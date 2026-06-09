Don Matteo 16, anticipazioni sulla nuova stagione: uno dei protagonisti morirà?

I fan di Don Matteo possono tirare un sospiro di sollievo, almeno in parte con la sedicesima stagione della storica fiction di Rai 1.Dopo il finale della quindicesima stagione, che ha lasciato aperte diverse questioni narrative, iniziano già a emergere le prime indiscrezioni su quello che potrebbe accadere nei prossimi episodi.Secondo quanto spiegato da Mario

I fan di Don Matteo possono tirare un sospiro di sollievo, almeno in parte con la sedicesima stagione della storica fiction di Rai 1.

Dopo il finale della quindicesima stagione, che ha lasciato aperte diverse questioni narrative, iniziano già a emergere le prime indiscrezioni su quello che potrebbe accadere nei prossimi episodi.

Secondo quanto spiegato da Mario Ruggeri, supervisore alla sceneggiatura della serie, la produzione è ancora in una fase di valutazione. La decisione definitiva dipenderà da diversi fattori, a partire dai risultati ottenuti dall’ultima stagione e dalle riflessioni che verranno fatte nelle prossime settimane. Tuttavia, lo stesso Ruggeri ha lasciato intendere che immaginare una Rai senza Don Matteo appare piuttosto difficile.

La serie, infatti, continua a rappresentare uno dei pilastri della fiction italiana. Da oltre venticinque anni accompagna il pubblico di Rai 1 e, anche dopo il passaggio di testimone da Terence Hill a Raoul Bova, ha mantenuto una forte capacità di attrazione.

Se arriverà il via libera, la scrittura dei nuovi episodi dovrebbe iniziare tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027, mentre la messa in onda potrebbe slittare direttamente al 2028, seguendo il tradizionale intervallo biennale tra una stagione e l’altra.

Don Massimo resta al centro della storia

Un elemento sembra già abbastanza chiaro: il personaggio interpretato da Raoul Bova continuerà a essere il fulcro della narrazione.

Gli autori ritengono che Don Massimo abbia ancora molte sfaccettature da mostrare. A differenza del Don Matteo interpretato da Terence Hill, il sacerdote arrivato a Spoleto porta con sé un passato più complesso e diversi conflitti interiori che potrebbero offrire nuovi spunti per il racconto.

La sfida sarà trovare il giusto equilibrio tra l’approfondimento del personaggio e il rischio di svelarne troppo rapidamente ogni aspetto. È proprio su questo punto che gli sceneggiatori stanno riflettendo in vista della possibile nuova stagione.

Tra gli argomenti che più hanno acceso il dibattito tra gli spettatori c’è la tormentata relazione tra Diego e Giulia, interpretati rispettivamente da Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini.

Il loro futuro resta tutto da scrivere. Gli autori non hanno escluso un ritorno dei due personaggi, ma molto dipenderà dalla capacità di trovare nuove dinamiche capaci di coinvolgere il pubblico. La scelta di creare distanza tra i due, infatti, non sarebbe casuale: nelle grandi fiction seriali, spesso la fase di costruzione di una storia d’amore risulta più interessante della sua stabilizzazione.

Il sogno dei fan: il ritorno di Terence Hill

C’è poi una possibilità che continua a far sognare gli appassionati storici della serie. Ruggeri ha ammesso che esistono alcune idee per riportare sullo schermo Terence Hill, magari attraverso una partecipazione speciale o un episodio evento. Nulla di concreto, almeno per ora, ma l’ipotesi non è stata esclusa.

Tra questioni produttive, disponibilità dell’attore e scelte narrative, la strada è ancora lunga. Eppure il semplice fatto che gli autori continuino a parlarne dimostra che il legame tra Don Matteo e il pubblico resta fortissimo.

In attesa dell’annuncio ufficiale della Rai, una cosa sembra certa: il mondo di Don Matteo non ha ancora esaurito le sue storie.