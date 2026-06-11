Dopo tanti anni arriva il sequel di uno dei film più amati (finalmente)

A volte i sequel restano intrappolati per anni nel limbo delle promesse. Poi, all’improvviso, qualcosa si muove.

È quello che sta accadendo a They Follow, seguito dell’acclamato horror cult It Follows, che dopo una lunga attesa torna a far parlare di sé con due novità destinate a cambiare le carte in tavola.

La prima riguarda il cast: l’attrice britannica Naomi Ackie sarebbe vicina a entrare ufficialmente nel progetto accanto alla protagonista storica Maika Monroe. La seconda è forse ancora più intrigante: la storia sarà ambientata circa dieci anni dopo gli eventi del film originale.

Quando uscì nel 2014, It Follows riuscì nell’impresa di diventare uno dei fenomeni horror più discussi della sua generazione. Con un budget contenuto e un’idea tanto semplice quanto inquietante, il regista David Robert Mitchell costruì un incubo moderno capace di lasciare il segno.

La trama ruotava attorno a una misteriosa entità soprannaturale che perseguitava le sue vittime senza sosta, avanzando lentamente ma inesorabilmente. Un concetto che ha trasformato il film in un piccolo classico contemporaneo e che ancora oggi viene citato tra le opere horror più influenti degli ultimi vent’anni.

Per questo motivo l’annuncio di un seguito aveva immediatamente acceso l’entusiasmo dei fan. Tuttavia, tra rinvii e silenzi, il progetto era rimasto avvolto nell’incertezza.

Naomi Ackie pronta a entrare nell’universo di It Follows

L’ingresso di Naomi Ackie rappresenta uno dei cambiamenti più significativi emersi finora. L’attrice si è fatta notare negli ultimi anni grazie a produzioni importanti come Mickey 17 e Blink Twice, costruendosi una reputazione solida grazie a interpretazioni intense e versatili.

Il suo ruolo non è stato ancora rivelato, ma la presenza di un nome così forte lascia intuire che il sequel potrebbe ampliare notevolmente il proprio universo narrativo rispetto al primo capitolo.

Accanto a lei tornerà Maika Monroe, volto simbolo della saga e interprete di Jay, la giovane donna che nel film originale si ritrovava perseguitata dalla terrificante presenza.

La scelta di ambientare They Follow dieci anni dopo il primo film potrebbe rivelarsi decisiva. Non si tratta soltanto di giustificare il tempo trascorso nella realtà, ma di creare una nuova prospettiva sulla maledizione che aveva terrorizzato il pubblico.

Cosa è accaduto a Jay in questi anni? L’entità è stata davvero fermata? Oppure ha continuato a muoversi nell’ombra, passando da una vittima all’altra?

Sono domande che alimentano le teorie dei fan da mesi e che potrebbero finalmente trovare risposta sul grande schermo.

L’horror che vuole tornare protagonista

Negli ultimi anni il cinema horror ha vissuto una nuova stagione d’oro, tra franchise rilanciati e opere originali capaci di sorprendere il pubblico. In questo contesto, il ritorno di They Follow assume un significato particolare.

Il primo film non puntava sugli effetti speciali o sugli spaventi facili. Faceva leva sull’ansia, sul senso di inevitabilità e sulla paura costante di essere osservati. Elementi che oggi risultano forse ancora più attuali rispetto al 2014.

Con Naomi Ackie pronta a unirsi al cast e con una storia ambientata un decennio dopo gli eventi originali, il sequel sembra intenzionato a fare molto più che riproporre una formula vincente. L’obiettivo appare chiaro: trasformare un cult moderno in una vera saga horror capace di parlare a una nuova generazione di spettatori.