Earwig and the Witch: studio Ghibli rivela scena di apertura (video)

Lo Studio Ghibli ha pubblicato tramite un suo account Twitter ufficiale un video con la scena di apertura di Earwig and the Witch. Nella clip, Kacey Musgraves dà la voce alla madre di Earwig mentre inseguita da un’auto la semina e lascia Earwig in un orfanotrofio.

Godetevi la scena di apertura di EARWIG AND THE WITCH di Goro Miyazaki, con la voce di Kacey Musgraves (@KaceyMusgraves) come la madre di Earwig!🔮

Please enjoy the opening scene for Goro Miyazaki's EARWIG AND THE WITCH, featuring the voice of Kacey Musgraves (@KaceyMusgraves) as Earwig's mother! 🔮#EarwigMovie opens in select theaters on February 3.

Stream it on @HBOMax on February 5.

💫 https://t.co/O1i5LWJDR2 pic.twitter.com/zbpTE4qC1w — Studio Ghibli (@GhibliUSA) January 27, 2021

“Earwig and the Witch” è il primo film d’animazione in CG dell’iconico Studio Ghibli ispirato all’omonimo libro di Diana Wynne Jones. La storia segue “una testarda orfana di nome Earwig che vive con una strega egoista ma poi intraprende un viaggio e incontra sua madre che ha poteri magici. Durante il suo viaggio, Earwig scopre un mondo di incantesimi e pozioni e una canzone misteriosa che potrebbe aiutarla a trovare la sua famiglia perduta”.

La trama ufficiale del film:

Cresciuta in un orfanotrofio nella campagna britannica, Earwig non ha idea che sua madre avesse poteri magici. La sua vita cambia radicalmente quando una strana coppia la prende in casa, ed è costretta a vivere con una strega egoista. Mentre la ragazzina testarda decide di scoprire i segreti dei suoi nuovi tutori, scopre un mondo di incantesimi e pozioni e una canzone misteriosa che potrebbe essere la chiave per trovare la famiglia che ha sempre desiderato.

Diana Wynne Jones, studentessa di C. S. Lewis e di J. R. R. Tolkien scomparsa nel 2011, è nota per il ciclo fantasy “Chrestomanci” composto da sei novelle e quattro racconti brevi che raccontano di potenti incantatori in grado di spostarsi tra mondi paralleli e la serie “Howl” di cui fa parte Il castello errante di Howl trasposto da Hayao Miyazaki nell’omonimo lungometraggio animato del 2004.

Il film è diretto da Goro Miyazaki (La collina dei papaveri, I Racconti di Terramare), prodotto dal co-fondatore dello studio Toshio Suzuki e sviluppato dal vincitore dell’Oscar Hayao Miyazaki. Earwig and the Witch sarà disponibile in alcune sale del Nord America il 3 febbraio e in streaming su HBO Max il 5 febbraio.

Fonte: Twitter