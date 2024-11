Dove osano le cicogne: primo poster del debutto al cinema da protagonista del comico Angelo Pintus diretto da Fausto Brizzi

A Capodanno 2025, con anteprima il 31 dicembre in alcuni cinema selezionati, il debutto al cinema da protagonista assoluto del comico Pintus.

Svelato il teaser poster del film Dove osano le cicogne, una nuova commedia in uscita per Capodanno e Vigilia che segna il debutto al cinema da protagonista assoluto del comico e attore Angelo Pintus.

Pintus arriva in sala con un film scritto da lui stesso, insieme con Herbert Simone Paragnani, Gianluca Belardi e Fausto Brizzi che ne firma la regia.

Pintus sarà affiancato dagli attori Marta Zoboli, Beatrice Arnera, Andrea Perroni, Tullio Solenghi, Imma Piro e Maria Amelia Monti con la partecipazione di Antonio Catania.

Un saluto da Pintus via Instagram…

Per l’occasione, nel suo inconfondibile stile comico, Angelo Pintus ha realizzato un breve video di presentazione che ha condiviso sul suo account Instagram.

Angelo Pintus – Note biografiche

Triestino di nascita, inizia negli anni novanta a lavorare in Valtur come animatore.

Nel 2000 inizia a lavorare in radio a Milano con Max Vitale.

Dal 2009 è presenza fissa di Colorado.

Ma è nel 2013 che la vita cambia: inizia la prima Tournée teatrale in giro per l’Italia “ 50 Sfumature di… Pintus “: In pochi mesi più di 100 spettacoli con oltre di 120.000 spettatori.

Il 20 Dicembre 2015 al Forum di Assago, dove si aspettano per quella sera più di 8.000 persone, Angelo Pintus tiene uno spettacolo speciale “Pintus@Forum” che viene ripreso per la TV.

Nel 2014 viene chiamato da Paolo Ruffini per il suo secondo film “Tutto molto bello”. Nello stesso anno gira un episodio del film “ Ma tu… di che segno 6?” in coppia con Vincenzo Salemme per la regia di Neri Parenti.

Nel 2016 interpreta un tassista in On Air – Storia di un successo, il film biografico sul conduttore radiofonico Marco Mazzoli, creatore del programma Lo Zoo di 105

“Dove osano le cicogne” è prodotto da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited, PiperFilm e Filippo Cipriano per Lovit in collaborazione con Netflix e distribuito da PiperFilm.

Il film sarà nei cinema dal 1° gennaio 2025 e in anteprima in alcuni cinema selezionati dal 31 dicembre.

Dove osano le cicogne – Il primo teaser poster del film