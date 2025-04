Dove vivono George Clooney e la moglie Amal: la casa da sogno a New York

George Clooney e la moglie Amal abitano in una splendida casa a New York: un appartamento da sogno dotato di ogni comfort

George Clooney è tra gli attori più amati dal pubblico. Ha ottenuto fama e successo internazionale grazie ad interpretazioni che hanno messo in evidenza il suo talento. Professionale, attento e collaborativo sul set, Clooney è un’artista versatile e eclettico in grado di recitare in ruoli drammatici, ma anche comici. Spesso è stato protagonista di commedie che si sono rivelate un successo. Clooney ha intrapreso la carriera artistica giovanissimo, ma è grazie al ruolo del pediatra in E.R. medici in prima linea che si è conquistato il titolo di star.

Bellissimo e sensuale George Clooney è stato più volte definito un sex symbol e gli sono stati attribuiti diversi flirt. Per anni si è dichiarato single e poco interessato alla vita di coppia. Ha avuto anche una storia importante con Elisabetta Canalis, relazione pubblicizzata sotto i riflettori e per molti creata ad arte. Dopo la rottura con l’ex velina l’attore ha conosciuto Amal Alamuddin, avvocato di successo, e oggi sua moglie.

La coppia ha avuto due bellissimi gemellini ed è affiatata. L’amore fra i due appare solido, tanto che difficilmente sono finiti al centro del gossip internazionale. L’attore e Amal hanno scelto di vivere a New York, in una splendido appartamento che si trova all’ultimo piano di un’edificio prestigioso e di recente costruzione. L’immobile è situato nel quartiere di Manhattan e il palazzo è stato progettato e costruito da Norman Foster, tra gli architetti più noti al mondo.

L’appartamento di lusso di George Clooney e Amal a Manhattan

La casa di George Clooney e Amal è davvero bellissima. E’ un appartamento di lusso dotato di ogni comfort, è situato al 49° piano del grattacielo al 100 East 53rd Street a Midtown Manhattan, realizzato tutto in vetro. Il costo si aggira intorno ai 15 milioni di dollari. Sembra inoltre che l’attore mirasse all’attico, ma il prezzo era troppo alto e la star di Hollywood ha fatto un passo indietro.

La superficie dell’immobile è di circa 300 m² ben distribuiti. Sono presenti diverse stanze e bagni e anche la sala living è molto grande. L’appartamento è luminoso e accogliente e arredato in stile decisamente moderno. Prevalgono i colori chiari e le nuances sul bianco e crema. Non mancano i tocchi di colore come i tessuti dei divani. Inoltre nel salotto sono presenti oggetti di arredo di valore come una statua in bronzo. I pavimenti sono realizzati com marmi pregiati e l’illuminazione di ogni stanza è bene curata. I bagni sono in ceramica e in legno e in uno è presente anche un vasca tonda.

George Clooney e Amal: tutti i comfort dell’appartamento di New York

La residenza di George Clooney e Amal a New York è davvero sofisticata, dagli scatti condivisi in rete si percepiscono i dettagli di lusso tuttavia appare una dimora accogliente. Tra i comfort di cui è dispone l’appartamento c’è la piscina di 60m con spa e bagno turco, la sala yoga, le camere pilates, la biblioteca e un ristorante: tutti servizi presenti al primo piano del grattacielo.

La struttura dispone anche di un grande magazzino dove i vari inquilini possono riporre le loro cose. Nel prestigioso palazzo ci sono 94 appartamenti, ma per il momento i Clooney sono gli unici vip. Tuttavia è abitato da personaggi in vista del mondo della cultura, finanza e politica. Non è escluso che nei prossimi mesi altri volti di Hollywood decidano di avere Clooney come vicino.