Godzilla Minus Zero ha aperto il weekend nordamericano con 31,6 milioni di dollari, stabilendo un record assoluto per un film in lingua straniera al box office del Nord America. È un risultato che va ben oltre le aspettative più ottimistiche e che conferma come Takashi Yamazaki sia diventato, in pochissimi anni, uno dei nomi più capaci di attraversare il confine tra cinema d’autore giapponese e intrattenimento popolare su scala globale. Il godzilla minus zero box office è già la notizia cinematografica della settimana, e probabilmente del mese.

Un record che riscrive la storia del cinema straniero in Nord America

Nessun film in lingua non inglese aveva mai debuttato con cifre simili nel mercato nordamericano. I 31,6 milioni di dollari del weekend di apertura di Godzilla Minus Zero non sono soltanto un numero impressionante in sé: rappresentano un cambiamento strutturale nella percezione che il pubblico americano ha del cinema giapponese e, più in generale, del cinema straniero come prodotto commercialmente competitivo.

Per contestualizzare: film pluripremiati e ampiamente distribuiti in lingua non inglese raramente superano i 10 milioni di dollari nel loro intero percorso nelle sale nordamericane. Godzilla Minus Zero ha più che triplicato quella soglia in un solo weekend. Il dato diventa ancora più significativo se si considera che il film aveva già incassato circa 6 milioni di dollari nelle anteprime, segnale di una domanda del pubblico costruita con mesi di anticipo.

A livello globale, il film ha raggiunto 63 milioni di dollari complessivi nel suo weekend di apertura, secondo i dati riportati da Screen Daily. Un lancio che posiziona il sequel di Yamazaki tra i debutti più forti dell’intero anno cinematografico 2026, indipendentemente dalla lingua di produzione.

→ Leggi anche: Godzilla Minus One debutta a Lucca Comics & Games: il kaiju torna al cinema a novembre

L’eredità di Godzilla Minus One e il peso dell’Oscar

Il punto di partenza di tutto questo è Godzilla Minus One, uscito nel 2023 e capace di trasformare radicalmente l’immagine internazionale del franchise. Quel film, sempre diretto da Yamazaki, aveva convinto critica e pubblico con un approccio insolito per il genere kaiju: una storia umana densa, ambientata nel Giappone del dopoguerra, in cui il mostro era metafora del trauma collettivo piuttosto che semplice spettacolo distruttivo.

Il riconoscimento più visibile arrivò con la vittoria dell’Oscar per i migliori effetti visivi, un risultato straordinario per una produzione giapponese con un budget incomparabilmente inferiore rispetto alle controparti hollywoodiane. Quel premio ha cambiato la percezione dell’industria: ha dimostrato che l’eccellenza tecnica non è monopolio degli studios americani e ha aperto le porte a una distribuzione internazionale molto più ampia per il sequel.

La base di spettatori fedeli costruita da Godzilla Minus One è chiaramente confluita nelle sale per Godzilla Minus Zero. Il pubblico che aveva scoperto il film di Yamazaki — in sala, in streaming, attraverso il passaparola — si è presentato compatto all’apertura, trasformando un sequel in lingua giapponese in un evento cinematografico capace di competere con qualsiasi produzione mainstream.

Perché il godzilla minus zero box office conta per il cinema giapponese

I numeri di questo weekend non riguardano soltanto un franchise. Riguardano la capacità del cinema giapponese di affermarsi commercialmente in mercati che storicamente lo relegavano a nicchie specializzate o festival. Il godzilla minus zero box office apre una discussione concreta su come i distributori internazionali debbano ripensare la loro strategia verso le produzioni asiatiche.

Per anni, il modello dominante prevedeva che un film straniero potesse aspirare al mercato nordamericano solo attraverso un remake in lingua inglese o una distribuzione limitata in poche sale delle grandi città. Godzilla Minus Zero sfida questo schema con dati difficili da ignorare. Se un film in giapponese riesce a incassare 31,6 milioni di dollari nel suo primo weekend nordamericano, il mercato ha già risposto alla domanda su cosa il pubblico sia disposto a guardare.

→ Leggi anche: Il primo film interamente generato dall'AI crolla al box office: Sanxingdui: Future Past incassa solo 198mila dollari

Questo non significa che ogni film straniero possa replicare il risultato — il franchise Godzilla porta con sé decenni di riconoscibilità culturale anche in Occidente. Ma dimostra che il confine tra cinema “locale” e cinema “globale” è molto più permeabile di quanto l’industria abbia tradizionalmente ammesso.

Takashi Yamazaki e la costruzione di un franchise internazionale

Il merito specifico di Takashi Yamazaki in questo percorso è difficile da sopravvalutare. Il regista ha saputo tenere insieme due esigenze apparentemente opposte: restare fedele a una visione cinematografica giapponese — nelle scelte estetiche, nel ritmo narrativo, nella centralità del dramma umano — e costruire un prodotto che il pubblico internazionale potesse abbracciare senza mediazioni culturali forzate.

Godzilla Minus One non era stato addomesticato per il mercato americano: era stato distribuito così com’era, in giapponese, con i sottotitoli. Eppure aveva funzionato. Godzilla Minus Zero parte da quella stessa logica e la porta a risultati ancora più ambiziosi.

È una lezione che l’industria cinematografica globale — compresi gli studios hollywoodiani che continuano a produrre remake di proprietà asiatiche — dovrebbe osservare con attenzione. A volte il pubblico non vuole una versione adattata: vuole l’originale, purché sia distribuito con la stessa serietà riservata a qualsiasi altro blockbuster.

Con 63 milioni di dollari globali nel solo weekend di apertura e un record nordamericano per il cinema straniero già in tasca, Godzilla Minus Zero è destinato a restare un riferimento nelle discussioni sull’internazionalizzazione del cinema per molto tempo. Yamazaki ha costruito qualcosa di raro: un sequel che non sfrutta la nostalgia del predecessore, ma ne amplifica la portata.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.