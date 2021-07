John Wick 4: nel cast anche Scott Adkins e Hiroyuki Sanada

Casting news per John Wick 4, il sito Deadline riporta che l’attore e artista marziale Scott Adkins (Ip Man 4) è in trattative per recitare nel sequel con protagonista Keanu Reeves, a cui si è recentemente unito anche l’attore giapponese Hiroyuki Sanada visto di recente nel reboot di Mortal Kombat nei panni di “Scorpion”.

Adkins e Sanada andranno ad unirsi ad un cast che oltre al ritorno di Keanu Reeves e Laurence Fishburne già include Bill Skarsgård meglio noto per il ruolo del Clown Pennywise nell’horror campione d’incassi IT e Donnie Yen, una leggenda dei film di arti marziali noto per aver interpretato il leggendario maestro di kung fu Ip Man nell’omonima serie di film. Il cast al momento è completato da Rina Sawayama (Turn Up Charlie, The Cat in Their Arms), Shamier Anderson (Awake, Estraneo a bordo) e Ryan Castle (The Brothers, Bad Boys for Life).

Lo stuntman Chad Stahelski che ha firmato per dirigere l’adattamento live-action del videogioco Ghost of Tsushima e il reboot di Highlander torna alla regia e dirige da una sceneggiatura di Michael Finch (Predators, American Assassins) e Shay Hatten (John Wick 3, Army of the Dead), basata su personaggi creati da Derek Kolstad (Io sono nessuno, The Falcon and the Winter Soldier).

Vedremo Adkins prossimamente in due film d’azione, da protagonista in One Shot e al fianco di Dolph Lundgren in Castle Falls entrambe pellicole in fase di post-produzione. L’attore è attualmente impegnato sul set di Day Shift, la commedia horror con vampiri di Netflix che vede protagonista l’attore premio Oscar Jamie Foxx.

Il terzo film “Parabellum” in origine doveva essere il capitolo conclusivo di una trilogia pianificata, ma i 326 milioni di dollari incassati nel mondo dal terzo capitolo sono diventati una spinta per Reeves e lo studio a riportare il killer in pensione per altri due nuovi film: John Wick: Capitolo 4 e John Wick: Capitolo 5 che saranno girati back-to-back con il quarto film che uscirà nelle sale il 27 maggio 2022.