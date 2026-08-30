Il 2 settembre alla Mostra del cinema di Venezia, nella Settimana della critica, Marco Santi presenta Il Grande Giaffa, sua opera prima con Edoardo Pesce, Roberto Zibetti, Barbara Chichiarelli e Carlotta Gamba, una favola nera sulla popolarità senza ragione e sul bisogno, molto umano, di essere finalmente visti.Il Grande Giaffa apre la Settimana della critica

Il 2 settembre alla Mostra del cinema di Venezia, nella Settimana della critica, Marco Santi presenta Il Grande Giaffa, sua opera prima con Edoardo Pesce, Roberto Zibetti, Barbara Chichiarelli e Carlotta Gamba, una favola nera sulla popolarità senza ragione e sul bisogno, molto umano, di essere finalmente visti.

Il Grande Giaffa apre la Settimana della critica a Venezia

C’è un giornalista che si sente trasparente, quasi cancellato dal mondo, e c’è un performer adorato da tutti senza che nessuno sappia dire davvero perché. Da questo incontro nasce Il Grande Giaffa, film d’apertura della Settimana della critica, sezione autonoma e parallela della Mostra internazionale del cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre.

Il protagonista è Giacomo Falta, interpretato da Edoardo Pesce: timido, distratto, incapace di lasciare un segno persino nel piccolo centro di provincia dove vive e lavora. Davanti a lui compare il Grande Giason, volto di Roberto Zibetti, figura misteriosa, magnetica, inseguita da una folla che sembra riconoscerlo come “grande” prima ancora di chiedersi cosa abbia fatto.

Marco Santi, già regista di spot, videoclip e cortometraggi, tra cui Clara, vincitore del 48 Hour Film Project, arriva così al lungometraggio con un racconto che evita il realismo puro e sceglie una strada più obliqua. “Più che una tragicommedia è una favola nera”, ha spiegato il regista, raccontando un film ambientato in un paese isolato, chiuso, quasi fuori dal tempo. Potrebbe essere oggi. Oppure vent’anni fa.

Edoardo Pesce e il giornalista invisibile Giacomo Falta

Nel cuore del film c’è la crisi di Giacomo Falta, un uomo che non riesce più a comunicare con gli altri e che, a forza di sentirsi ignorato, finisce per perdere interesse verso tutto. Il suo mestiere, quello di giornalista, dovrebbe portarlo a osservare e raccontare; invece Giacomo appare come uno che non riesce nemmeno a essere ascoltato.

Santi lo descrive come un caso estremo di incomunicabilità. “È un sentimento universale, può cogliere ognuno di noi in qualche momento della vita”, ha osservato il regista. Nel film, però, quel disagio diventa una frattura più profonda: Giacomo prova a fare qualcosa di più, a reagire, ma viene lasciato ai margini. Ancora una volta. E in quel vuoto, la comparsa del Grande Giason diventa una tentazione.

A Edoardo Pesce, ha raccontato Santi, la storia è piaciuta subito. “Non ci poteva essere Giacomo Falta migliore”, ha detto il regista, sottolineando il coinvolgimento dell’attore durante le riprese. Pesce, negli ultimi anni volto solido del cinema italiano, porta qui un personaggio dimesso, impacciato, lontano da ogni posa eroica. Un uomo che cerca una svolta senza sapere, davvero, che prezzo avrà.

Il Grande Giason, il carisma senza motivo e l’ombra dei social

Il Grande Giason funziona come un pifferaio magico: non convince con un discorso, non conquista con un talento chiaro, ma viene seguito perché tutti lo considerano già qualcuno. “L’essere visto come un ‘grande’ diventa uno status symbol”, ha spiegato Santi. È lì che il film tocca un nervo molto presente, quello della popolarità fittizia.

Il riferimento ai social non è dichiarato in modo didascalico, ma attraversa il racconto. Per il regista, Giason è l’emblema di una forma di fama diffusa: essere considerati grandiosi senza una vera motivazione, accumulare attenzione prima ancora di avere un contenuto. Una dinamica che nel film si trasferisce in un centro di provincia, tra strade vuote, sguardi sospesi e una comunità pronta a lasciarsi sedurre.

Giacomo, incaricato quasi per istinto di capire da dove arrivi quel carisma, finisce per esserne risucchiato. In una lunga notte, la sua identità cambia, si deforma, cerca un’altra pelle. Non è solo curiosità professionale. È fame di riconoscimento, forse invidia, forse disperazione. E il film lavora proprio su questa zona ambigua, dove il desiderio di essere visti può trasformarsi in dipendenza dallo sguardo degli altri.

Barbara Chichiarelli, Carlotta Gamba e il microcosmo di Marco Santi

Accanto a Giacomo si muovono due figure femminili molto diverse. Giada, interpretata da Barbara Chichiarelli, è la compagna del protagonista e madre di un bambino: una donna stanca, segnata da una relazione in cui ha provato più volte a scuoterlo. “Ha tentato in qualsiasi modo di stimolarlo, ma ogni tentativo è stato vano”, ha spiegato Santi. Eppure il legame, pur messo alla prova, resta in piedi.

Isabel, il personaggio di Carlotta Gamba, appartiene invece alla stessa famiglia emotiva di Giacomo. È un’anima smarrita, ha confidato il regista, una persona che cerca il proprio posto nel mondo e pensa di potersi aggrappare agli altri per salvarsi. Quando vede Giacomo cambiare, o almeno provarci, scorge in quella trasformazione un possibile appiglio. Forse un’illusione. Forse l’ennesima.

Prodotto da 10D Film e Andromeda Film in collaborazione con Rai Cinema, Il Grande Giaffa nasce dal desiderio di costruire un mondo con regole proprie. “Cerco di creare dei microcosmi o dei micromondi”, ha detto Santi, “e dentro quelle regole provo a divertirmi”. A Venezia, il film arriva dunque con un’identità precisa: non cerca la cronaca del presente, ma ne intercetta una paura concreta. Quella di sparire, in mezzo a tutti.