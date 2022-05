Doctor Strange e il Multiverso della Follia: replica da collezione del mistico Occhio di Agamotto

Marvel Doctor Strange e il Multiverso della Follia, recensione: Sam Raimi e Marvel per un rutilante connubio a tinte horror

Doctor Strange e il Multiverso della Follia ha debuttato in vetta alla classifica degli incassi italiani con un incasso di oltre otto milioni di euro, ma è da diversi mesi che l’hype creatosi per il film Marvel ha innescato una vera e propria mania per il Doctor Strange cinematografico interpretato da Benedict Cumberbatch, ma anche la bellissima e maledetta Scarlet Witch di Elizabeth Olsen ha imperversato su Twitter prima e dopo l’uscita del film.

Ora che “Doctor Strange e il Multiverso della Follia” è finalmente approdato nei cinema d’Italia, il film è stato ben accolto dalla critica, a parte qualche consueta voce fuori dal coro in cerca di attenzione, e amato dai fan che si sono riversati in massa nelle sale rimpinguando il box office italiano in evidente debito di ossigeno dopo l’uscita di Spider-Man: No Way Home.

Oggi vogliamo proporvi una replica da collezione (via Sideshow) di un oggetto legato indissolubilmente al Doctor Strange, trattasi del mistico Occhio di Agamotto noto nell’Universo Cinematografico Marvel anche come Gemma del Tempo.

Ospitato nell’Occhio di Agamotto dal primo stregone della Terra Agamotto, un Maestro delle Arti Mistiche può usare la Gemmadel Tempo (verde) per alterare e manipolare il tempo. In Doctor Strange, il dottor Stephen Strange trova l’Occhio di Agamotto e impara come usarlo per salvare la Terra da Dormammu intrappolandolo in un loop temporale finché il demone non abbandona i suoi piani per la Terra. Strange restituisce l’Occhio di Agamotto al complesso segreto dei Maestri delle Arti Mistiche Kamar-Taj a Kathmandu, in Nepal, anche se lo si vede indossarlo di nuovo nella scena dei titoli di coda, che si svolge durante Thor: Ragnarok.

Doctor Strange e il Multiverso della Follia: foto replica da collezione Occhio di Agamotto Guarda le altre 2 fotografie →

DIVENTA UN MAESTRO DELLE ARTI MISTICHE

Una straordinaria ricostruzione della potente reliquia del Docot Strange, migliorata! Realizzata con materiali di alta qualità, la collana replica “Occhio di Agamotto” ti ingannerà: potresti persino credere di avere in mano quella originale. Questo oggetto da collezione in edizione limitata è perfetto per i collezionisti di articoli e cimeli Marvel di alta qualità.

Completo di certificato di autenticità, questo “Eye of Agamotto” con licenza ufficiale è una delle migliori repliche di oggetti di scena disponibili. La collana è confezionata in una scatola da collezione Marvel dal design accattivante, che è timbrata con “Marvel Studios The Infinity Saga” e il logo Eye of Agamotto in lamina d’oro.

Questa collana della Gemma del Tempo di alta qualità completerà il tuo costume o cosplay di Doctor Strange realistico. Garantito per rendere impressionati e invidiosi gli altri cosplayer!

SI ACCENDE CON IL BAGLIORE DELLA GEMMA DEL TEMPO

Questa versione dell’Occhio di Agamotto si illumina di un verde brillante tramite un interruttore ON/OFF sul retro del ciondolo. Come una vera arma di saggezza, questa collana con ciondolo risplende di una luce mistica proprio come la gemma del Tempo dell’Universo Cinematografico Marvel. Lo splendido occhio verde lucido è realizzato con la migliore resina verde traslucida, mentre l’amuleto è realizzato in metallo robusto e resistente.

Il cordino della collana è realizzato con cinturini in finta pelle rossa e nera, che misurano circa 81 cm di lunghezza e l’amuleto misura circa 10 cm di larghezza, 7 cm di altezza e 0,5 cm di profondità.

DIVENTA LO STREGONE SUPREMO E IL CUSTODE DEL TEMPO

Anche se la nostra collana replica Occhio di Agamotto con licenza ufficiale potrebbe non essere in grado di aprire portali o leggere completamente le menti, è un regalo saggio da fare a un fan di Doctor Strange o a un appassionato di fumetti. Rendi il compleanno o la laurea di una persona cara estremamente “super” con questa collana con ciondolo appositamente progettata. Vedi, l’Occhio di Agamotto di Doctor Strange può QUASI aiutarti a leggere le menti.

È ora di prendere la tua collana Occhio di Agamotto e partire per un’avventura con lo stesso Maestro delle Arti Mistiche, il Doctor Strange! Abbiamo sentito che anche il resto degli Avengers potrebbe aver bisogno del tuo aiuto.