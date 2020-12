Doctor Strange 2: torna Rachel McAdams e confermata America Chavez

Rachel McAdmas tornerà nei panni dell’infermiera di Notte in Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia. Il sito Deadline conferma che l’attrice tornerà nei panni di Christine Palmer nel sequel Doctor Strange 2 che sarà diretto da Sam Raimi, regista della trilogia originale di Spider-Man.

Nei fumetti Palmer diventa l’Infermiera di Notte (Night Nurse), un dottore di molti degli eroi della Marvel. In precedenza Rosario Dawson ha già interpretato una versione del personaggio nelle serie tv Marvel di Netflix con apparizioni in Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders.

Oltre a McAdams torneranno anche Benedict Cumberbatch come Stephen Strange, Benedict Wong come Wong e Chiwetel Ejiofor come Karl Mordo. Tra i nuovi arrivi segnaliamo Elizabeth Olsen come Scarlet Witch dopo che l’attrice avrà ripreso il personaggio nella serie tv WandaVision di Disney + e a completare il cast c’è Xochitl Gomez (Il club delle babysitter) che interpreterà America Chavez aka Miss America, una supereroina ispanica LGBTQ proveniente da un altro universo dei fumetti. Creata da Joe Casey e Nick Dragotta, Chavez è la seconda incarnazione di Miss America dopo Madeline Joyce. Chavez è apparsa per la prima volta nell’albo Vengeance #1 (settembre 2011) prima di unirsi ai Giovani Vendicatori e successivamente ha avuto una sua serie in corso della scrittrice Gabby Rivera. Ricordiamo il recente casting di Kathryn Newton come Cassie Lang, figlia di Scott Lang, in Ant-Man 3 e che potrebbe avere un futuro nell’UCM simile ai fumetti diventando Ant-Girl aka Stinger, un altro membro dei Giovani Vendicatori, Marvel sta già pensando ad un futuro film ispirato al team di giovani Avengers?

Scott Derrickson doveva tornare a dirigere il sequel dopo aver diretto l’originale Doctor Strange del 2016, ma ha lasciato il progetto per divergenze creative con la Marvel, forse il contendere era su quanto horror infondere alla pellicola. A quel punto lo studio ha reclutato Sam Raimi che di horror ne sa qualcosina e che potrebbe rivelarsi perfetto per il mix di humour e horror che Marvel vorrebbe in “Doctor Strange 2”, poiché come insegnato da Thor: The Dark World, quando il tono s’incupisce troppo i fan dell’Universo Cinematografico Marvel non gradiscono.

Le riprese di “Doctor Strange 2” inizieranno a maggio a Londra e dintorni, dopo che Cumberbatch avrà terminato le riprese di Spider-Man 3. “Doctor Strange nel Multiverso della Pazzia” è previsto nei cinema per il 25 marzo 2022.