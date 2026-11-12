I Play Rocky, il nuovo film diretto da Peter Farrelly e distribuito da Amazon MGM Studios, arriva nelle sale americane il 20 novembre 2026 portando con sé non solo la storia di come Sylvester Stallone scrisse uno dei copioni più celebri di Hollywood, ma anche un dibattito categoriale che potrebbe complicare la corsa agli Oscar. Perché classificare questo film nella giusta casella — sceneggiatura originale o adattata — non è affatto semplice, e la questione è già sul tavolo degli addetti ai lavori.

La storia dietro la storia: Stallone, la povertà e Rocky Balboa

Il film ricostruisce uno dei momenti più straordinari della storia del cinema americano recente: Sylvester Stallone, alle prese con la povertà e con anni di rifiuti professionali, che si siede e scrive la sceneggiatura di Rocky. Il personaggio di Stallone è interpretato da Anthony Ippolito, e la narrazione segue il futuro autore e protagonista del film mentre naviga tra difficoltà economiche e porte chiuse, prima di dare forma al pugile di South Philadelphia destinato a diventare un’icona globale.

La storia reale è già di per sé cinematografica: Stallone aveva una condizione non negoziabile quando cedette il suo copione originale su un piccolo pugile di nome Rocky Balboa. La natura esatta di quella richiesta appartiene al tessuto narrativo del film, ma il fatto che un attore praticamente sconosciuto abbia potuto imporre condizioni in una trattativa con i produttori dice già tutto sul peso di quella sceneggiatura. I Play Rocky trasforma questo episodio in un racconto da underdog su chi ha creato il più famoso underdog del cinema.

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Farrelly, regista noto soprattutto per le commedie degli anni Novanta e poi per Green Book — che gli valse l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale nel 2019 — torna qui a un territorio più personale e riflessivo. Il film dura 128 minuti, è classificato PG-13 e girato interamente in inglese.

Il dilemma Oscar: originale o adattato?

La questione che tiene impegnati i commentatori della awards season riguarda la categoria in cui I Play Rocky potrebbe concorrere agli Academy Awards. La sceneggiatura del film è un racconto sulla genesi di un’altra sceneggiatura — quella originale di Rocky, scritta da Stallone stesso. Questo crea un cortocircuito categoriale: il copione di Farrelly e del suo team è tecnicamente una storia nuova, non un adattamento diretto del film del 1976. Ma si basa su eventi reali legati a un’opera esistente e celeberrima, il che apre la porta alla classificazione come sceneggiatura adattata.

Il dibattito richiama esplicitamente il caso Barbie dell’anno precedente, quando la sceneggiatura di Greta Gerwig e Noah Baumbach si trovò in una zona grigia simile: un film basato su un prodotto culturale preesistente, ma con una narrazione originale costruita intorno ad esso. Anche in quel caso, la categorizzazione fu oggetto di discussione pubblica tra analisti e addetti ai lavori prima che l’Academy prendesse una posizione.

Per I Play Rocky il nodo è ancora più stretto: il film racconta la creazione di Rocky, non adatta Rocky. Ma il personaggio di Rocky Balboa, i dialoghi, le situazioni che Stallone scrive nel film esistono già nell’immaginario collettivo e, soprattutto, in un’opera registrata e protetta. Amazon MGM Studios — che distribuisce il film e che detiene i diritti del franchise originale — si trova quindi nella posizione peculiare di dover decidere come presentare la propria stessa produzione alla considerazione dell’Academy.

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Perché questa questione conta davvero

Non si tratta di un dettaglio burocratico. La categoria in cui un film compete agli Oscar può determinarne le chances di vittoria, la visibilità durante la stagione dei premi e persino la percezione critica complessiva. Una sceneggiatura che concorre tra le originals si misura con lavori costruiti ex novo; una tra gli adattamenti entra in gara con film tratti da romanzi, articoli giornalistici, opere teatrali. I criteri di valutazione della giuria cambiano, e cambiano anche le aspettative del pubblico.

Il precedente del caso Barbie è utile ma non risolutivo: ogni film è una fattispecie a sé, e l’Academy ha la facoltà di esaminare i materiali e decidere caso per caso. La particolarità di I Play Rocky è che il soggetto — la scrittura di una sceneggiatura — è esso stesso un atto creativo documentato, non una storia romanzata liberamente. Questo rende il confine tra “originale” e “adattato” ancora più poroso.

Vale la pena seguire come Amazon MGM Studios sceglierà di posizionare il film nelle prossime settimane, con l’uscita in sala fissata al 20 novembre 2026. La strategia di campaigning che lo studio adotterà sarà già di per sé una risposta implicita alla domanda. Nel frattempo, Reuters ha documentato i contorni della storia reale che il film porta sullo schermo, confermando quanto la vicenda di Stallone si presti a una narrazione che è, essa stessa, una storia da underdog.

Che si parli di i play rocky come film o come caso studio sulla stagione dei premi, la doppia natura di quest’opera — racconto biografico e oggetto di dibattito categoriale — lo rende uno dei titoli più interessanti dell’autunno cinematografico. Farrelly ha costruito una carriera su storie di persone comuni che si trovano in situazioni straordinarie; questa volta, la situazione straordinaria riguarda anche il film stesso.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.