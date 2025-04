Dove vive Francesca Chillemi, la casa da sogno nel cuore di Roma

Francesca Chillemi, protagonista di Che Dio ci aiuti, vive in un bellissimo appartamento nel cuore di Roma: la vista è spettacolare.

Francesca Chillemi è tra le attrice di maggiore successo del panorama televisivo. Protagonista di diverse fiction ha dimostrato di avere talento sul set, personificando i tanti personaggi che ha interpretato. Ex Miss Italia 2003, Francesca ha un vasto seguito di pubblico che ama il suo modo di fare diretto, spontaneo e a tratti ingenuo. Caratteristiche che l’associano al suo ruolo di Azzurra Leonardi in Che Dio ci aiuti, dove è presente sin dal debutto.

Nel corso delle varie stagioni Azzurra è cresciuta, è cambiata e ha assunto un ruolo primario. Oggi ha raccolto il testimone da Elena Sofia Ricci, che ha abbandonato il ruolo di Suor Angela. Francesca è molto legata ad Azzurra che per certi versi le somiglia. L’attrice di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) oggi ha lasciato la sua città di origine per realizzarsi professionalmente e da diversi anni vive a Roma, città che le ha permesso di gestire al meglio gli impegni di lavoro e anche di affermarsi come artista.

La Chillemi è infatti impegnata su più fronti e ha recitato in serie tv di successo tra cui Viola come il mare, inoltre è molto attiva sui social dove condivide diversi momenti del suo lavoro. La casa dell’attrice si trova in una zona residenziale della capitale, è un’area centrale ma lontana dal caos cittadino. Inoltre è caratterizzata da un arredamento moderno, di designer e pregiato. Di seguito alcune caratteristiche dell’abitazione dell’iconica Suor Azzurra.

Francesca Chillemi, la bellissima casa dell’attrice nel centro di Roma

La bellissima casa di Francesca Chillemi si trova al centro della capitale. E’ un immobile prestigioso che ha una bellissima vista panoramica su San Pietro. La suddivisione dell’appartamento, così come l’arredo è stato pensato per dare vita ad ambienti pratici e funzionali: la semplicità sembra essere la caratteristica principale dell’abitazione, che non manca di complementi di pregio e di un designer moderno e contemporaneo. Diverse le immagini che Francesca Chillemi ha condiviso sul suo profilo Instagram che la ritraggono nel suo appartamento.

Le nuances delle pareti sono chiare, e i pavimenti sono in parquet color miele, che rende gli spazi più luminosi e accoglienti. In una recente intervista l’attrice ha parlato proprio della sua abitazione: “La mia nuova casa mi ha trasmesso serenità. Sono subito entrata in connessione con l’ambiente interno e ho percepito molta positività.” Nonostante la semplicità degli arredi e la condivisione di alcuni spazi, nel salotto della Chillemi sono presenti i divani Lunami di Kartell, i cuscini e lo sgabello in lana di Marni Home.

Infine la cucina è color carta da zucchero, nuance decisamente calda. La stanza, molto amata dall’attrice, è arredata in modo funzionale e pratico, ricca di diversi accessori. Anche se a saltare agli occhi sono i pensili alti, l’isola e le diverse vetrine.

Francesca Chillemi vita privata: chi è il nuovo compagno

Per diversi anni Francesca Chillemi è stata legata all’ imprenditore figlio di Franco Rosso, patron di Diesel e padre della figlia Rania di 8 anni. I due hanno vissuto una storia intensa e sincera, ma lo scorso anno il gossip ha parlato di una crisi in corso. Poi nell’estate 2024 l’attrice è stata paparazzata con l’armatore Eugenio Grimaldi.

Gli scatti che li ritraggono insieme sono stati pubblicati dal magazine Chi e non lasciano dubbi sul rapporto confidenziale esistente fra loro. Ufficialmente l’attrice non ha rilasciato nessuna dichiarazione, entrambi hanno evitato di alimentare il gossip. I due si sarebbero conosciuti ad una cena di amici comuni a Palermo e sin da subito è scattato il feeling. Lui è reduce dalla fine di un matrimonio che era in crisi da tempo, unione da cui sono noti tre figli.