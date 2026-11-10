Nella seconda stagione di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, la serie Sky che ricostruisce l’ascesa della band di Pavia più amata degli anni Novanta, compare un volto inatteso ma perfettamente a fuoco: quello di Alessio Praticò, attore calabrese classe 1986, nei panni di un giovane Carlo Lucarelli. Un cameo narrativamente denso, che colloca due icone della cultura pop italiana nello stesso spazio e nello stesso momento storico.

Chi è Alessio Praticò, l’attore che porta Lucarelli sullo schermo

Nato a Reggio Calabria l’8 maggio 1986, Alessio Praticò appartiene a quella generazione di attori italiani cresciuta tra teatro e produzioni televisive, capace di muoversi con disinvoltura tra registri diversi. Il suo profilo artistico è quello di un interprete abituato a incarnare personaggi con una loro specificità storica o letteraria, e la scelta di affidargli Carlo Lucarelli nella nord sud ovest est serie sky risponde esattamente a questa logica: serve qualcuno in grado di restituire l’aura di un autore reale, non solo la sagoma di un personaggio secondario.

Praticò non è un nome nuovo per il pubblico televisivo italiano, ma il ruolo in Nord Sud Ovest Est rappresenta per lui un’occasione di visibilità in un contesto produttivo di primo piano. La serie Sky, costruita attorno alla storia degli 883 e alla loro traiettoria da Pavia al successo nazionale, nella seconda stagione allarga lo sguardo verso il contesto culturale dell’epoca, e l’incontro con Lucarelli è uno dei nodi narrativi più significativi di questa espansione.

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L’episodio 5 e l’incontro tra Mauro e il giovane scrittore

Il momento chiave arriva nell’episodio 5, andato in onda il 30 ottobre 2026. Nella puntata, Mauro incontra un giovane Carlo Lucarelli in una fase cruciale della storia degli 883: il duo sta lavorando a un nuovo album e cerca un collaboratore creativo per la realizzazione di un videoclip. Lucarelli, nel racconto della serie, è presentato come un autore che ha appena pubblicato una storia con protagonista l’ispettore Coliandro, il personaggio che nella realtà avrebbe reso celebre lo scrittore bolognese ben oltre i confini della narrativa di genere.

La scena è emblematica di come Nord Sud Ovest Est costruisca il suo universo narrativo: non limitandosi alla storia interna della band, ma intrecciando la parabola degli 883 con le biografie di altri protagonisti della cultura italiana di quegli anni. Lucarelli e gli 883 appartengono alla stessa generazione, sono figli dello stesso decennio, e la serie sfrutta questa sovrapposizione cronologica per costruire un racconto corale che va oltre la semplice biografia musicale.

Praticò si trova dunque a interpretare un personaggio che il pubblico italiano conosce bene — o almeno crede di conoscere — nella sua versione matura e televisiva. Restituirlo giovane, alle prime armi, con Coliandro ancora fresco di stampa, richiede un lavoro di sottrazione: meno iconicità, più ambiguità, più tensione verso un futuro che il personaggio non sa ancora di avere.

Una serie che fa della ricostruzione d’epoca il suo punto di forza

La nord sud ovest est serie sky si distingue nel panorama delle produzioni biografiche italiane per la cura con cui ricostruisce l’atmosfera degli anni Novanta, non solo attraverso costumi e scenografie, ma soprattutto attraverso le relazioni tra personaggi. Il fatto che nella seconda stagione compaia una figura come Carlo Lucarelli — autore reale, riconoscibile, con una sua storia pubblica — testimonia la volontà della produzione di ampliare il perimetro della narrazione.

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Non si tratta di un semplice cameo celebrativo. L’incontro tra Mauro e Lucarelli serve a spiegare qualcosa della cultura del periodo: come si incrociavano le traiettorie creative, come la musica pop e la narrativa di genere condividessero spazi e ambizioni, come l’Italia degli anni Novanta producesse talenti che spesso non si conoscevano ancora ma che avrebbero segnato il decennio. La serie usa questi incroci per dare profondità a una storia che, raccontata solo dall’interno, rischierebbe di diventare celebrazione anziché ricostruzione.

Il personaggio di Lucarelli nella serie: giovane autore, ispettore Coliandro e un videoclip da girare

Nella finzione di Nord Sud Ovest Est, Carlo Lucarelli è un giovane scrittore che ha appena pubblicato la storia dell’ispettore Coliandro. È questo il dettaglio che la serie usa come cartellino d’identità del personaggio: non ancora la star della narrativa noir italiana, non ancora il volto televisivo che milioni di spettatori avrebbero imparato a riconoscere, ma qualcuno che ha già qualcosa da dire e che si trova a incrociare la traiettoria degli 883 nel momento in cui entrambi stanno ancora costruendo la propria identità pubblica.

Il progetto del videoclip diventa così il punto di contatto tra due mondi apparentemente distanti — la musica pop e la letteratura di genere — che la serie dimostra essere molto più vicini di quanto si pensi. Praticò deve restituire questa doppiezza: un personaggio che il pubblico riconosce per ciò che diventerà, ma che nella scena è ancora qualcuno che sta cercando la propria strada.

Per chi segue la nord sud ovest est serie sky fin dalla prima stagione, l’episodio 5 della seconda stagione rappresenta uno dei momenti più riusciti di questa operazione di allargamento narrativo. La serie è disponibile su Sky e conferma, con questa scelta di casting, una vocazione alla ricostruzione culturale che va ben oltre il racconto musicale. Alessio Praticò, con la sua capacità di abitare personaggi storicamente connotati senza sovraccaricarne il peso simbolico, si rivela la scelta giusta per un ruolo che richiede precisione più che spettacolo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.