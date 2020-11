Disponibile un trailer, via 4Digital Media, di Dune Drifter, un survival-thriller di fantascienza indipendente transitato al FrightFest di Londra e al Trieste Science + Fiction Festival. Nonostante il logo sul poster strizzi l’occhio graficamente al classico Dune, questo nuovo thriller fantascientifico non ha nulla a che fare con il nuovo adattamento di Denis Villeneuve (Blade Runner 2049) e nenche più in generale con il cult di Frank Herbert.

La trama del film si svolge subito dopo una devastante battaglia spaziale orbitale in cui la sopravvissuta di un caccia stellare precipitato deve attraversare l’ambiente ostile di un pianeta desolato per salvarsi prima che il suo supporto vitale termini.

La trama ufficiale:

Durante una battaglia spaziale orbitale in corso per l’umanità, un gruppo di piloti di caccia spaziali esordienti viene inviato per unirsi alla battaglia contro un’armata di navi nemiche imbattibili. Quando il pilota apprendista e il suo artigliere vengono abbattuti, riescono a schiantarsi su un vicino pianeta desolato. Con l’artigliere ferito a morte e il suo supporto vitale destinato a durare solo due giorni, l’unica opzione del nostro pilota (Phoebe Sparrow) è riparare la sua nave. L’improvvisa comparsa di un’imbarcazione nemica offre la risposta, ma mentre il pilota cerca parti da utilizzare sulla propria nave è inorridito nel vedere un altro sopravvissuto; un soldato alieno nemico che non ha intenzione di lasciarla scappare.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il cast di “Dune Drifter” include Phoebe Sparrow nei panni della sopravvissuta di nome Adler affiancata da Daisy Aitkens, Simon Dwyer-Thomas, Alastair Kirton, Richard Corgan, Marcus Shakesheff e Charlotte Mounter.

Il film è scritto e diretto dal regista indipendente britannico Marc Price alla sua prima incursione nel genere fantascientifico dopo aver diretto l’horror Colin, il film d’azione Nightshooters e il western A Fistful of Lead. “Dune Drifter” prodotto da Michelle Parkyn arriverà negli Stati Uniti direttamente in DVD / VOD a partire dal 1° dicembre.