Dreamcatcher: trailer del thriller-horror con Lou Ferrigno Jr. e Zachary Gordon

Disponibili un trailer ufficiale e una locandina di Dreamcatcher, un thriller-horror indipendente incentrato su due sorelle e un gruppo di loro amici che dopo un’esperienza traumatica partecipando ad un festival di musica dance underground che dura 48 ore e si trasforma in un vortice di violenza e caos. Il film ci ha ricordato il thriller-horror “Deliria” di Michele Soavi, in cui un serial-killer mascherato faceva strage in un teatro.

La trama ufficiale:

Dylan, noto ai suoi fan come DJ Dreamcatcher, è sull’orlo della celebrità globale. Tutto cambia la notte di Cataclysm, un festival di musica underground, dove due sorelle separate da tempo e i loro amici incontrano Dylan. Dopo un evento raccapricciante alimentato dalla droga, le cose iniziano a trasformarsi in un vortice di violenza e caos che si dipana per 48 lunghe ore.

Il cast del film include Lou Ferrigno Jr., il figlio del famoso culturista e attore è noto per il ruolo di Rocker nella serie tv S.W.A.T.; Zachary Gordon protagonista di tre film della serie Diario di una schiappa, Travis Burns (Una principessa a Natale), Blaine Kern III (The Walking Dead), Olivia Sui (Il Sonnambulo), Emrhys Cooper (The Alcatraz Project), Adrienne Wilkinson (Xena: Principessa guerriera), Niki Koss (Il lato oscuro della rete), Krystal Vayda (Charlie, Trevor and a Girl Savannah), Ben J. Pierce (Slash) e Al Calderon (Detachment – Il distacco).

“Dreamcatcher” è scritto e diretto dal regista americano Jacob Johnston, che debuttato alla regia dopo aver realizzato un paio di cortometraggi, la commedia Ticket Like a Man e l’horror Kadence entrambi del 2016. I crediti di Johnston includono anche collaborazioni come “visual development producer” per la Marvel, con il regista che ha collaborato ad un quindicina di film dell’Universo Cinematografico Marvel tra cui Guardiani della Galassia, Spider-Man: Far From Home e il blockbuster Avengers: Age of Ultron.

Prodotto da Brandon Michael Vayda e Krystal Vayda, “Dreamcatcher” debutterà negli Stati Uniti direttamente in VOD a partire dal 5 marzo 2021.

Fonte: YouTube