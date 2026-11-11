Domenica 8 novembre 2026 Rai 2 ha trasmesso due nuovi episodi di S.W.A.T. Exiles, lo spin-off con Shemar Moore nei panni del Sergente Daniel “Hondo” Harrelson. La serie, che ha esordito sulla rete il 31 ottobre 2026 alle 21:20, si sta ritagliando uno spazio preciso nel palinsesto serale, portando sullo schermo italiano una delle produzioni action più attese dell’autunno: S.W.A.T. Exiles su Rai 2 non è semplicemente un sequel, ma un progetto che ridisegna le coordinate narrative del franchise.

Cosa è successo nelle ultime puntate: Hondo sotto inchiesta

Il cuore drammatico degli episodi trasmessi l’8 novembre ruota attorno alle conseguenze di un intervento della Squadra 44 che sfugge al controllo. Hondo si ritrova sotto inchiesta dopo una sparatoria con esito fatale, costretto a fare i conti con la responsabilità morale e procedurale di un’operazione che avrebbe dovuto essere di routine. È esattamente il tipo di scenario che distingue S.W.A.T. Exiles da un semplice action procedurale: la serie non si limita a mostrare l’intervento tattico, ma ne esplora il peso istituzionale e umano che rimane dopo.

Questa tensione tra efficacia operativa e accountability è già inscritta nel DNA della serie. Jason Ning, creatore dello show, ha costruito un universo narrativo in cui ogni decisione presa sul campo ha ripercussioni che si estendono ben oltre la scena del crimine. L’inchiesta su Hondo non è un episodio isolato: è la manifestazione di un sistema che si interroga su se stesso, con il protagonista costretto a difendere le proprie scelte davanti a chi ha il potere di metterlo a tacere.

Il punto di partenza: due anni dopo la fine di S.W.A.T.

S.W.A.T. Exiles è ambientato due anni dopo la conclusione della serie originale, che ha tenuto compagnia al pubblico dal 2017 al 2025. Hondo è stato costretto al ritiro anticipato in seguito a una sparatoria fatale — una condizione che diventa il motore narrativo dell’intera serie. Anziché abbandonare il campo, il sergente viene incaricato di costruire da zero una nuova unità tattica, composta da elementi che il sistema regolare ha emarginato o ignorato.

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La squadra, soprannominata appunto “the Exiles”, è un ensemble volutamente eterogeneo: un operatore esperto di diretta streaming, un genio della tecnologia, un elemento disciplinato, una carta jolly e una mente strategica. Non è una squadra di eroi senza macchia — è un gruppo di persone che il sistema ha scartato e che ora deve dimostrare il proprio valore operando ai margini delle strutture ufficiali. Questo setup permette alla serie di esplorare dinamiche di gruppo più sfumate rispetto al predecessore, dove la gerarchia era più consolidata.

La trama di fondo: la talpa e la cospirazione

Oltre alle missioni episodiche, S.W.A.T. Exiles porta avanti una storyline verticale che attraversa l’intera stagione. Hondo sospetta la presenza di una talpa all’interno della sua stessa squadra, mentre una cospirazione più ampia sembra estendersi fino ai vertici del LAPD e all’ufficio del sindaco di Los Angeles. È una struttura narrativa che bilancia il formato procedurale con una tensione seriale capace di fidelizzare lo spettatore settimana dopo settimana.

Questo doppio livello — le operazioni di puntata e la trama orizzontale — è uno degli elementi che la critica di Variety ha segnalato come punto di forza della serie. La cospirazione istituzionale dà a Moore materiale drammatico su cui lavorare al di là dell’azione pura, e la sua presenza scenica — consolidata in quasi un decennio di S.W.A.T. originale — garantisce una continuità di carattere che lo spin-off non avrebbe potuto permettersi di ignorare.

Dal debutto su STARZ all’arrivo su Rai 2

S.W.A.T. Exiles ha debuttato negli Stati Uniti su STARZ il 25 settembre 2026. Il passaggio alla televisione italiana è avvenuto circa cinque settimane dopo, con la prima su Rai 2 il 31 ottobre 2026. I primi due episodi si intitolano Una nuova famiglia e Via libera — titoli che già nell’ordine rivelano una progressione: prima la costruzione del gruppo, poi la prima vera prova sul campo.

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La scelta di Rai 2 come canale di trasmissione non è casuale. La rete ha una lunga tradizione nell’accogliere franchise action americani di questo profilo, e S.W.A.T. Exiles si inserisce in un palinsesto che punta su un pubblico adulto e fidelizzato, capace di seguire una serie settimana dopo settimana. Il doppio episodio serale è il formato ideale per una narrazione che alterna missioni autoconclusive e sviluppi della trama principale.

Shemar Moore e il peso di Hondo

Shemar Moore è il centro di gravità attorno a cui ruota tutto. Dopo anni nel ruolo di Hondo, l’attore porta in S.W.A.T. Exiles una versione del personaggio più esposta e vulnerabile: non più il capo indiscusso di una squadra rodata, ma un uomo che deve ricostruire la propria credibilità dopo un evento traumatico. L’inchiesta che emerge negli episodi dell’8 novembre non è solo un ostacolo procedurale — è la sintesi di tutto ciò che il personaggio porta con sé dall’inizio della serie.

Al suo fianco, il cast include Lucy Barrett e Adain Bradley, due degli “esiliati” che compongono la nuova squadra. La dinamica tra Hondo e i suoi nuovi colleghi — persone che non lo conoscono, che non hanno motivo di fidarsi di lui automaticamente — è uno dei motori emotivi più interessanti dello show.

Con gli episodi dell’8 novembre, S.W.A.T. Exiles su Rai 2 ha confermato di saper tenere insieme l’adrenalina dell’azione procedurale e la complessità morale che rende una serie degna di attenzione oltre la prima puntata. Hondo sotto inchiesta non è un colpo di scena fine a se stesso: è la domanda che la serie pone al suo protagonista, e per estensione al pubblico — fino a che punto un sistema può chiedere fedeltà assoluta a chi lo serve?

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.