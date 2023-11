Doppia Coppia: trailer e poster della commedia di Igor Biddau (Al cinema dal 30 novembre)

Dal 30 novembre nei cinema con Time Multimedia Doppia Coppia, la commedia romantica di Igor Biddau che racconta la fiaba della prima principessa azzurra della storia.

La trama ufficiale: Fernanda è una donna realizzata che lavora come guida nelle escursioni trekking e questo le permette di vivere in mezzo alla natura, come lei ama fare. Non sente l’esigenza di avere al suo fianco un uomo, ma ha, però, un amico speciale: Vincenzo. Lui, single convinto e appassionato rubacuori, parla spesso della sua scelta di essere libero di godersi ogni occasione e non dovere rendere conto a nessuno. Fernanda ha pure un’amica di nome Anna, appassionata di sesso al confine con la ninfomania, la quale invece desidera una relazione stabile. Vincenzo ha a sua volta un amico, Tonino, che ha in comune con Anna l’essere ancora in cerca dell’anima gemella, nonostante la sequela di delusioni finora collezionate, anche se li suo rapporto col sesso è all’estremo opposto di come lo vive lei. Tonino e Anna non si sono mai incontrati, mentre Fernanda e Vincenzo si conoscono da anni e la loro amicizia non è mai sfociata in qualcosa di più, nonostante siano in perfetta sintonia e trascorrano insieme molti periodi dell’anno, data la passione per il trekking che il accomuna. Ed è proprio durante una di queste uscite che Fernanda gli parla di Anna, e del fatto che la sua amica a sua volta fatichi a trovare compagnia maschile, essendo eccentrica e avendo manie alquanto discutibili. Durante la chiacchierata, mentre camminano nei boschi, Vincenzo e Fernanda si rendono conto che Tonino e Anna hanno davvero troppe cose in comune, è quasi incredibile: sembrano fatti l’uno per l’altra oltre ogni dubbio. Decidono quindi di iniziare a tramare per farli conoscere. Idue però non ne vogliono sapere: sono rimasti troppo scottati dalle ultime vicissitudini ma, dopo una pesante opera di convincimento, riescono a farsi raggiungere nel punto in cui si trovano Vincenzo e Fernanda: la meravigliosa località di Vallombrosa nel reggellese, il paradiso degli escursionisti. “Il luogo perfetto per innamorarsi, come recita lo slogan. Iquattro iniziano la loro settimana di vacanza dividendosi tra le passeggiate nei boschi e le cene nella pittoresca frazione di Saltino, una località suggestiva che pare rimasta bloccata nel 1920, e arrivano quasi subito a formare le due coppie. Fernanda e Vincenzo, infatti, cercano in tutti i modi di lasciare Anna e Tonino da soli per più tempo possibile, affinché i due si conoscano meglio e per poter tramare li passo successivo alle loro spalle.