Don’t Look Up: nuova clip in italiano e tutte le anticipazioni sul film Netflix

Il 24 dicembre debutterà su Netflix Don’t Look Up, la nuova epica commedia corale di Adam McKay già regista de La grande scommessa e Vice – L’uomo nell’ombra. Il film racconta la storia di due modesti astronomi che partecipano ad un gigantesco tour mediatico per avvertire l’umanità di una cometa in avvicinamento che distruggerà il pianeta Terra.

Cast e trama

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence), una studentessa di astronomia, e il suo professore, il dottor Randall Mindy (Leonardo DiCaprio), fanno la sorprendente scoperta di una cometa in orbita all’interno del sistema solare. Il problema è che è in rotta di collisione diretta con la Terra. L’altro problema? A nessuno sembra interessare davvero. Si scopre che avvertire l’umanità di un killer di pianeti delle dimensioni dell’Everest è un fatto scomodo da navigare. Con l’aiuto della dottoressa Oglethorpe (Rob Morgan), Kate e Randall intraprendono un tour mediatico che li porta dall’ufficio di un indifferente presidente Orlean (Meryl Streep) e di suo figlio adulatore e capo dello staff, Jason (Jonah Hill), alle onde radio di The Daily Rip, uno spettacolo mattutino allegro condotto da Brie (Cate Blanchett) e Jack (Tyler Perry). Con solo sei mesi prima dell’impatto della cometa, gestire il ciclo di notizie di 24 ore e attirare l’attenzione del pubblico ossessionato dai social media prima che sia troppo tardi si rivela incredibilmente comico: cosa ci vorrà per convincere il mondo a guardare in alto?

Il cast del film include Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence, con Rob Morgan, Jonah Hill, Mark Rylance, Tyler Perry, Timothée Chalamet, Ron Perlman, Ariana Grande, Scott Mescudi, Himesh Patel, Melanie Lynskey, Michael Chiklis, Tomer Sisley, con Cate Blanchett e Meryl Streep.

Don’t Look Up – trailer e video

Primo teaser trailer italiano pubblicato l’8 settembre 2021

Prima clip in italiano pubblicata il 26 settembre 2021

Curiosità

Il regista Adam McKay ha un ricco curriculum di commedie (Anchorman 1 & 2, Ricky Bobby, Fratellastri a 40 anni, I poliziotti di riserva).

McKay ha scritto la parte di Dibiasky appositamente per Jennifer Lawrence. Ha trascorso quattro o cinque mesi ad esaminare le idee con Leonardo DiCaprio, modificando la sceneggiatura prima di firmare definitivamente.

Il cast vanta cinque vincitori dell’Oscar: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep e Mark Rylance; due candidati all’Oscar: Timothée Chalamet e Jonah Hill; e un destinatario dell’Oscar umanitario Jean Hersholt: Tyler Perry. Il cast include anche due vincitrici del Grammy: Ariana Grande e Kid Cudi.

Adam McKay originariamente aveva pianificato di realizzare il film per la Paramount Pictures prima che fosse acquisito da Netflix nell’aprile 2020.

Meryl Streep e Leonardo DiCaprio hanno già recitato insieme in La stanza di Marvin (1996). Leonardo DiCaprio e Jonah Hill hanno già recitato insieme in Django Unchained (2012) e The Wolf of Wall Street (2013). Leonardo DiCaprio e Cate Blanchett hanno già recitato insieme in The Aviator (2004). Meryl Streep e Timothee Chalamet hanno già recitato in Piccole donne (2019).

“Don’t Look Up” è il secondo film in cui il personaggio di Meryl Streep ha il cognome Orlean, l’altro è in Il ladro di orchidee (2002).

Chris Evans era stato precedentemente scelto per interpretare il ruolo di Mark Rylance.

“Don’t Look Up” è il secondo film di Leonardo DiCaprio dalla vittoria dell’Oscar per Revenant – Redivivo (2015). Il primo è stato C’era una volta a Hollywood (2019), per il quale ha ricevuto una nomination all’Oscar.

Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet, Mark Rylance e Himesh Patel sono apparsi tutti in un film di Christopher Nolan: DiCaprio in Inception (2010), Patel in Tenet (2020), Rylance in Dunkirk (2017) e Chalamet in Interstellar (2014).

Adam McKay e Jennifer Lawrence stanno anche lavorando al film biografico Bad Blood su Elizabeth Holmes.

Tyler Perry e Adam McKay hanno già collaborato in “Vice – L’uomo nell’ombra” (2018).

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore e pianista Nicholas Brittell nominato due volte al Premio Oscar per le colonne sonore di Moonlight e Se la strada potesse parlare. Brittell e il regista Adam McKay hanno già collaborato per “La grande scommessa” e “Vice – L’uomo nell’ombra”. Altri crediti di Brittell includono musiche per Crudelia, Il re, La battaglia dei sessi e Free State of Jones.

Il brano che accompagna il trailer di "Don't Look Up" è "Run For Your Life" di The Seige.

Foto e poster