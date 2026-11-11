Nel 2027 Steven Spielberg si prepara a girare il suo primo western, un progetto ancora senza titolo che porta il genere americano per eccellenza in un territorio inaspettato: la Polonia. La notizia, che circola con insistenza crescente tra le fonti del settore, aggiunge un capitolo inedito alla carriera di uno dei registi più prolifici e riconoscibili della storia del cinema, e lo fa attraverso una scelta geografica che trasforma subito il progetto in qualcosa di più personale di quanto il genere lasci solitamente presupporre.

Spielberg e il western: un genere finalmente affrontato

Nella filmografia di Spielberg ci sono avventura, fantascienza, guerra, thriller, dramma storico e persino musical. Manca però il western — un’assenza che, per un cineasta cresciuto nell’era d’oro di John Ford e Sergio Leone, ha sempre colpito gli osservatori più attenti. Questo spielberg western in preparazione colma finalmente quel vuoto, e lo fa con una scelta di ambientazione che ribalta le convenzioni del genere.

Il west americano — le pianure polverose, i saloon, le diligenze — viene sostituito dai paesaggi dell’Europa centrale. La Polonia come sfondo di un western è, di per sé, una dichiarazione di intenti: non si tratta di una replica di forme consolidate, ma di un tentativo di reinterpretare il genere attraverso una geografia diversa, con tutto ciò che questo comporta sul piano visivo e narrativo.

Le riprese sono previste per il 2027

Il progetto è ancora in fase di sviluppo, ma le riprese sono pianificate per il 2027. Il film non ha ancora un titolo ufficiale, dettaglio che conferma quanto il progetto sia ancora in lavorazione, lontano dalla fase promozionale. Spielberg ha abituato il suo pubblico a lavorare in modo metodico, spesso annunciando i film con largo anticipo rispetto all’uscita — basti pensare ai lunghi periodi di sviluppo che hanno preceduto alcuni dei suoi lavori più ambiziosi.

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La scelta della Polonia come location non è casuale né puramente estetica. Entra in gioco, in modo determinante, la figura del direttore della fotografia.

Janusz Kamiński e i Monti Sudeti: la memoria come fonte visiva

Janusz Kamiński, direttore della fotografia del film e collaboratore storico di Spielberg, è il nome che trasforma questo progetto in qualcosa di più complesso di un semplice esercizio di genere. Kamiński — nato in Polonia e poi emigrato negli Stati Uniti, dove ha costruito una carriera straordinaria vincendo due premi Oscar — sta attingendo ai propri ricordi personali per immaginare la fotografia del film.

In particolare, Kamiński si sta ispirando alle sue memorie dei Monti Sudeti, la catena montuosa che attraversa il confine tra Polonia e Repubblica Ceca. Quei paesaggi — boschi fitti, valli nebbiose, altitudini che cambiano la qualità della luce — diventano la materia prima visiva di un western che non ha precedenti nell’opera di Spielberg.

Il rapporto tra Spielberg e Kamiński è uno dei sodalizi più longevi e fecondi del cinema contemporaneo. Dalla loro collaborazione sono nati film come Schindler’s List, Salvate il soldato Ryan, Munich, Lincoln e The Fabelmans. In ognuno di questi lavori, la fotografia di Kamiński ha contribuito in modo decisivo alla costruzione dell’atmosfera e del senso storico delle storie raccontate. Applicare quella sensibilità a un western ambientato in Polonia è una promessa visiva di grande interesse.

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Perché la Polonia e cosa cambia nel genere

Il western è un genere profondamente legato al paesaggio. Non esiste solo come struttura narrativa — l’eroe, la frontiera, il conflitto tra civiltà e natura — ma come esperienza visiva in cui il territorio è protagonista tanto quanto i personaggi. Spostare quella grammatica visiva verso i Monti Sudeti significa riscrivere il vocabolario del genere: la luce cambia, i colori cambiano, cambia persino il modo in cui il corpo umano si staglia contro l’orizzonte.

Questo spielberg western potrebbe quindi configurarsi come un eastern western, per usare una categoria che la critica ha già applicato ad alcuni film europei degli anni Sessanta e Settanta — i cosiddetti Ostern, western prodotti nell’Europa dell’Est durante la Guerra Fredda. Spielberg non ha mai dichiarato esplicitamente di volersi inserire in quella tradizione, ma la scelta della Polonia come sfondo apre inevitabilmente quel dialogo.

Va sottolineato che il film è ancora privo di titolo e che molti dettagli — trama, cast, distribuzione — non sono stati ancora comunicati ufficialmente. Qualsiasi speculazione al di là di quanto confermato resta, per ora, prematura.

Un progetto che anticipa il 2027 con molte domande aperte

Quello che sappiamo con certezza è sufficiente per rendere questo progetto uno degli annunci più intriganti del cinema che verrà. Spielberg al suo primo western, con la Polonia come teatro e Kamiński che porta nella fotografia il peso dei propri ricordi di infanzia: sono già, di per sé, elementi capaci di generare aspettativa. Il genere western ha dimostrato nel tempo una straordinaria capacità di adattarsi a contesti geografici e culturali lontani dalla sua origine americana — da Leone a Kurosawa, passando per le produzioni tedesche degli anni Cinquanta con Winnetou. Spielberg, con la sua autorità e la sua esperienza, ha tutti gli strumenti per aggiungere un capitolo significativo a quella storia.

Per chi segue il cinema con attenzione, il 2027 è già segnato in agenda. Quello che Spielberg e Kamiński stanno costruendo tra i paesaggi polacchi merita di essere seguito fin da ora, passo dopo passo, mentre il progetto prende forma. Ulteriori dettagli — a partire dal titolo — arriveranno nei mesi che precedono l’inizio delle riprese. AV Club è tra le fonti che stanno seguendo l’evoluzione del progetto con continuità.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.