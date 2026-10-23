Radici, la docuserie di Daniele De Rossi presentata a Roma 2026, racconta il ritorno all’Ostiamare e il legame con il territorio in sette episodi su Sky e NOW.

Alla Festa del Cinema di Roma 2026 è stata presentata Radici, la docuserie in sette episodi che mette al centro Daniele De Rossi e l’Ostiamare, il club di quartiere dove tutto è cominciato. Non è un progetto di nostalgia fine a se stessa: la serie, prodotta per Sky e NOW, prova a raccontare cosa significa tornare alle origini quando si è stati tra i calciatori più rappresentativi di una generazione, e cosa rimane di un uomo quando la carriera professionistica si chiude e il territorio riprende il suo peso specifico.

Il ritorno all’Ostiamare come asse narrativo di Radici

Il punto di partenza della docuserie è preciso: De Rossi torna all’Ostiamare, la società calcistica di Ostia con cui ha mosso i primi passi nel calcio. Non si tratta di una semplice visita celebrativa. Secondo quanto riportato da Il Messaggero e dalle altre fonti che hanno seguito la presentazione romana, la serie costruisce attorno a questo ritorno un racconto autobiografico sportivo che intreccia la dimensione personale con quella collettiva del territorio.

Sette episodi sono uno spazio narrativo generoso per un documentario sportivo italiano, e suggeriscono un’ambizione che va oltre il ritratto agiografico. La struttura in più puntate permette di sviluppare il tema del radicamento territoriale con la profondità che un singolo film non consentirebbe: c’è spazio per la comunità locale, per le storie che gravitano attorno al club, per i volti di chi ha condiviso con De Rossi quegli anni formativi lontani dai riflettori della Serie A.

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Autobiografia sportiva e comunità: cosa distingue questo progetto

Il panorama dei documentari sportivi italiani è cresciuto in modo significativo negli ultimi anni, spesso con risultati apprezzabili ma anche con una tendenza a replicare formule consolidate: interviste in studio, archivi televisivi, testimonianze di compagni di squadra. Radici sembra voler spostare l’asse tematico in una direzione diversa, privilegiando il legame con il territorio rispetto alla semplice cronaca sportiva.

Il titolo non è casuale. Radici è una parola che in italiano porta con sé un peso culturale specifico — rimanda all’appartenenza, alla provenienza, a ciò che non si può recidere anche quando la vita porta altrove. Applicata a un calciatore della statura di De Rossi, questa chiave di lettura apre una domanda interessante: in che misura il professionismo sportivo d’élite separa un uomo dalla propria comunità d’origine, e in che misura invece quei legami restano attivi, anche sotterranei?

La scelta di Ostia come sfondo non è geograficamente neutra. È un territorio con una sua identità forte, spesso raccontato dai media nazionali in chiave problematica, e restituirgli centralità attraverso una storia sportiva e umana rappresenta già di per sé una scelta editoriale precisa. La docuserie, stando a quanto comunicato in occasione della Festa del Cinema, unisce autobiografia sportiva e radicamento territoriale in modo che i due piani si alimentino reciprocamente, non si limitino a coesistere.

La Festa del Cinema di Roma come vetrina e la distribuzione su Sky e NOW

La presentazione alla Festa del Cinema di Roma 2026 posiziona Radici in un contesto che non è quello tipico del prodotto televisivo sportivo. La rassegna romana ha consolidato negli anni la sua capacità di ospitare documentari e serie di qualità accanto alle anteprime cinematografiche, e la scelta di portare qui la docuserie su De Rossi indica una volontà precisa di collocare il progetto nel perimetro della produzione audiovisiva culturalmente rilevante, non soltanto dell’intrattenimento sportivo.

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La distribuzione sarà su Sky e NOW, il che garantisce una visibilità significativa nel mercato italiano. Sky ha costruito negli anni una propria identità nel documentario sportivo di qualità, e Radici si inserisce in questa traiettoria. Al momento della presentazione romana, tuttavia, non è stata comunicata una data di uscita precisa: le fonti parlano di un arrivo imminente sulla piattaforma, ma senza indicare un giorno specifico. Chi volesse seguire l’uscita della serie può consultare il sito ufficiale di Sky Italia per aggiornamenti sulla programmazione.

De Rossi protagonista davanti alla telecamera: un formato che funziona

Vedere un ex calciatore di alto profilo come soggetto di una docuserie piuttosto che come voce narrante o ospite di un programma sportivo è una scelta che cambia radicalmente la natura del racconto. De Rossi non commenta dall’esterno: è dentro la storia, è la storia. Questo espone il progetto a un rischio — quello di scivolare nell’autorappresentazione acritica — ma apre anche la possibilità di un ritratto più autentico, meno mediato dalla distanza del tempo o dalla retorica celebrativa.

La struttura in sette episodi suggerisce che ci sia materiale sufficiente per sostenere questo sguardo ravvicinato senza che il racconto si esaurisca. Il formato lungo è una scommessa sulla profondità: il pubblico che si avvicinerà a Radici cercherà probabilmente qualcosa di più di un resoconto biografico standard, e la docuserie sembra costruita per rispondere a questa aspettativa.

Quello che emerge dalla presentazione alla Festa del Cinema è un progetto che ha scelto di raccontare il calcio attraverso la lente del territorio e dell’identità, usando la figura di De Rossi non come icona da celebrare ma come punto di accesso a una storia più larga. Quando Radici arriverà su Sky e NOW, sarà interessante verificare se la serie mantiene questa ambizione lungo tutti e sette gli episodi o se la complessità del tema cede, a un certo punto, alla tentazione del ritratto agiografico. La premessa, almeno, è solida.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.