Donnie Yen in trattative per dirigere e interpretare uno spin-off su Caine, il killer non vedente di “John Wick 4”

Donnie Yen, leggenda delle arti marziali e noto al grande pubblico per il ruolo del maestro Yip Man, potrebbe tornare nel franchise di John Wick per riprendere il ruolo di Caine, l’assassino non vedente che l’attore cinese ha interpretato in John Wick 4.

Parlando con il sito Collider, l’attore ha recentemente confermato di essere in trattative per dirigere un progetto incentrato proprio sul personaggio sopravvissuto alla mattanza del quarto film.

È vero. Penso che sia i fan che lo studio vogliano che ciò accada, e vedremo. Non lo so. Posso solo dirti questo. Ma sì, ne stiamo parlando, e ne stiamo parlando dettagliatamente. Vedremo cosa accadrà.

in “John Wick 4” Caine, un assassino non vedente membro della Gran Tavola e vecchio amico di Wick, si ritrova costretto a tornare in azione dopo il suo ritiro per uccidere John, e tenere al sicuro la figlia sotto minaccia. Lo spin-off prenderà il via dopo gli eventi mostrati in una scena dopo i titoli di coda di “John Wick 4”, in cui Caine è a Parigi dove riabbraccia ritrova sua figlia, ma su di loro incombe minacciosa Akira (Rina Sawayama), l’ex concierge dell’Osaka Continental lo ha rintracciato e coltello alla mano è in cerca di vendetta per la morte del padre Koji (Hiroyuki Sanada).

Yen ha parlato in precedenza della sua esperienza in “John Wick 4” definendola “straordinaria” e ha elogiato il regista Chad Stahelski e i produttori Basil Iwanyk ed Erica Lee per la cura con cui creano scene di azione: “emozionanti, inventive e artistiche”.

Ricordiamo che Yen ha già interpretato un personaggio esperto di arti marziali e non vedente, il guerriero devoto alla Forza Chirrut Îmwe nello spin-off Rogue One: A Star Wars Story, mentre la sue esperienza dietro la macchina da presa registra sei film diretti e interpretati dallo stesso Yen, di cui quattro girati negli anni ’90. I titoli più recenti sono il wuxia Sakra (2023) basato sul racconto “Demi-Gods and Semi-Devils” di Jin Yong e il thriller d’azione The Prosecutor uscito a Hong Kong lo scorso dicembre, con Yen nei panni d un pubblico ministero che rischia la vita e la carriera per aiutare un imputato accusato ingiustamente.

La sceneggiatura dello spin-off su Caine è di Robert Askins (The Umbrella Academy e The Son) e le riprese dovrebbero iniziare a Hong Kong quest’anno.

Nel frattempo il 6 giugno debutterà nei cinema americani Ballerina, lo spin-off con Ana de Armas nei panni di un’assassina addestrata dalla Ruska Roma in missione di vendetta, è ambientato tra gli eventi di “John Wick 3” e “John Wick 4”. Il cast stellare include Keanu Reeves, Ian McShane, Anjelica Huston, Norman Reedus e il compianto Lance Reddick in una delle sue ultime interpretazioni.