Sud, i webtoon di successo sono ormai una delle pipeline più solide per l’industria audiovisiva, e un bacino di lettori così ampio garantisce al film una base di pubblico già fidelizzata prima ancora che esca un singolo fotogramma.

La storia è un revenge actioner con arti marziali, ambientato durante il periodo Joseon, la dinastia che ha governato la penisola coreana dal 1392 al 1910. È un contesto storico che il cinema coreano ha già esplorato in passato con risultati notevoli, ma che raramente è stato abbinato a una regia con le credenziali internazionali di Kim Hong-sun. L’intreccio tra ambientazione storica e azione fisica pura è esattamente il tipo di scommessa che, se funziona, produce titoli destinati a circolare ben oltre i confini nazionali.

Kim Hong-sun: dalla serialità britannica al sageuk d’azione

Kim Hong-sun non è un nome nuovo per chi segue il genere. Project Wolf Hunting, il suo film del 2022, è diventato rapidamente un cult del cinema d’azione estremo, apprezzato per la sua brutalità stilizzata e per la capacità di costruire tensione in spazi claustrofobici. Poi è arrivata la terza stagione di Gangs of London, produzione britannica di Sky Atlantic, che lo ha proiettato in un contesto produttivo internazionale di primo livello.

→ Leggi anche: Tristes Tropiques di Park Hoon-jung conquista Nord America, Francia e Spagna

Con The Hit List, il regista torna in Corea ma con un bagaglio tecnico e narrativo notevolmente ampliato. Dirigere una serie come Gangs of London — con le sue coreografie di combattimento elaborate, i ritmi serrati e le esigenze di una produzione ad alto budget — è un’esperienza che si vede nel modo in cui un regista gestisce l’azione su grande schermo. La combinazione di un’ambientazione storica coreana e di un approccio alla regia d’azione affinato su produzioni internazionali è probabilmente il fattore più interessante dell’intero progetto.

Jung Woo-sung nei panni di un broker del potere nella Corea feudale

Jung Woo-sung interpreta Han Myeong-hoe, un personaggio descritto come un political power broker nell’era Joseon. È un ruolo che si discosta dall’immagine più muscolare e d’azione con cui l’attore è spesso associato, suggerendo una dimensione più sfaccettata del film rispetto al puro intrattenimento di genere. Un broker del potere in un contesto feudale implica ambiguità morale, giochi di alleanze, tradimenti — esattamente il tipo di personaggio che può dare profondità narrativa a un film d’azione senza appesantirlo.

Jung Woo-sung è una delle star più longeve e rispettate del cinema sudcoreano, con una carriera che abbraccia decenni e generi diversi. La sua presenza in The Hit List è un segnale preciso: questo non è un progetto di serie B, ma un titolo che punta a posizionarsi nella fascia alta del cinema d’azione coreano.

Al suo fianco c’è Wi Ha-jun, diventato noto a livello globale grazie a Squid Game. La sua partecipazione al film consolida ulteriormente il profilo internazionale del progetto, intercettando un pubblico che lo ha scoperto attraverso la serie Netflix e che ora lo seguirà in un contesto cinematografico completamente diverso.

→ Leggi anche: Derek Tsang di 3 Body Problem dirige la serie true-crime DEA Group 41

Finecut acquisisce i diritti internazionali: il mercato globale è già in moto

Mentre le riprese sono appena iniziate, il mercato internazionale si è già mosso. Finecut, una delle società di vendita più attive nel cinema asiatico, ha acquisito i diritti internazionali di The Hit List. La notizia, riportata da Deadline, è un indicatore chiaro della fiducia che l’industria ripone nel progetto: raramente i diritti di distribuzione internazionale vengono acquisiti in una fase così precoce della produzione senza che ci siano elementi solidi a supportarla.

Finecut ha un track record significativo nel portare il cinema coreano sui mercati europei e nordamericani, e la sua presenza su The Hit List suggerisce che il film è già pensato per una distribuzione che va ben oltre la Corea del Sud. Per i lettori italiani, questo significa che le probabilità di vederlo in sala o su piattaforma sono concretamente più alte rispetto a molti titoli coreani che rimangono confinati al mercato domestico.

Perché The Hit List come film coreano conta in questo momento

Il cinema d’azione sudcoreano attraversa una fase di espansione senza precedenti. Titoli come The Roundup e i suoi sequel hanno dimostrato che il pubblico locale può sostenere blockbuster d’azione con incassi paragonabili alle produzioni hollywoodiane. Allo stesso tempo, la visibilità internazionale generata da Squid Game, da Parasite e da decine di serie globali ha aperto porte che fino a pochi anni fa erano quasi ermeticamente chiuse.

The Hit List, film coreano con un regista che ha già dimostrato di saper lavorare su scala internazionale, un cast di primissimo piano e una fonte materiale con una fanbase da 120 milioni di visualizzazioni, si inserisce in questo contesto con tutti gli elementi per diventare un titolo di riferimento del genere. L’ambientazione Joseon aggiunge un livello di specificità culturale che, se ben gestito, può essere un vantaggio competitivo rispetto all’action contemporaneo: le coreografie di combattimento in costume storico hanno una qualità visiva e una fisicità che l’azione urbana moderna fatica spesso a eguagliare.

Le riprese sono iniziate a novembre 2026 e il film è ancora in produzione: non esistono ancora una data di uscita confermata né una finestra di distribuzione italiana. Ma con Finecut già a bordo con i diritti internazionali e un regista del calibro di Kim Hong-sun alla guida, The Hit List è già uno dei progetti più concreti e meglio strutturati del cinema d’azione coreano in sviluppo. Vale la pena tenerlo d’occhio.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.