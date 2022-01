Wes Anderson ha annunciato il suo prossimo progetto cinematografico. Il sito Deadline riporta che il regista di The French Dispatch dirigerà un adattamento de Un gioco da ragazzi e altre storie, un’antologia di racconti di Roald Dahl, autore celebre per Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, Il GGG e Matilda. Il progetto è stato annunciato da Netflix che ha anche rivelato i primi casting che preannunciano un grande film: Benedict Cumberbatch nei panni di Sugar a cui si sono aggiunti Ralph Fiennes, Dev Patel e Ben Kingsley in ruoli non specificati.

La meravigliosa storia di Henry Sugar che da il titolo al progetto è uno dei racconti inclusi nella raccolta “Un gioco da ragazzi e altre storie” (The Wonderful Story of Henry Sugar and Six More) del 1977. L’antologia è composta da sette racconti scritti da Dahl, con due delle storie che sono autobiografiche e narrano di come Dahl è diventato scrittore, mentre l’altra descrive alcune delle esperienze di Dahl come un pilota di caccia nella Seconda guerra mondiale. Non è noto quali racconti oltre a “La meravigliosa storia di Henry Sugar” sono stati scelti, ma sappiamo che il film sarà composto da tre episodi in una modalità simile a quella adottata dai fratelli Coen con La ballata di Buster Scruggs.

Lo scorso anno Netflix ha acquisito l’intero catalogo di storie di Roald Dahl che vorrebbe approcciare a livello multimediale realizzando film, spettacoli, live-action, animazione, esperienze immersive, giochi e altro ancora. Alcuni degli altri progetti attualmente in fase di sviluppo includono la serie tv di Taika Waititi e Phil Johnston basata sul mondo di “Charlie e la fabbrica di cioccolato” e un adattamento di “Matilda The Musical”.

Wes Anderson ha già un progetto in uscita dal titolo Astroid City, attualmente in post-produzione, e pare si tratti di una storia d’amore ambientata in Europa, il film è stato girato nel comune Chinchón a Madrid. La produzione di “The Wonderful Story of Henry Sugar” dovrebbe iniziare la prossima settimana a Londra.

Il libro originale

Il volume “Un gioco da ragazzi e altre storie” raccoglie sette storie di Roald Dahl: “Un gioco da ragazzi” è il suo primo racconto e parla del suo incidente di volo; “Il tesoro di Midenhall” è la storia (vera) della scoperta di un tesoro romano nella campagna inglese; in “La meravigliosa storia di Henry Sugar” il protagonista impara a vedere senza usare gli occhi e sbanca i casinò di tutto il mondo. Altri personaggi importanti sono i violenti teppisti del “Cigno” e “L’autostoppista”, dotato di poteri magici. In “Un colpo di fortuna” Dahl ripercorre i fortuiti eventi che lo portarono a diventare scrittore.

Film tratti da opere di Roald Dahl

Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971) dall’omonimo romanzo del 1964.

Il mio amico gigante (1989), film d’animazione dal romanzo Il GGG del 1982.

Chi ha paura delle streghe? (1990) dal romanzo Le streghe del 1983.

Matilda 6 mitica (1996) dal romanzo Matilda del 1988.

James e la pesca gigante (1996) dall’omonimo romanzo del 1961.

La fabbrica di cioccolato (2005) dall’omonimo romanzo del 1964.

Fantastic Mr. Fox, regia di Wes Anderson (2009) dal romanzo Furbo, il signor Volpe del 1970.

Il GGG – Il grande gigante gentile (2016) dal romanzo Il GGG del 1982.

Le streghe (2020) dal romanzo Le streghe del 1983.