Doctor Strange nel Multiverso della Follia: nuova statua diorama di Benedict Cumberbatch

Doctor Strange nel Multiverso della Follia sta creando una fervida attesa, il prossima 4 maggio debutterà nei cinema italiani il secondo film in solitaria dello Stephen Strange di Benedict Cumberbatch dopo l’ospitata in Spider-Man: No Way Home dove ha contribuito a creare una frattura nel Multiverso con un incantesimo involontariamente sabotato da Peter Parker (Tom Holland) che poi dovrà sacrificare la sua intera esistenza nella memoria del mondo per chiudere la frattura e riportare tutto alla normalità.

In realtà la normalità durerà poco poiché bizzarre e inquietanti visioni infesteranno gli incubi di Doctor Strange che preannunciano terrificanti conseguenze del suo incantesimo che ancora devono manifestarsi, e che porteranno Strange ad esplorare il lato oscuro del Multiverso e a conoscere molte delle sue cosiddette “varianti”, che non sono propriamente tutte particolarmente amichevoli. Idem per chi seguirà Strange in questa battaglia per difendere i confini del Multiverso: il saggio e coraggioso Wong (Benedict Wong), l’ex stregone Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor), la potente e tormentata Wanda Maximoff / Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) e la nuova arrivata dell’Universo Cinematografico Marvel Xochitl Gomez, attrice canadese che vestirà i panni di America Chavez, supereroina in grado di aprire varchi nel Multiverso attraverso i quali viaggiare nelle varie realtà alternative.

In “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” dei Marvel Studios, l’MCU apre il Multiverso e spinge i suoi confini oltre quanto abbia mai fatto in passato. Viaggiate nell’ignoto con il Doctor Strange, il quale, con l’aiuto di vecchi e nuovi alleati mistici, attraversa le complesse e pericolose realtà alternative del Multiverso per affrontare un nuovo avversario misterioso. Il film è diretto da Sam Raimi (La trilogia di Spider-Man) e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carrol e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è di Michael Waldron (serie tv Loki).

Il sito Diamond Select Toys ha annunciato il pre-ordine di “Doctor Strange in the Multiverse of Madness – Doctor Strange Gallery Diorama”, una bellissima statua ricca di dettagli che ritrae lo stregone Marvel mentre lancia un incantesimo o quello che sembra un varco presumibilmente per accedere al Multiverso o a dimensioni magiche come la Dimensione Oscura o la Dimensione Specchio. Il modello è alto circa 25 cm e, come si puoi vedere dalle immagini alla fine di questo articolo, presenta dettagliate applicazioni di scultura e pittura. Questa non è la prima volta che Diamond realizza modelli di altissimo profilo ispirati all’universo Marvel, e questo sarà solo il primo di una serie dedicata a Doctor Strange nel Multiverso della Follia.

Una versione di Diamond Select Toys! Preparati ad entrare nel Multiverso! Il Dottor Stephen Strange attraversa un portale mistico in questo nuovissimo diorama gallery, ispirato al prossimo capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel! Con l’energia arancione che vortica intorno a lui, il mantello che svolazza al vento, lo Stregone Supremo è alto circa 15 cm e presenta dettagliate applicazioni di scultura e pittura. La confezione a colori presenta un blister con diorama a vista. Scolpito da Gentle Giant Studios!

