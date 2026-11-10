Fjord, il film di Cristian Mungiu che ha conquistato la Palme d’Or al Festival di Cannes 2026, continua a raccogliere consensi internazionali: il lungometraggio del regista romeno ha vinto l’audience award al Jakarta World Cinema, confermando che il riconoscimento del pubblico segue quello della critica con una coerenza raramente così netta. Il fjord film palme d’or è oggi uno dei titoli più discussi nel circuito dei festival mondiali.

Da Cannes a Giacarta: il percorso di Fjord

Quando a maggio 2026 la giuria del 79° Festival di Cannes ha assegnato la Palme d’Or a Fjord, il cinema internazionale ha registrato un momento di rara continuità con il passato: Mungiu diventava il secondo regista a vincere due Palme d’Or, dopo che la prima gli era già arrivata nel 2007 con 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile (4 mesi, 3 settimane e 2 giorni). Un’impresa che pochi autori nella storia del festival possono vantare.

La traiettoria del film non si è fermata alla Croisette. Fjord ha aperto la quinta edizione del Jakarta World Cinema, proiettato al CGV Grand Indonesia, e ha chiuso il festival con il premio del pubblico — un riconoscimento che, a differenza della Palme d’Or assegnata da una giuria, misura il rapporto diretto tra opera e spettatori. Il fatto che lo stesso film abbia convinto sia i giurati di Cannes sia il pubblico di Giacarta racconta qualcosa di preciso sul tipo di cinema che Mungiu costruisce: esigente nella forma, ma capace di stabilire una presa emotiva autentica.

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Il Jakarta World Cinema e il suo ruolo nel panorama dei festival asiatici

Il Jakarta World Cinema non è un festival di secondo piano nel contesto dell’Asia del Sud-Est. Alla sua quinta edizione, l’evento ha dimostrato di saper bilanciare titoli di richiamo internazionale con una funzione concreta di sviluppo per il cinema locale. La scelta di aprire il festival con Fjord — il fjord film palme d’or per eccellenza di questa stagione — ha dato al programma un’autorevolezza immediata.

Il festival si è chiuso con la proiezione di Inherit, film horror tailandese diretto da Banjong Pisanthanakun, regista noto per la sua capacità di lavorare il genere con precisione artigianale. La scelta di concludere con un titolo di genere popolare, dopo aver aperto con il cinema d’autore di Mungiu, riflette una programmazione consapevole: il Jakarta World Cinema non vuole essere un festival monolitico, ma un luogo dove coesistono estetiche diverse.

Tre cortometraggi indonesiani verso il primo lungometraggio

Tra i risultati più significativi di questa edizione c’è però un dato che riguarda il futuro, non il presente: tre cortometraggisti indonesiani hanno ricevuto finanziamenti per realizzare il loro primo lungometraggio. È questa la funzione che distingue certi festival dalla semplice vetrina: non limitarsi a mostrare cinema già fatto, ma investire su chi il cinema lo farà.

Il meccanismo è semplice nella logica, complesso nell’esecuzione. Un festival che premia cortometraggi locali e poi accompagna i loro autori verso il lungometraggio costruisce un ecosistema, non una semplice rassegna. Per il cinema indonesiano — che negli ultimi anni ha prodotto titoli capaci di circolare nei circuiti internazionali — questo tipo di supporto strutturale può fare la differenza tra un talento che resta confinato ai festival nazionali e uno che arriva a Cannes, Berlino o Venezia.

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È un paradosso produttivo, e non privo di ironia: il festival che proietta il fjord film palme d’or come film di apertura usa il prestigio di Mungiu per creare l’attenzione necessaria a finanziare i futuri Mungiu indonesiani. Il cinema d’autore affermato diventa leva per il cinema d’autore nascente.

Mungiu e il peso di una doppia Palme d’Or

Tornare a Cannes e vincere per la seconda volta è qualcosa che ridefinisce la posizione di un autore nel canone contemporaneo. Cristian Mungiu non è più soltanto il regista della Nuova Onda Romena che ha sorpreso il mondo nel 2007: è un cineasta con una traiettoria confermata, capace di rinnovarsi senza perdere la propria identità stilistica.

Il fatto che Fjord stia raccogliendo consensi anche fuori dall’Europa — e precisamente in un festival come il Jakarta World Cinema, che intercetta un pubblico geograficamente e culturalmente distante dalla Romania — suggerisce che il film lavora su materiali universali. Non è un’osservazione banale: molto cinema d’autore europeo fatica a superare i confini del proprio contesto culturale. Quando riesce a farlo, come sembra stia facendo Fjord, il riconoscimento del pubblico diventa la conferma più solida di tutte.

Per chi segue il cinema d’autore internazionale, il percorso di Fjord — dalla Palme d’Or di Cannes all’audience award di Giacarta — è uno dei dati più interessanti di questa stagione festivaliera. Resta da vedere come il film verrà distribuito nei mercati europei e se arriverà nelle sale italiane: al momento non risultano date di uscita confermate per l’Italia. Vale la pena tenerlo d’occhio. Per approfondire il riconoscimento al Jakarta World Cinema, il reportage di Variety offre il quadro più completo disponibile.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.