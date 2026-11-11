La puntata di Lo Stato delle Cose andata in onda lunedì 9 novembre 2026 alle 21:15 su Rai 3 ha riportato al centro del dibattito pubblico due tra i casi di cronaca più complessi e irrisolti degli ultimi decenni italiani. Massimo Giletti ha costruito una serata densa, alternando inchiesta giornalistica e ricostruzione storica su vicende che continuano a interrogare l’opinione pubblica: il delitto di Garlasco con il caso Alberto Stasi, e gli anni della malattia di Matteo Messina Denaro prima della cattura.

Lo Stato delle Cose con Giletti: il caso Garlasco torna sotto i riflettori

Il delitto di Garlasco è uno di quei casi che il tempo non riesce a sedimentare. Ogni nuova indagine, ogni perizia tecnica, riapre ferite e domande che la sentenza definitiva non ha chiuso nella percezione collettiva. La puntata del 9 novembre 2026 ha dedicato ampio spazio alle indagini del RIS — il Raggruppamento Investigazioni Scientifiche dell’Arma dei Carabinieri — sul caso che ha visto Alberto Stasi al centro di un procedimento giudiziario durato anni.

Il programma ha scelto un approccio che è ormai la cifra stilistica di Lo Stato delle Cose: non limitarsi alla cronaca già nota, ma scavare negli aspetti tecnici e investigativi che spesso restano fuori dalla narrazione mediatica principale. Le attività del RIS rappresentano in questo senso un terreno fertile, perché la scienza forense — luminol, impronte, analisi del DNA — è al tempo stesso comprensibile al grande pubblico e capace di rimettere in discussione certezze consolidate.

Giletti ha dimostrato ancora una volta di saper tenere insieme il rigore dell’inchiesta e la capacità di rendere accessibile la complessità. Lo stato delle cose come programma non si accontenta di raccontare i fatti già noti: cerca l’angolazione inedita, il documento che non è stato ancora mostrato, la fonte che non ha ancora parlato in televisione. Sul caso Garlasco, questo significa tornare sulle tracce fisiche, sulle tempistiche, sugli elementi che ancora oggi alimentano il dibattito tra esperti e appassionati di true crime.

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L’inchiesta esclusiva sugli anni della malattia di Messina Denaro

Il secondo grande blocco della serata ha riguardato Matteo Messina Denaro, e si è trattato — secondo quanto comunicato dalla stessa Rai — di un’inchiesta esclusiva. Il focus non era sulla cattura del boss, già ampiamente raccontata, né sulla sua biografia criminale, ma su un capitolo specifico e meno esplorato: gli anni della malattia, quel periodo in cui il latitante più ricercato d’Italia conviveva con una condizione fisica grave mentre continuava a sfuggire alla giustizia.

È un angolo narrativo che dice molto sulla natura del potere mafioso e sulla sua capacità di sopravvivere anche nelle condizioni più estreme. Messina Denaro ha potuto curarsi, muoversi, ricevere assistenza medica per anni senza essere identificato: questo implica una rete di complicità, di silenzi e di coperture che l’inchiesta giornalistica di Lo Stato delle Cose ha cercato di illuminare.

Giletti si è mosso su questo terreno con la consapevolezza che raccontare la mafia significa anche raccontare il contesto sociale e istituzionale che la rende possibile. Non è un esercizio di cronaca nera fine a se stesso, ma un tentativo di capire come funziona il sistema. La scelta di dedicare una parte rilevante della puntata a questo tema — e di farlo con materiale definito esclusivo — segnala l’ambizione del programma di andare oltre la superficie.

Il formato e la collocazione editoriale su Rai 3

Lo Stato delle Cose occupa da tempo una posizione riconoscibile nel panorama dell’informazione televisiva italiana. Su Rai 3, nella fascia del prime time, il programma si posiziona come alternativa all’intrattenimento puro: è giornalismo di inchiesta con una forte componente di storytelling, capace di attrarre un pubblico che vuole approfondire senza rinunciare alla fruibilità.

La scelta di abbinare nella stessa puntata il caso Garlasco e la vicenda Messina Denaro non è casuale. Entrambi i temi condividono una caratteristica: sono casi in cui la verità ufficiale — quella giudiziaria o quella mediatica — non ha esaurito le domande. Sono storie aperte, nel senso che continuano a generare interrogativi, nuove prospettive, dettagli che emergono nel tempo. È esattamente il tipo di materiale su cui Massimo Giletti costruisce il suo lavoro da anni.

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La collocazione alle 21:15 conferma la centralità del programma nei palinsesti Rai: non è un approfondimento notturno di nicchia, ma un prodotto editoriale pensato per il grande pubblico serale. Questo implica un equilibrio costante tra profondità dell’analisi e accessibilità della narrazione, un equilibrio che la puntata del 9 novembre ha cercato di mantenere su entrambi i fronti tematici.

Perché questi casi continuano a interessare

C’è una ragione strutturale per cui il caso Garlasco e la storia di Matteo Messina Denaro tornano ciclicamente in televisione: non si tratta di semplice nostalgia giornalistica o di appetito per il true crime. Sono casi che toccano nervi scoperti del sistema italiano — quello giudiziario nel primo caso, quello antimafia nel secondo — e che per questo mantengono una rilevanza che va oltre la cronaca.

Il delitto di Garlasco ha attraversato tre gradi di giudizio e ha diviso l’opinione pubblica in modo netto. Le perizie scientifiche, le interpretazioni divergenti degli esperti, le fasi processuali contraddittorie hanno lasciato una zona grigia che il giornalismo di inchiesta continua a esplorare. Le indagini del RIS, in questo contesto, rappresentano uno degli elementi tecnici più discussi e più suscettibili di nuove letture.

Per Messina Denaro, invece, la questione riguarda la latitanza come sistema: come è stato possibile, per quanto tempo, con quali complicità. Gli anni della malattia sono un capitolo in cui questa domanda si fa ancora più acuta, perché presuppone contatti, strutture, risorse. Raccontarli significa raccontare qualcosa che va oltre la biografia di un singolo criminale.

La puntata del 9 novembre 2026 di Lo Stato delle Cose — disponibile anche sulla piattaforma RaiPlay dopo la messa in onda — si inserisce in questa tradizione di giornalismo televisivo che considera i casi irrisolti o controversi non come archivio da spolverare, ma come materia viva su cui continuare a lavorare. Giletti e la sua redazione confermano un’identità editoriale precisa: l’inchiesta come servizio pubblico, non come spettacolo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.