Alla Festa del Cinema di Roma, il 23 ottobre 2026, Michele Placido ha presentato Livatino – Il giudice e i suoi assassini, la fiction televisiva dedicata alla figura di Rosario Livatino, il magistrato siciliano assassinato dalla mafia. Un progetto che nasce da una telefonata inattesa — quella di Papa Francesco — e che arriverà presto su Rai 1, portando sul piccolo schermo una storia di giustizia, coraggio e resistenza civile.

La telefonata di Papa Francesco e la genesi del progetto

Nel racconto che Michele Placido ha fatto durante la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, il punto di partenza del progetto è preciso e sorprendente: una chiamata diretta di Papa Francesco. Il regista ha rivelato pubblicamente che fu il Pontefice a contattarlo, spingendolo ad accettare la regia della fiction su Livatino. Un coinvolgimento che va ben oltre il semplice endorsement morale e che conferisce al progetto una dimensione quasi istituzionale, prima ancora che televisiva.

La fiction su Livatino – Il giudice e i suoi assassini si inserisce in un filone narrativo che il cinema e la televisione italiani hanno esplorato con alterne fortune: quello dei servitori dello Stato caduti per mano della criminalità organizzata. Ma la spinta diretta del Vaticano — e di Francesco in persona — segna una discontinuità rispetto ai percorsi produttivi ordinari. Non è frequente che un Papa chiami un regista per affidargli una storia. E Placido, che non ha mai nascosto il proprio impegno civile, ha risposto affermativamente.

Chi era Rosario Livatino: un giudice diventato beato

Rosario Livatino fu un magistrato siciliano assassinato dalla mafia, una figura che nel tempo è diventata simbolo di legalità e martirio civile. La Chiesa cattolica lo ha elevato alla gloria degli altari: Livatino è stato beatificato, e questa dimensione spirituale — un giudice che pregava e che morì per la giustizia — è parte integrante della narrazione che la fiction intende restituire al pubblico.

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Il progetto, secondo quanto riferito da fonti vicine alla produzione citate da Famiglia Cristiana, vuole parlare soprattutto ai giovani, costruendo un ponte tra la storia di un uomo del Sud Italia e le domande che le nuove generazioni si pongono su legalità, potere e responsabilità individuale. Non un’agiografia, dunque, ma un racconto che prova a fare i conti con la violenza della criminalità organizzata senza rinunciare alla complessità del personaggio.

Michele Placido alla regia: impegno civile e televisione di servizio pubblico

La scelta di Michele Placido come regista non è casuale. Attore e cineasta di lungo corso, Placido ha costruito parte della propria carriera su opere a forte impronta sociale e civile. Alla Festa del Cinema di Roma ha dichiarato il proprio rammarico per il fatto che il cinema italiano abbia progressivamente abbandonato l’impegno civile — un tema che percorre il dibattito sulla produzione nazionale da anni, e che in questo caso trova risposta, paradossalmente, non nella sala cinematografica ma nel palinsesto della televisione pubblica.

Che Livatino – Il giudice e i suoi assassini arrivi su Rai 1 e non in sala è una scelta che dice qualcosa sul mercato italiano. Le storie di mafia e antimafia, di magistrati e servitori dello Stato, hanno trovato nella fiction televisiva il loro habitat naturale — da La piovra in poi. Placido lo sa, e la scelta di lavorare per il servizio pubblico in questo caso non sembra un ripiego ma una scelta consapevole di pubblico: Rai 1 significa milioni di spettatori, famiglie, generazioni diverse sedute davanti allo stesso schermo.

Leonardo Maltese nel cast: la nuova generazione del cinema italiano

Tra i nomi del cast spicca quello di Leonardo Maltese, uno degli attori italiani più interessanti emersi negli ultimi anni, capace di muoversi con disinvoltura tra cinema d’autore e produzioni di larga diffusione. La sua presenza nella fiction su Livatino conferma una tendenza: i progetti televisivi di ambizione — quelli che vogliono fare audience senza rinunciare alla qualità — cercano volti che abbiano credibilità anche presso il pubblico più esigente.

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Maltese porta con sé un bagaglio di esperienze che lo rendono adatto a un racconto che richiede intensità e misura insieme. Il ruolo specifico che ricopre nella fiction non è stato dettagliato nelle comunicazioni ufficiali diffuse durante la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, ma la sua inclusione nel cast è stata confermata dalle fonti ufficiali del progetto.

La Festa del Cinema di Roma come vetrina per la fiction italiana

La presentazione di Livatino – Il giudice e i suoi assassini alla Festa del Cinema di Roma 2026 il 23 ottobre conferma una tendenza sempre più marcata: i grandi festival e le rassegne cinematografiche italiane aprono le proprie sedi anche alle produzioni televisive di qualità, riconoscendo che il confine tra cinema e TV è ormai più sfumato che mai. La Festa del Cinema di Roma, in questo senso, si conferma come spazio ibrido, capace di ospitare tanto il film d’autore destinato alla sala quanto la fiction ambiziosa pensata per il prime time.

Per Rai 1, portare una produzione come questa a Roma prima della messa in onda è anche un segnale di posizionamento: la fiction non viene trattata come semplice prodotto di consumo, ma come evento culturale da introdurre con una presentazione pubblica, davanti alla stampa e agli addetti ai lavori. Un approccio che riflette la volontà di distinguere questo progetto dal flusso ordinario del palinsesto.

Ulteriori dettagli sulla produzione e sulla data di messa in onda su Rai 1 sono disponibili attraverso i materiali video de Il Sole 24 Ore dalla presentazione alla Festa del Cinema di Roma.

Quello che resta, al di là dei dettagli produttivi, è la sostanza di una storia che l’Italia non ha ancora finito di elaborare: un giudice che scelse di fare il proprio dovere sapendo a cosa andava incontro. Michele Placido ha accettato di raccontarla dopo una telefonata di Papa Francesco. Difficile immaginare una premessa più insolita — e, in un certo senso, più adatta a una storia come questa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.